Turcja: Trzęsienie ziemi na granicy z Iranem

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,7 nawiedziło w niedzielę wcześnie rano region na granicy Turcji z Iranem - poinformowało Europejskie Centrum Sejsmologiczne (EMSC). Ognisko wstrząsów znajdowało się na głębokości 5 km.

"Nasze zespoły ratunkowe zostały wysłane do tego obszaru. Jak dotąd nie mieliśmy żadnych doniesień o zniszczeniach lub ofiarach śmiertelnych na tym niezaludnionym terenie w irańskiej prowincji Azerbejdżan Zachodni" - powiedział w państwowej telewizji przedstawiciel irańskich władz.

Także ze strony tureckiej nie ma informacji o stratach w ludziach i zniszczeniach.

Iran położony jest na styku ważnych uskoków tektonicznych i w związku z tym na jego terytorium stosunkowo często dochodzi do trzęsień ziemi. W 2003 roku trzęsienie o magnitudzie 6,6 doprowadziło do śmierci ok. 31 tys. ludzi oraz zrównało z ziemią miasta Bam, którego historia sięgała czasów starożytnych.