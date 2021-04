Turcja: Szef MSZ: nie opowiadamy się po żadnej ze stron konfliktu Rosja-Ukraina

Turcja nie opowiada się po żadnej ze stron konfliktu między Rosją a Ukrainą - oświadczył w czwartek turecki minister spraw zagranicznych Mevlut Cavusoglu w wywiadzie dla stacji NTV.

Ponadto Turcja z zadowoleniem przyjęła rezygnację USA z wysłania dwóch okrętów wojennych na Morze Czarne. Ankara uważa, że pomoże to złagodzić napięcia w stosunkach z Rosją w związku z konfliktem na Ukrainie - podaje agencja EFE. "Wczoraj zostaliśmy poinformowani o odwołaniu rejsu (dwóch okrętów wojennych), ale nota dyplomatyczna jeszcze do nas nie dotarła" - zakomunikował Cavusoglu.

Jak podaje EFE, turecka prasa zinterpretowała wysłanie okrętów jako wyraz poparcia dla Ukrainy w obliczu rosnących napięć z Rosją w regionie Donbasu. "Cieszymy się, że napięcie na Morzu Czarnym zelżało" - dodał szef tureckiej dyplomacji.

Ankara w zeszłym tygodniu poinformowała, że Waszyngton wyśle dwa okręty wojenne na Morze Czarne. Zapowiedziała to ambasada USA w Turcji, nie podając jednak powodu wysłania tam jednostek, które miały wpłynąć na ten akwen 14 i 15 kwietnia przez cieśniny Dardanele i Bosfor. USA zrezygnowały jednak z wysłania okrętów i nie wyznaczyły nowego terminu.

"Według konwencji z Montreux jeśli amerykańskie okręty nie przepłyną przez cieśninę dzisiaj, nie będą mogły przepłynąć w ciągu najbliższych dwóch tygodni" - powiedział Cavusoglu, odnosząc się do międzynarodowego porozumienia regulującego ruch morski w tureckich cieśninach. Konwencja z 1936 roku zobowiązuje kraje nieleżące nad Morzem Czarnym do powiadomienia z 15-dniowym wyprzedzeniem o wysłaniu tam swoich statków.

Z drugiej strony, rząd turecki powtórzył, że ma nadzieję, iż napięcia między Rosją a Ukrainą zostaną rozwiązane w ramach porozumienia z Mińska z 2015 roku. "Chcemy, aby Morze Czarne było morzem pokoju. Napięcia między Rosją i Ukrainą to zaciemniają. Mamy nadzieję, że problem ten zostanie rozwiązany w ramach procesu mińskiego" - dodał Cavusoglu.

Tymczasem w środę rosyjska marynarka wojenna rozpoczęła manewry na Morzu Czarnym, podczas których ćwiczono ostrzał celów nawodnych i powietrznych.

W sobotę prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, po spotkaniu ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Wołodymyrem Zełenskim, wezwał do zakończenia "niepokojącego" rozwoju sytuacji w Donbasie na wschodzie Ukrainy i zapewnił, że Ankara jest gotowa udzielić wszelkiego niezbędnego wsparcia.

Prezydenci Turcji i Ukrainy wydali także wspólne oświadczenie, w którym wyrazili poparcie dla członkostwa Ukrainy w NATO.

Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow powiedział następnie, że Turcja i inne kraje nie powinny podsycać "wojowniczych nastrojów" na Ukrainie.

W Donbasie, gdzie w lipcu 2020 roku weszło w życie zawieszenie broni, doszło do eskalacji konfliktu. Według strony ukraińskiej Rosja zwiększa liczebność swych wojsk przy granicy; wzrosła również przemoc na linii kontaktu, oddzielającej w Donbasie ukraińskich żołnierzy od wspieranych przez Rosję separatystów.

Rosja przerzuciła już do granic z Ukrainą i na zaanektowany Krym 16 batalionowych grup taktycznych - poinformował BBC Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy. BBC szacuje, że może być to ok. 11-14 tys. żołnierzy. Zarząd wywiadu twierdzi, że proces koncentracji rosyjskich sił ma trwać do końca kwietnia.

Konflikt zbrojny w Donbasie wybuchł po zwycięstwie prozachodniej rewolucji w Kijowie, która doprowadziła do obalenia na początku 2014 roku ówczesnego prorosyjskiego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza. Wspierani przez Rosję rebelianci proklamowali w Donbasie dwie samozwańcze republiki - doniecką i ługańską.