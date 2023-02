Turkmenistan przed nowym wielkim wyzwaniem

Pogrążony w kryzysie żywnościowym Turkmenistan stanął przed kolejnym wyzwaniem, jakim jest masowy exodus ludności.

Według oficjalnych danych w ostatniej dekadzie republikę opuściło 1,9 mln Turkmenów, głównie w celach zarobkowych, nieliczni na studia, a część uciekła przed poborem do armii.

Z powodu nieprzejrzystych statystyk nie wiadomo dokładnie, jaka część z nich powróciła do kraju.

Władze utrudniają wyjazdy.

Wysokie bezrobocie, inflacja i kryzys żywnościowy przyczyną exodusu Turkmenów

Nieoficjalne dane turkmeńskich naukowców mówią nawet o 3 mln migrantów, czyli prawie połowie całej oficjalnej populacji. Głównymi czynnikami skłaniającymi zwłaszcza młodych ludzi do opuszczenia kraju są wysokie bezrobocie, inflacja, permanentny niedobór podstawowych artykułów żywnościowych oraz coraz częstsze przerwy w dostawach energii elektrycznej. W Turkmenistanie ciężko jest obecnie zaspokoić nawet podstawowe potrzeby.

Klan Berdimuchamedowów blokuje przemiany, które mogą uzdrowić sytuację w kraju

Sytuacja gospodarcza republiki pogarsza się od kilku lat i nie zahamowały tej degradacji nawet wysokie ceny surowców energetycznych, głównego źródła dochodów budżetowych kraju. Na przeszkodzie zmianom społecznym, politycznym i gospodarczym stoi autorytarny system władzy klanu Berdimuchamedowów, byłego prezydenta “Arkadaga” (obrońcy) Gurbunguły i obecnego, czyli jego syna Serdara. Dodatkowo, do konserwacji systemu przyczynia się monstrualna korupcja, wszechobecna we wszystkich praktycznie dziedzinach życia społecznego.

Penalizacja i restrykcje jedynym pomysłem władz na kryzys migracyjny

Póki co, jedynym pomysłem władzy na przeciwdziałanie masowej migracji jest penalizacja prób opuszczenia kraju przez osoby w wieku poborowym i obstrukcja administracyjna. Ta ostatnia polega na wydłużeniu czasu oczekiwania na wydanie paszportu. Aby dostać dokument, należy umówić spotkanie w Państwowej Agencji Migracyjnej. Obecnie należy czekać na nie nawet 3-4 miesiące, bez gwarancji otrzymania zgody na wydanie dokumentu podróżnego. W najtrudniejszej sytuacji znaleźli się urzędnicy państwowi, którym paszportów po prostu się nie wydaje. Zdarzają się przypadki żądania oddania ważnego paszportu pod groźbą utraty pracy.

Turkmenistan od dawna jest społeczeństwem emigracyjnym. Prawdziwy eksodus Turkmenów zaczął się jednak w połowie 2020 r., gdy Aszchabad zniósł ograniczenia podróżne i odblokował loty międzynarodowe. Oficjalnie w kraju nigdy nie było Covid-19. Część Turkmenów już wcześniej wyjeżdżała do pracy w sąsiednim Kazachstanie, ale przywrócenie połączeń lotniczych stworzyło ponownie możliwość migracji do Rosji i Turcji.

Taka podróż to wielka niewiadoma. Posiadanie dokumentów podróży, wykupienie kosztownego biletu czy nawet dostanie się na pokład samolotu nie gwarantuje opuszczenia kraju, bowiem zdarzają się przypadki opróżniania samolotów z pasażerów przez służbę bezpieczeństwa. Oficjalnym powodem jest poszukiwanie młodych ludzi uciekających przed poborem.

Inną formą restrykcji administracyjnych jest zakaz wydawania paszportów przez ambasady. To zmusza Turkmenów do powrotu do kraju, skąd niekoniecznie uda im się ponownie wyjechać. Turkmeńskie MSZ wystąpiło też do rządu tureckiego o zawieszenie wydawania bezpłatnych wiz swoim obywatelom, które uprawniały do pobytu nie przekraczającego 30 dni. Do tej pory nie było jednak problemem ich przedłużenie. Tureckie służby migracyjne szacują, że w kraju na stałe przebywa ok. 230 tys. Turkmenów, ale rzeczywista ich liczba bez ważnych wiz czy paszportów jest zapewne wielokrotnie wyższa. Migrację stymuluje względna bliskość geograficzna i językowa.

Władza zaprzecza jakimkolwiek restrykcjom w wydawaniu paszportów czy utrudnianiu opuszczenia kraju drogą lotniczą, choć zarazem oznajmia, że prawo do wyjazdu na studia osób w wieku poborowym dotyczy tylko uczelni z oficjalnej listy ministerstwa edukacji. A tych jest niewiele i są na niej wyłącznie placówki z Rosji, Białorusi, Chin i republik Azji Centralnej.

Chcącym opuścić kraj z „pomocą” przychodzi sprawnie działający system korupcyjny. Podobno już za 200 dolarów można dostać miejsce w samolocie lub otrzymać paszport po kilku dniach. Jednak wysokość łapówek nie jest stała i w przypadku osób uciekających przed obowiązkową służbą wojskową może być nawet 10-krotnie wyższa. Wyższe są też łapówki, które muszą wręczać kobiety w wieku do 40 lat, co wynika z rzekomej „troski” władz o zapewnienie zastępowalności pokoleniowej.

