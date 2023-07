Turcja: Prezydent Zełenski: Funkcjonowanie korytarza zbożowego nie może zależeć od jednego państwa

Funkcjonowaniem korytarza zbożowego, umożliwiającego eksport ukraińskiego zboża, jest zainteresowany cały świat - powiedział w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po spotkaniu w Stambule w prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. "To nie powinno zależeć od Rosji" - podkreślił.

"Cały świat jest zainteresowany funkcjonowaniem korytarza zbożowego. Bardzo ważne jest, abyśmy zaczęli działać z partnerami w taki sposób, aby życie korytarza zbożowego, a co za tym idzie życie ludzi na innych kontynentach, w tym w Azji i Afryce, nie zależało od nastroju, w jakim obudził się prezydent Federacji Rosyjskiej" - powiedział Zełenski.

"Mamy dzisiaj ten korytarz. Jest zorganizowany z powodu rosyjskiej blokady Morza Czarnego. Nie możemy się zbierać za każdym razem, aby zastanowić się, jak ludzie na świecie będą żyć przez najbliższe dwa miesiące i jak ponownie negocjować. Dlatego bardzo ważne jest, aby ten korytarz nie był zależny od życzeń jednego państwa" - podkreślił ukraiński prezydent.

Ze swojej strony Erdogan zadeklarował, że Ankara czyni starania o przedłużenie umowy zbożowej na dłuższy okres po jej wygaśnięciu 17 lipca.

"17 lipca kończy się ważność tej inicjatywy, dzięki której w ciągu roku przez cieśniny tureckie dostarczono potrzebującym około 33 mln ton zboża. Mam nadzieję na kontynuację tej inicjatywy. Jestem przekonany, że wszystkie zainteresowane strony będą działać w tym celu, mając świadomość globalnej odpowiedzialności" - powiedział prezydent Turcji.

Ministerstwo spraw zagranicznych Rosji oświadczyło 4 lipca, że nie widzi możliwości kontynuowania rozpoczętej latem ubiegłego roku czarnomorskiej inicjatywy zbożowej, dotyczącej eksportu zboża z ukraińskich portów.

Zełenski powiedział też, że z Erdoganem omawiał sytuację na Krymie i zapewnił, że Ukraina odzyska prawną kontrolę nad półwyspem.

"Oddzielnie omawialiśmy sytuację na naszym Krymie, który Rosja nadal nielegalnie kontroluje i wykorzystuje jako przyczółek. W każdym razie przywrócimy naszą kontrolę prawną nad Krymem i przywrócimy bezpieczeństwo na półwyspie i sprawiedliwość dla wszystkich mieszkańców Krymu, w szczególności dla Tatarów krymskich, którzy teraz niestety ponownie są poddawani brutalnym represjom i naciskom ze strony Rosji" - oświadczył Zełenski.

Obaj przywódcy omawiali też przygotowania do szczytu NATO w Wilnie. "Poruszyliśmy dziś także kluczowe kwestie naszej współpracy w ramach NATO, w szczególności przygotowania do szczytu w Wilnie. W rozmowie poruszyłem kwestię zaproszenia Ukrainy do NATO i ucieszyłem się, gdy prezydent powiedział, że Ukraina zasługuje na to, by zostać członkiem Sojuszu" - mówił prezydent Ukrainy.