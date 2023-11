Inflacja w Turcji w październiku nieoczekiwanie wyhamowała, ale wciąż utrzymuje się powyżej 60 proc. Jak podkreśla analityk Cinkciarz.pl Bartosz Sawicki, piątkowe (z 3 listopada) odczyty nie zmieniają ponurego obrazu, a turecka lira nieprzerwanie traci i pogłębia historyczne dno.

Inflacja w Turcji nieco zahamowała, jednak nawet ostrożne prognozy na najbliższe miesiące zakładają kolejne wzrosty.

Nie jest to dobra informacja dla tureckiej liry, która obecnie pogłębia historyczne dno.

Końca kryzysu walutowego w Turcji na razie na horyzoncie nie widać, a do koszyka poważnych zagrożeń dla kursu liry doszła teraz sytuacja na Bliskim Wschodzie.

Inflacja w Turcji w październiku nieoczekiwanie wyhamowała. Dynamika obniżyła się po raz pierwszy od czerwca, ale październikowe spadki są minimalne, bo z 61,53 do 61,36 proc. rok do roku. Skok cen konsumenckich z miesiąca na miesiąc był z kolei najskromniejszy do maja i wyniósł 3,43 proc.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie może tylko pogłębić problemy liry

W czwartek (2 listopada) turecki bank centralny przedstawił nowe projekcje, według których na koniec grudnia inflacja ma wynieść 65 proc. w ujęciu rocznym. Wzrost cen osiągnie apogeum za kilka miesięcy, gdy inflacja w maju ma wzrosnąć do około 73 proc. w stosunku rocznym, a na koniec przyszłego roku wyhamować do 36 proc. W ocenie Sawickiego, choć prognozy zostały zrewidowane w górę, to wciąż mogą jawić się jako nazbyt optymistyczne.

Dzisiejsze odczyty to spore zaskoczenie, ale nie zmieniają oceny, że