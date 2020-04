Turcja: Zmarło kolejnych 95 osób zakażonych koronawirusem, łącznie już 2900 zgonów

W ciągu ubiegłych 24 godzin zmarło w Turcji kolejnych 95 osób zakażonych koronawirusem, co zwiększyło łączną liczbę zgonów do 2900 - poinformowało w poniedziałek tureckie ministerstwo zdrowia.

Według niego, w tym samym czasie odnotowano 2131 nowych potwierdzonych przypadków nosicielstwa koronawirusa, co oznacza wzrost ich łącznej liczby do 112261. Jest to więcej niż w jakimkolwiek innym państwie poza USA i Europą. 33791 zakażonych osób uznano za wyleczone.

W ciągu ostatnich 24 godzin przeprowadzono w Turcji 20143 testy na obecność koronawirusa.