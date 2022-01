Tureckie obywatelstwo za zainwestowanie 500 tys. dolarów

Rząd Turcji wprowadził zmiany w procedurze nabywania tureckiego obywatelstwa. Można je uzyskać, inwestując w kraju 500 tys. dolarów lub odpowiednią sumę w innej obcej walucie bądź nabywając nieruchomości warte co najmniej 250 tys. dolarów. Dotychczas obywatelstwo można było uzyskać również dzięki inwestycji wyrażonej w tureckich lirach.

Zmianą usunięto z zapisów wyrażenie "lira turecka", co oznacza, że inwestując w tej walucie, obcokrajowiec tureckiego obywatelstwa nie uzyska.



Zainwestowane w kraju waluty zostaną za pośrednictwem banków lokalnych sprzedane Bankowi Centralnemu Turcji i wymienione na liry. Środki będą musiały pozostać w kraju przez co najmniej trzy lata - wynika z opublikowanych w czwartek w Dzienniku Urzędowym Republiki Turcji zapisów.



Decyzję podjęto w momencie kryzysu gospodarczego w Turcji i wyczerpania rezerw Banku Centralnego. Tureckie media doniosły, że 20 grudnia 2021 roku, kiedy za dolara należało zapłacić ponad 18 lir, rząd sprzedał znaczącą część trzymanych w obcej walucie rezerw, by wzmocnić krajową walutę.



Ostatniego dnia grudnia prezydent Recep Tayyip Erdogan wezwał swoich rodaków do trzymania oszczędności w walucie krajowej i wprowadzenia do systemu bankowego "trzymanego pod materacem" złota.



Wcześniej minister finansów Turcji Nureddin Nebati wzywał do składania pozwów przeciwko ekonomistom, którzy nawoływali do zakupu złota i dolarów w celu zachowania oszczędności w obliczu spadku wartości tureckiej liry.