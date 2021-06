Turcja: Rau z szefami MSZ Ukrainy, Rumunii i Turcji o szczycie NATO i spotkaniu Biden-Putin

Rozmawialiśmy o szczytach NATO i Biden-Putin, wymieniliśmy się ocenami tych spotkań – poinformował minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau po rozmowach z szefami MSZ Ukrainy i Rumunii.

Zapowiedział, że tematy te poruszy także podczas spotkania z szefem tureckiej dyplomacji.

Minister spraw zagranicznych w sobotę kończy dwudniową wizytę w Turcji i udział w Antalya Diplomacy Forum. W kuluarach konferencji Rau spotkał się najpierw z szefem dyplomacji Ukrainy Dmytro Kułebą, a następnie z szefem MSZ Rumunii Lucianem Aurescu.

"Rozmawialiśmy o dwóch szczytach; szczycie NATO i Biden-Putin, wymieniliśmy oceny tych spotkań z perspektywy naszej części Europy. Miałem też okazję poinformować moich kolegów o mojej przedwczorajszej rozmowie z sekretarzem stanu Antonym Blinkenem" - powiedział Rau.

"Nasze oceny sytuacji są bardzo zbliżone, cieszymy się z tego powodu, że prezydent Putin został ostrzeżony, że jakiekolwiek dalsze poważne naruszenie ładu międzynarodowego spotka się ze stanowczą, zdecydowaną reakcją Sojuszu Północnoatlantyckiego" - podkreślił.

Szefa MSZ pytano też o ocenę ukraińskiego dążenia do przystąpienia do NATO. Minister oświadczył, że polski rząd uważa, że NATO powinno być otwarte na kraje, które chcą do niego dołączyć.

Kolejne pytanie dotyczyło stanowisk szefów MSZ Polski i Ukrainy w kwestii Nord Stream 2. Rau zaznaczył, że są one bardzo zbliżone. Zauważył, że wiele wskazuje na to, że projekt ten zostanie dokończony, a obaj z Kułebą zgadzają się, że niesie on zagrożenie dla bezpieczeństwa w naszej części Europy.

Szef MSZ był również pytany o kolejne sobotnie spotkania, m.in. z szefem MSZ Turcji Mevlutem Cavusoglu i szefem irańskiej dyplomacji Mohammadem Dżawadem Zarifem; dopytywano, czy "osią spotkań" będą właśnie niedawny szczyt NATO i spotkanie Biden-Putin.

"Tak, na pewno wróci w naszych rozmowach z naszym tureckim gospodarzem. Jeśli zaś chodzi o spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Iranu, czekamy na sukces rokowań wiedeńskich dotyczących ograniczania projektów atomowych Iranu. Jeśli ten sukces nastąpi, to jesteśmy gotowi doprowadzić do radykalnego ożywienia naszej współpracy gospodarczej" - powiedział szef polskiego MSZ.

Odnosząc się do forum dyplomatycznego w Antalyi Rau podkreślił, że wśród głównych tematów była walka z pandemią koronawirusa i jej negatywnymi skutkami.

"I to jest forum ciekawe o tyle, że ogniskuje perspektywę europejską, azjatycką i afrykańską, to coś unikalnego" - zauważył.

Z Antalyi Wiktoria Nicałek