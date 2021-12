Turcja: Rząd: przed ślubem obowiązkowy test na obecność rdzeniowego zaniku mięśni

Pary planujące w Turcji ślub będą zobowiązane do przeprowadzenia testu na obecność uwarunkowanego genetycznie rdzeniowego zaniku mięśni. Ogłoszone w czwartek przez ministra zdrowia prawo wejdzie w życie przed końcem grudnia - podał dziennik "Daily Sabah".

"Wprowadzamy program testów na obecność rdzeniowego zaniku mięśni (SMA) dla wszystkich planujących ślub par oraz noworodków. Testy na SMA stają się obowiązkiem każdego, kto planuje małżeństwo" - ogłosił w czwartek minister Fahrettin Koca.

"Pary, których geny wskazują na ryzyko poczęcia dziecka obciążonego SMA, będą mogły starać się o potomstwo korzystając z finansowanej w tym przypadku przez państwo metody in vitro" - dodał turecki minister zdrowia.

Na obecność SMA będą również testowane noworodki. Wczesne jej wykrycie zwiększa szanse wyleczenia choroby.

Rdzeniowy zanik mięśni to uwarunkowane genetycznie schorzenie nerwowo-mięśniowe, które prowadzi do utraty neuronów ruchowych rdzenia kręgowego (przekazujących impulsy z mózgu do mięśni), co w konsekwencji powoduje osłabienie i zanik mięśni.

SMA jest drugą po mukowiscydozie najczęściej występującą chorobą autosomalną recesywną. Według serwisu medycznego Medscape częstotliwość występowania SMA wynosi od jednego na 6 tys. do jednego na 10 tys. żywych urodzeń.