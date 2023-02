Turcję może czekać kolejne trzęsienie. Tym razem polityczne

Wstrząsy, które zabrały życie około 11000 Turków, mogą doprowadzić do poważnych problemów rządzącej partii AKP i jej lidera prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana. Wraz z rosnącą liczbą ofiar, rośnie frustracja wśród Turków wobec dramatycznej skali tragedii.

Media raportują, że do wielu miejsc, gdzie w wyniku poniedziałkowego trzęsienia ziemi doszło do zawalenia się budynków, ekipy ratownicze nie dotarły w ciągu 12 pierwszych kluczowych godzin po tragedii i to wolontariusze oraz rodziny musiały odkopywać swoich bliskich.

Skala tragedii odsłania jednocześnie zaniedbania w tureckim budownictwie, gdzie wiele budynków powstawało na szybko i bez zachowania odpowiednich norm, co znacznie zwiększyło liczbę ofiar.

Zarówno rządząca AKP, jak i opozycja, będą chciały wykorzystać tragedię w kampanii wyborczej przed przyspieszonymi wyborami prezydenckimi, które mają odbyć się 14 maja.

W związku z rosnącą liczbą negatywnych komentarzy dotyczących jego opieszałości w akcji ratunkowej, turecki rząd postanowił zablokować Twittera. Wiele osób za jego pośrednictwem podawało informacje, kto i gdzie potrzebuje pomocy.

Na zdjęciach ukazujących efekty trzęsienia ziemi w Turcji widać albo całkowicie zawalone budynki, albo takie, które zostały zaledwie lekko naruszone, mimo bardzo silnych wstrząsów. Jak mówi WNP.PL Adam Michalski, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, nie jest to dziełem przypadku.

Rozkwit dzikiej deweloperki za rządów Erdogana przyczynił się do skali tragedii

- Turcja jest znana z tego, że sektor budownictwa był kołem zamachowym gospodarki, przyczyniał się do 8-10 proc. wzrostu PKB. Budowano w sposób masowy. Jednak masowe budownictwo, które odbywało się za czasów rządów partii AKP, nie zawsze przestrzegało przepisów prawa budowlanego i norm i to były bardzo częste zarzuty wobec sektora deweloperskiego, czasami nazywano go dziką deweloperką, bo budowano nawet całe szeregi budynków, które stawały nagle w połowie budowy, bo okazywało się, że nie miały nawet zgody odpowiednich urzędów - przyznaje Michalski.

Czym dalej na południe kraju, tym gorzej z przestrzeganiem norm w tureckim budownictwie, bowiem w Stambule czy Ankarze buduje się lepiej niż w rejonie, w którym doszło do tragedii. Jest on jednym z najbiedniejszych i najludniejszych w kraju. Zamieszkuje go 13,5 mln osób. Michalski zwraca uwagę, że zawaleniu uległy nie tylko stare budynki.

- Nawet te nowe budynki, które były widziane w regionie trzęsienia ziemi, uległy zawaleniu, a niektóre z nich były oddane do użytku rok temu. To potwierdza tezę, że nowsze budownictwo w Turcji nie trzyma się norm biorących pod uwagę bezpieczeństwo związane z aktywnością sejsmiczną - podkreśla.

Ekspert ds. budownictwa Filip Adamczak z SAO Investment w rozmowie z WNP.PL przyznał, że takiej skali tragedii można było uniknąć.

- Budownictwo zna rozwiązania, które umożliwiają zabezpieczenie nas, użytkowników, przed takimi katastrofami. Projektanci w Japonii, która również narażona jest na trzęsienia ziemi, ale też w Kalifornii, już od lat stosują rozwiązania przy projektowaniu budynków, które zabezpieczają konstrukcje przed zniszczeniem na wypadek trzęsień ziemi. Jednak są to rozwiązania kosztowne, które w krajach mniej rozwiniętych, biedniejszych, jak Syria czy Turcja, nie są stosowane, a te tradycyjne, które są tam powszechne, skutkują właśnie tym, co widzimy dzisiaj - mówi.

Korupcja polityczna, ustawiane przetargi i normy tylko na papierze

Adam Michalski z OSW, który mieszkał kilka lat w Turcji, przyznaje, że często normy dla budownictwa były spełniane tylko "na papierze", a w rzeczywistości - aby oddać inwestycje jak najszybciej - w budynkach używano np. tańszego betonu, nieodpornego na wstrząsy, lub niepoprawnie wykonywano fundamenty.

