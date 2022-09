Turcja: Statek z ukraińskim zbożem osiadł na mieliźnie w Bosforze

Przewożący 3 tys. ton kukurydzy z Ukrainy statek towarowy "Lady Zehma" z powodu awarii steru osiadł na mieliźnie w cieśninie Bosfor w Turcji - poinformowały lokalne władze morskie i biuro gubernatora Stambułu.

Miejscowe władze podały, że 173-metrowy statek został bezpiecznie zakotwiczony w zatoce Bebek. Ruch morski w cieśnienie Bosfor został tymczasowo zawieszony.

Wspólne Centrum Koordynacyjne w Stambule poinformowało, że zgodnie z umową eksportową dotyczącą ukraińskiego zboża statek "Lady Zehma" uzyskał we wtorek zgodę na opuszczenie ukraińskiego portu Czarnomorsk i płynął do Rawenny we Włoszech.

