Turkmenistan: Media: na paszport trzeba czekać nawet rok; władze chcą wstrzymać ich wydawanie niepełnoletnim

W Turkmenistanie na otrzymanie paszportu trzeba czekać rok, a w niektórych regionach kraju jeszcze dłużej; z powodu masowej emigracji władze chcą wstrzymać ich wydawanie niepełnoletnim - poinformował niezależny od władz, prowadzony w Holandii portal turkmen.news.

W położonym na wschodzie kraju mieście Turkmenabat talony uprawniające do ubiegania się o paszport wydawane są z 10-miesięcznym wyprzedzeniem. Jeszcze na początku października Służba Migracyjna wydawała kupony na kwiecień 2024 r., a teraz już na sierpień. Podobnie jest w znajdującym się w północnej części kraju obwodowym mieście Daszoguz - tam zapisy prowadzi się obecnie na lipiec 2024 r., mówi się o tym, że lada moment wydawane będą "numerki" na rok 2025.

Sami pracownicy Służby Migracyjnej ostrzegają w rozmowach prywatnych, że od 1 stycznia 2024 r. władze mogą całkowicie wstrzymać wydawanie dokumentów podróży dzieciom.

Dobrze poinformowane źródła twierdzą, że były prezydent Turkmenistanu Gurbanguli Berdimuhamedow (ojciec obecnego prezydenta, de facto sterujący państwem "z tylnego siedzenia") nakazał wstrzymanie masowego exodusu ludności, gdy dowiedział się o prawdziwych statystykach, dotyczących obywateli opuszczających Turkmenistan na stałe. Jeden z rozmówców portalu turkmen.news, pragnący zachować anonimowość twierdzi, że Berdimuhamedowa seniora najbardziej rozgniewały dane o obywatelach ubiegających się o amerykańską zieloną kartę. Liczba ta stale rośnie od kilkunastu lat. W 2007 r. (rok po objęciu przez niego władzy) było to 5290 osób; w 2014 r. liczba ta wzrosła do 11632. W 2019 r. wyemigrować do USA chciało już 29666 Turkmenów, a w 2021 r. - 56188.

Od czasu otwarcia granic po pandemii COVID-19 (którego władze w Turkmenistanie oficjalnie "nie zauważały") liczba emigrantów z Turkmenistanu dramatycznie wzrosła. W ostatnich latach wyjeżdżać chcą nawet osoby zajmujące prestiżowe - jak na turkmeńskie standardy - stanowiska, np. policjanci czy pracownicy sektora naftowego i gazowego.

By ograniczyć skalę emigracji, władze stwarzają szereg biurokratycznych przeszkód - w tym komplikują maksymalnie wydawanie paszportów. Zdarza się, że osoba, która ma już paszport, wizę kraju docelowego i bilet, nie zostaje wpuszczona na pokład samolotu bez wyjaśnienia. Na każdym etapie problem można jednak rozwiązać za pomocą łapówki - twierdzi portal turkmen.news. Zakazy i ograniczenia są dla nieuczciwych urzędników dobrym źródłem dochodu.

Powstały po upadku ZSRR, położony w Azji Centralnej Turkmenistan od początku swego istnienia uważany jest za jeden z najbardziej opresyjnych krajów na świecie. Kolejni prezydenci tłumią wszelkie przejawy wolności słowa i swobód obywatelskich. Wszystkie środki masowego przekazu i wszelka działalność obywateli są kontrolowane przez rząd. W kraju nie ma żadnej opozycji - wszyscy jej przedstawiciele są albo w więzieniach, albo na emigracji.

Portal turkmen.news redagowany jest przez Turkmenów na uchodźstwie. Jego siedziba znajduje się w Holandii. W jednym z niedawno opublikowanych artykułów informował, że jest chętnie czytany przez władze, ponieważ oficjalne media i otoczenie przywódcy państwa nie piszą o prawdziwych problemach kraju, zajmując się jedynie lukrowaniem rzeczywistości i schlebianiem przywódcy.