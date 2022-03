Turcja: Rzecznik prezydenta Erdogana: Putin nie jest gotowy do rozmów z Zełenskim

Prezydent Rosji Władimir Putin nie jest gotowy do rozmów ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Wołodymyrem Zełenskim - oświadczył główny doradca i rzecznik prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana Ibrahim Kalin, cytowany w sobotę w tureckim dzienniku Hurriyet.

"Zełenski jest gotowy do spotkania, jednak Putin uważa, że jego pozycja do rozmów nie jest jeszcze dostatecznie mocna, by je podjąć" - mówił Kalin w wywiadzie.

"Wierzę, że do tego spotkania w pewnym momencie dojdzie, że w końcu osiągniemy pokojowy kompromis" - oznajmił turecki polityk. "Oczywiście wszyscy pragniemy, by zdarzyło się to szybciej niż później (...). Nie możemy sobie pozwolić na kolejną zimną wojnę, ponieważ byłaby ona niszcząca i kosztowna dla wszystkich stron (...)" - ocenił.

"Każda decyzja, każdy krok wobec Rosji na polu wojskowym, politycznym, czy jakimkolwiek innym, będzie miał teraz wpływ na przyszłą nową architekturę bezpieczeństwa" - konkludował Kalin.

Erdogan zaproponował w czwartkowej rozmowie telefonicznej z rosyjskim przywódcą, by Ankara była miejscem jego rozmów pokojowych z prezydentem Ukrainy.

Tego samego dnia, po rozmowach z szefem tureckiej dyplomacji Mevlutem Cavusoglu, minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba potwierdził, że Ankara zabiega o zorganizowanie bezpośrednich rozmów Zełenski-Putin.