Turcja: W wyniku eksplozji samochodu pułapki rannych zostało ośmiu policjantów

Wybuch samochodu pułapki w położonej w południowo-wschodniej Turcji prowincji Diyarbakir zranił w piątek ośmiu funkcjonariuszy policji - poinformowała agencja Reutera.

Zawierający ładunki wybuchowe samochód postawiono przy drodze, którą nad ranem przejeżdżał wiozący policjantów do pracy minibus. Gubernator prowincji zaznaczył, że nikt z rannych nie znajduje się w stanie ciężkim, jednak wszystkich przewieziono do szpitala na kontrolę.

Suleyman Soylu, minister spraw wewnętrznych Turcji, poinformował, że schwytano dwie osoby podejrzewane o przygotowanie zamachu.

Do wybuchu doszło ok. 10 km od zamieszkiwanego w większości przez Kurdów miasta Diyarbakir. Chociaż w przeszłości do podobnych zamachów przyznawały się zarówno jednostki kurdyjskie, jak i islamistyczne, żadna z organizacji nie przyznała się dotąd do przeprowadzenia piątkowego ataku.