Turcja: W ciągu doby odnotowano 2861 nowych zakażeń i 106 zgonów

Ministerstwo zdrowia Turcji poinformowało w sobotę, że w ciągu ostatniej doby w kraju odnotowano 2861 nowych zakażeń koronawirusem i 106 przypadków śmiertelnych wśród osób przechodzących Covid 19. Bilans wszystkich zakażeń wynosi 107773, a liczba zmarłych - 2706.

W piątek minister zdrowia Fahrettin Koca informował o potwierdzeniu 3122 zakażeń SARS-CoV-2 w ciągu doby i 109 zgonach. Dane przekazane do wiadomości publicznej w sobotę wskazują na spadek liczby zakażonych o 261. Nie zmienia to faktu, że Turcja zajmuje pierwsze miejsce na liście krajów świata - wyjąwszy kraje Europy Zachodniej i USA - gdzie mamy do czynienia z najwyższą liczbą zakażeń - pisze w komentarzu Reuters.

Zgodnie z informacjami tureckiego ministerstwa zdrowia w ciągu ostatnich 24 godzin w Turcji przeprowadzono 38,3 tys. testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2.

Eksperci medyczni obawiają się dalszego wzrostu zakażeń w związku uroczystym rozpoczęciem Ramadanu.