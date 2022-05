Turcja: ukraińsko-rosyjskie negocjacje pokojowe wstrzymane

Ukraińsko-rosyjskie negocjacje pokojowe zostały wstrzymane, między Kijowem i Moskwą trwają już tylko rozmowy w sprawie wymiany jeńców wojennych - poinformował w piątek minister spraw zagranicznych Turcji Mevlut Cavusoglu, cytowany przez turecką gazetę "Sabah".

"Obserwujemy zastój w negocjacjach pokojowych. Ukraina już nawet oświadczyła, że je przerwała. Trwają rozmowy w sprawie wymiany jeńców, ale rokowania o przerwaniu ognia zeszły na dalszy plan" - powiedział Cavusoglu.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan próbował wcześniej pośredniczyć w kontaktach Kijowa z Moskwą i doprowadzić do spotkania prezydentów Ukrainy i Rosji na terytorium Turcji. 29 marca, przed negocjacjami delegacji obu krajów w Stambule, Erdogan bezpośrednio zwrócił się do skonfliktowanych stron, wzywając do zawieszenia broni i poszukiwania rozwiązań dyplomatycznych.

Na początku kwietnia rząd w Ankarze zaproponował wsparcie w ewakuacji rannych z oblężonego Mariupola na południowym wschodzie Ukrainy. Inicjatywa nie doszła jednak do skutku.