Budownictwo to w Turcji branża, która ma duże znaczenie polityczne i bierze udział w swoistym schemacie korupcyjnym. Stąd też władze często ustawiały przetargi pod firmy budowlane lojalne wobec Erdogana, a te w zamian były skłonne wspierać go politycznie i finansowo. Duże grupy biznesowe budowały w ten sposób duże inwestycje, również infrastrukturalne jak porty czy autostrady.

- O wygranej w danym przetargu nie decydowała często kompetencja dewelopera, a jego linia polityczna - przyznaje Michalski.

Jednak nie tylko zaniedbania dotyczące stanu tureckiego budownictwa mogą odbić się na przyszłości politycznej Erdogana. Bardzo wiele osób z dotkniętego tragedią regionu oskarża rząd o niemrawą akcję ratowniczą, która na dobre ruszyła dopiero 2 dni po tragedii. W niektórych przypadkach ekipy ratownicze nie dotarły do miejsc dotkniętych trzęsieniem nawet do dziś, a jedynymi niosącymi pomoc okazali się ratownicy zagraniczni, tak jak polska grupa strażaków Husar.

W tym momencie ekipa Erdogana postawiła już wszystkie służby w stan gotowości, ale istnieje wiele przeszkód, które uniemożliwiają udzielenie pomocy każdemu potrzebującemu.

- Obecnie ekipy ratownicze to około 90 tysięcy osób i 9 tysięcy żołnierzy. To potężna akcja ratownicza. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że trzęsienie ziemi dotknęło ogromny obszar równy około 2/3 Niemiec - tłumaczy Adam Michalski.

W wielu miejscach brakuje prądu i gazu, a ekipy ratownicze w pierwszym miejscu docierały do większych miast. Ponadto zawalone są drogi, co uniemożliwia dotarcie na miejsce katastrofy ciężkiego sprzętu, aby usunąć gruz.

To wszystko powoduje, że liczba ofiar z pewnością jeszcze gwałtownie wzrośnie, bo w niektórych miejscach tylko wolontariusze ratują osoby uwięzione pod zawalonymi budynkami.

Według Michalskiego to zła wiadomość dla tureckich władz, bo wraz ze wzrostem ofiar będzie coraz bardziej widać skalę zaniedbań. Krytyka rządu w mediach społecznościowych jest tak duża, że władze postanowiły ograniczyć dostęp do Twittera, gdzie wielu poszkodowanych przekazywało informacje o swojej lokalizacji.

- Widać mnóstwo krytyki ze strony osób na miejscu tragedii, którzy alarmują, że nie mają jak wydostać swoich bliskich, ale przekaz medialny jest w Turcji mocno kontrolowany i władza buduje wizerunek sprawczości - mówi Michalski.

Los Erdogana jest niepewny, a Turcję może czekać polityczne trzęsienie ziemi

Obecna tragedia z pewnością zaważy na wyniku najbliższych wyborów prezydenckich, które mają odbyć się 14 maja. Co prawda na razie kampanię wyborczą przerwano, ale zarówno AKP, jak i opozycja będą starać się na trzęsieniu ziemi zbudować polityczny kapitał.

Skala zniszczeń jest tak ogromna, że mimo wielkiego wysiłku Erdogana, Turcja nie jest w stanie zapanować nad sytuacją. Jednak Erdogan może wykorzystać swoje dobre relacje z branżą budowlaną, by przekuć tragedię w sukces.

- Regiony dotknięte trzęsieniem to przede wszystkim elektorat Erdogana, a na razie opozycja i władze idą w sondażach łeb w łeb. Erdogan ma jednak do dyspozycji cały aparat państwa i może wpompować ogromne środki w sektor budowlany, żeby poszkodowani szybko dostali do dyspozycji nowe budynki, w lepszych lokalizacjach - uważa Michalski.

Jednak ten scenariusz może się również nie powieść, bo sfrustrowani i zrozpaczeni Turcy dotknięci już przez wysoką inflację i dodatkowo przez tę tragedię mogą odwrócić się od AKP.

Na korzyść opozycji z pewnością nie gra brak wspólnego kandydata i wewnętrzne podziały.