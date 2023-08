Turcja: Zakończono pierwszy etap budowy drugiej korwety typu Ada, która trafi do armii Ukrainy

W Stambule zakończono pierwszy etap budowy drugiej korwety typu Ada, która trafi z Turcji na wyposażenie marynarki wojennej Ukrainy - poinformował w piątek portal Ukrainska Prawda.

W stoczni w Stambule zakończono pierwszy etap budowy drugiej już korwety mającej trafić na wyposażenie ukraińskiej armii; rozpoczęto montaż kadłuba okrętu.

W specjalnej uroczystości udział wzięli szef sztabu Marynarki Wojennej Sił Zbrojnych Ukrainy Andrij Tarasow oraz wiceminister obrony Ukrainy Wołodymyr Hawryłow.

Ukraińska marynarka wojenna poinformowała, że przebieg prac konstrukcyjnych odbywa się zgodnie z planem i podpisanymi kontraktami.

Wodowanie pierwszej korwety przeprowadzono w Turcji w październiku 2022 roku.

Umowę turecko-ukraińską na budowę dwóch korwet typu Ada podpisano 14 grudnia 2020 roku.

Budowane są one według projektu Ada określanego również jako MILGEM. Cztery takie korwety zbudowano i przyjęto do służby w Marynarce Wojennej Turcji w latach 2011-2019. Mają one około 2000 ton wyporności standardowej, około 2400 ton wyporności pełnej i 99 metrów długości.