Turkmenistan: Prezydent mianował swojego syna wicepremierem

Prezydent Turkmenistanu Kurbankuły Berdymuchammedow mianował swojego syna Serdara wicepremierem - donosi w piątek Reuters, powołując się na lokalne media. Decyzja umocni pozycję Serdara, stawiając go w roli mocnego kandydata do przejęcia po ojcu władzy w autorytarnie rządzonym kraju - ocenia agencja.

Mający obecnie 63 lata Berdymuchammedow od niemal 15 lat sprawuje władzę absolutną w będącym kiedyś częścią ZSRR położonym w Azji Centralnej Turkmenistanie - przypomina Reuters.

Jego kolejna kadencja jako prezydenta kończy się w 2024 r. W Turkmenistanie nie ma premiera, rządem kieruje prezydent, przez co mający 38 lat Serdar Berdymuchammedow będzie teraz jednym z bezpośrednich zastępców ojca. Nowy wicepremier wcześniej był ministrem przemysłu, teraz zajmie się nadzorowaniem prac rządu i wprowadzaniem technologii informatycznych.

W Azji Centralnej dzieci autokratycznych przywódców są często postrzegane jako ich potencjalni następcy - ocenia agencja.

Gospodarka około sześciomilionowego Turkmenistanu opiera się na eksporcie gazu ziemnego. By zdywersyfikować rynki zbytu Berdymuchammedow przekierował dużą część eksportu tego surowca z Rosji do Chin, rząd w Aszchabadzie chce też wybudować nowy gazociąg do Indii.

Obrońcy praw człowieka od lat alarmują, że system władzy w Turkmenistanie jest jednym z najbardziej opresyjnych na świecie.