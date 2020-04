Turcja: Zmarło kolejnych 92 osób zakażonych koornawirusem, łącznie już blisko 3 tys. zgonów

W ciągu ostatnich 24 godzin zmarły w Turcji kolejne 92 osoby zakażone koronawirusem, co zwiększyło do 2992 łączną liczbę zgonów zainfekowanych nim pacjentów - poinformowało we wtorek tureckie ministerstwo zdrowia. Dane te świadczą o utrzymywaniu się spadkowego trendu ofiar śmiertelnych.

Według resortu zdrowia, przez ostatnia dobę odnotowano 2392 nowe potwierdzone przypadki nosicielstwa koronawirusa, a ich łączna liczba wzrosła do 114653, co stawia pod tym względem Turcję na pierwszym miejscu wśród wszystkich państw poza Europą Zachodnią i USA.

Przyrost liczby zakażonych był nieco większy niż dzień i dwa dni wcześniej, ale nadal utrzymuje się w ramach tendencji spadkowej po osiągnięciu w połowie kwietnia kulminacji z ponad 5 tys. wykrywanych przypadków dziennie.

38809 nosicieli koronawirusa uznano już za wyleczonych. W ciągu ostatnich 24 godzin przeprowadzono 29230 testów.