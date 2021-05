Turcja: Rozpoczęło się spotkanie prezydentów Andrzeja Dudy i Recepa Tayyipa Erdogana

Od ceremonii oficjalnego powitania przed pałacem prezydenckim w Ankarze rozpoczęło się spotkanie prezydentów Polski i Turcji, Andrzeja Dudy i Recepa Tayyipa Erdogana. Mają oni rozmawiać m.in. o bezpieczeństwie i gospodarce; dojdzie też do podpisania umów dwustronnych, w tym na zakup dronów.

Najpierw prezydenci będą rozmawiać "w cztery oczy", następnie zaplanowano rozmowy obu delegacji.

Jak informował wcześniej szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Krzysztof Szczerski, omówione zostaną m.in. kwestie bezpieczeństwa oraz współpracy w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego w kontekście szczytu NATO, który odbędzie się w połowie czerwca w Brukseli, a także kwestie gospodarcze.

Tematem rozmów prezydentów będzie też sytuacja na Bliskim Wschodzie, polityka Rosji, relacje transatlantyckie, a także współpraca Unii Europejskiej z Turcją, przede wszystkim w zakresie polityki migracyjnej, ale też w sferze współpracy gospodarczej. W rozmowach obu przywódców pojawi się również kwestia sytuacji na południu Kaukazu - dodał minister.

Podczas spotkania dojdzie do podpisania kilku umów dwustronnych, m.in. na dostawę dronów bojowych klasy MALE Bayraktar TB2 oraz umowa wzajemnej ochronie informacji niejawnych w dziedzinie przemysłu obronnego. Spodziewane jest także podpisanie umów dotyczących współpracy w sektorze rolnictwa, sportu i turystyki.

Szef MON Mariusz Błaszczak informował w sobotę, że Polska kupi od Turcji cztery zestawy dronów bojowych. Tym samym Wojsko Polskie zostanie wyposażone w 24 sztuki tureckich dronów bojowych.

"To są Bayraktary" - dodał minister. Jak zaznaczył, są to bezpilotowce, które mają zdolności uderzeniowe - będą uzbrojone w pociski przeciwpancerne. "To jest realna broń. Pierwszy zestaw trafi do Wojska Polskiego za rok, w 2022 r." - zapowiedział.

Błaszczak podkreślił również, że zakup jest uzupełniony o "pakiet logistyczny i szkoleniowy", a także o offset dotyczący serwisu, który będzie wykonywało polskie "przedsiębiorstwo wojskowe".

"Do Wojska Polskiego trafi broń, która dotychczas nie była na wyposażeniu polskich sił zbrojnych - broń sprawdzona, broń skuteczna, broń, która odstrasza agresora" - powiedział Błaszczak.

Wcześniej w poniedziałek prezydent wziął udział w prezentacji Archiwum i Biblioteki dyplomaty Michała Sokolnickiego.

Duda złożył również wieniec w Mauzoleum Kemala Ataturka, twórcy i pierwszego prezydenta współczesnego państwa tureckiego.

Urodzony w 1881 r. Mustafa Kemal był w czasie I wojny światowej jednym z głównych dowódców armii Imperium Osmańskiego, a po jego upadku stanął na czele walki o niepodległość Turcji zagrożonej rozbiorami. Po utworzeniu w 1923 r. republiki został jej pierwszym prezydentem, przeprowadzając szereg reform modernizujących kraj.

Zniósł sułtanat, a potem kalifat, wprowadzając w to miejsce republikańską formę rządów, w której suwerenem stał się naród. Wprowadził laicyzm jako jedną z naczelnych zasad państwa oraz świeckie prawo, które zostało skopiowane z kodeksów krajów europejskich. Przyznał pełne prawa obywatelskie kobietom. Przeprowadził reformę językową i zmienił alfabet z arabskiego na wywodzący się z łacińskiego alfabet turecki. Wprowadził nazwiska, sam wybierając sobie Ataturk, czyli "ojciec Turków". Zachęcał do zamiany tradycyjnych islamskich strojów na europejskie, a w przypadku urzędników państwowych nawet to nakazywał.