Tureckie badanie dowodzą, że chińska szczepionka Sinovac jest mniej skuteczna niż zakładano

W oparciu o ostateczne wyniki trzeciej fazy badań szczepionka na Covid-19, opracowana przez chińską firmę Sinovac Biotech, ma skuteczność 83,5 proc. – poinformowali w środę tureccy naukowcy. Wstępne ustalenia mówiły o skuteczności 91,25 proc. tego preparatu.

Ostateczny wskaźnik skuteczności szczepionki o nazwie CoronaVac opierał się na 41 przypadkach zakażenia, z których 32 osoby otrzymały placebo - poinformował szef badań fazy III przeprowadzonych w Turcji, Murat Akova.

Wskaźnik opiera się na uczestnikach, którzy prezentowali co najmniej jeden objaw Covid-19 wraz z pozytywnym wynikiem testu PCR co najmniej 14 dni po drugiej dawce szczepionki - sprecyzował naukowiec.

Dodał, że szczepionka zapobiegła hospitalizacji i ciężkiej chorobie w 100 proc. przypadków, wskazując, że sześć osób, które były hospitalizowane, były w grupie placebo.

"Ponieważ nie było żadnych istotnych skutków ubocznych (w próbie) (...), nie mówiąc już o tym, że szczepionka ta jest szeroko stosowana w naszym kraju i nie zgłoszono żadnych skutków ubocznych, możemy spokojnie powiedzieć, że jest bezpieczna" - ogłosił członek doradzającej rządowi Rady Naukowej Serhat Unal.

W grudniu ub.r. Turcja ogłosiła wstępne wyniki na podstawie 29 infekcji, co dało skuteczność CoronaVac na poziomie 91,25 proc. Badania kliniczne na świecie tej szczepionki wykazały duże różnice we wskaźnikach skuteczności, co doprowadziło do pewnej krytyki preparatu - zwraca uwagę Reuters.

Ostateczne wyniki w Turcji zostały oparte na 10 216 uczestnikach, z których 6 648 otrzymało szczepionkę w ramach badania fazy III, które rozpoczęło się w połowie września - sprecyzował Unal.

Mężczyźni stanowili 58 proc. uczestników, którzy byli w wieku 18-59 lat. Dwie dawki szczepionki zostały podane w odstępie 14 dni; przy czym w kraju preparat jest podawany w odstępie 28 dni.

Wkrótce po opublikowaniu wstępnych wyników szczepionka CoronaVac została warunkowo dopuszczona do użytku w Turcji. W ramach kampanii szczepień, która rozpoczęła się w połowie stycznia, Turcja podała już 9,32 mln dawek CoronaVac w całym kraju. Ponad 2 miliony osób otrzymało dwie dawki.