Turcja: Szef WHO zaniepokojony brakiem informacji z niektórych miast po trzęsieniu ziemi; mieszkańcy Antakyi pozostawieni bez pomocy

Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus oświadczył we wtorek, że jest szczególnie zaniepokojony brakiem informacji z niektórych miejscowości w Syrii i Turcji, które zostały dotknięte trzęsieniem ziemi. Tymczasem szpital w Antakyi niedaleko granicy z Syrią został pozostawiony bez lekarzy, a mieszkańcy miasta nie otrzymują żadnej pomocy - przekazała we wtorek korespondentka Sky News.

"Jesteśmy szczególnie zaniepokojeni miejscami, z których nie docierają do nas żadne informacje" - powiedział we wtorek szef WHO na spotkaniu zarządu organizacji.

"Mapowanie zniszczeń jest jednym ze sposobów zrozumienia, gdzie należy skupić naszą uwagę" - dodał Tedros

Mieszkańcy leżącej przy granicy z Syrią Antakyi uciekają się do zabierania żywności z supermarketów po tym, jak zostali pozostawieni bez jedzenia, schronienia i pomocy - opisała korespondentka Alex Crawford. Wolontariusze używają wierteł, siekier i gołych rąk, aby wykopać spod gruzów osoby, które wołają o pomoc.

"Wiele osób w tej prowincji czuje, że zostało zapomnianych, że nie otrzymało żadnej pomocy, że wciąż jej nie otrzymuje" - skomentowała Crawford.

Pacjenci pozostają w głównym szpitalu w mieście, który częściowo uległ zniszczeniu. Wedle korespondentki część osób zmarła w szpitalu, ponieważ nie otrzymała koniecznej pomocy medycznej. Mieszkańcy miasta, "w którym zniszczenia dotknęły praktycznie każdego budynku", jak przekazała Crawford, powtarzają, że nie otrzymują żadnego wsparcia.

Antakya leży w jednym z mniej zamożnych regionów Turcji, do którego przyjęto dużą liczbę syryjskich uchodźców.