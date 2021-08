Turcja: Szef MSZ: oceniamy z zadowoleniem oświadczenia talibów

Turcja rozmawia ze wszystkimi stronami w Afganistanie, w tym z talibami, i z zadowoleniem ocenia komunikaty, jakie wydali od przejęcia kontroli nad krajem - poinformował we wtorek turecki minister spraw zagranicznych Mevlut Cavusoglu.

"Z zadowoleniem przyjmujemy dotychczasowe komunikaty talibów, zarówno do obcokrajowców, dyplomatów, jak i samych Afgańczyków" - mówił szef MSZ na konferencji prasowej w Jordanii. "Mamy nadzieję, że będzie to miało odzwierciedlenie w ich działaniach" - dodał.

Szef tureckiej dyplomacji zapewnił, że Turcja będzie kontynuować rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi i innymi sojusznikami w sprawie bezpieczeństwa na lotnisku w Kabulu i okresu przejściowego w Afganistanie.

"Strony w Afganistanie wynegocjują te sprawy między sobą - kto wejdzie w skład rządu przejściowego, jakiego rodzaju rząd to będzie (...) Omówimy wszystkie te kwestie, ale na razie kraj potrzebuje spokoju" - dodał Cavusoglu.

W poniedziałek Turcja ewakuowała z lotniska w Kabulu swoich obywateli, a także wielu cywilów. "Ewakuowaliśmy nie tylko własnych obywateli, lecz także tych z innych krajów. Kontaktowało się z nami wiele zagranicznych przedstawicielstw" - mówił Cavusoglu.

Afgańscy talibowie w niedzielę wkroczyli do Kabulu. Wykorzystując wycofanie się międzynarodowych sił wojskowych pod dowództwem USA, przejęli kontrolę nad krajem. Dotychczasowy, popierany przez Stany Zjednoczone rząd upadł, a prezydent kraju Aszraf Ghani uciekł za granicę.

Od tego czasu talibowie ogłosili amnestię dla urzędników państwowych, wzywając ich do powrotu do pracy, oraz zaapelowali do Afganek, by włączyły się w tworzenie nowego rządu.

"Nasz Islamski Emirat nie chce, by kobiety były ofiarami" - mówił we wtorek przedstawiciel talibów w państwowej telewizji. "Struktura rządu nie jest jeszcze w pełni jasna, jednak z doświadczenia wynika, że powinien to być rząd pod w pełni islamistycznym przywództwem i wszystkie strony powinny się włączyć" - tłumaczył.

Z kolei agencja Reutera podała, powołując się na źródła talibskie, że przywódcy talibów nakazali swoim bojownikom zachowanie dyscypliny, niewchodzenie do budynków dyplomatycznych i poszanowanie obecności innych państw w Afganistanie. "Zwykli ludzie mają kontynuować swoje zwykłe aktywności" - dodano.