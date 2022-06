Turcja: Szef MSZ: zwróciliśmy się do ONZ o zmianę międzynarodowej nazwy państwa na "Turkiye"

Zwróciliśmy się do ONZ i innych organizacji z wnioskiem, by międzynarodowa nazwa naszego kraju brzmiała odtąd nie "Turkey" (z języka angielskiego), ale "Turkiye" (z języka tureckiego) - oświadczył we wtorek szef dyplomacji Turcji Mevlut Cavusoglu, cytowany przez agencję Anatolia.

"Przygotowaliśmy grunt na rzecz przeprowadzenia tej zmiany. Umożliwiliśmy ONZ, innym organizacjom międzynarodowym i państwom dostrzeżenie, jak ta modyfikacja wygląda (w praktyce). Kampania promocyjna linii lotniczych Turkish Airlines pod nazwą +Hello Turkiye+ cieszyła się dużym zainteresowaniem i została zauważona przez ponad 30 mln osób" - poinformował turecki minister.

Jak dodał, na tureckich produktach przeznaczonych na eksport używano by odtąd sformułowania "made in Turkiye" zamiast "made in Turkey".

W lipcu 2016 roku na podobną zmianę zdecydował się rząd Czech. Oprócz oficjalnej międzynarodowej nazwy państwa "Czech Republic" dopuszczono stosowanie określenia "Czechia".