Turkmenistan w pandemicznej zapaści

Władze Turkmenistanu stoją twardo na stanowisku, że republika jest całkowicie wolna od tego wirusa. Jednak prawdziwy obraz rzeczywistości mocno odbiega od oficjalnego przekazu. Pojawiły się przecieki o istnieniu tajnej listy, na której notowane są zachorowania i zgony w wyniku koronawirusa liczone w dziesiątkach tysięcy. Rosnące rozmiary katastrofy coraz trudniej ukrywać.

Trzeba dodać, że od lipca na obszarze całego kraju funkcjonuje całkowity zakaz organizowania publicznych zebrań i imprez, a także ślubów i urodzin zwyczajowo obchodzonych w dużych grupach. Pod koniec sierpnia stołeczne władze Aszchabadu wydały komunikat zalecający pozostawanie w domach i nie opuszczanie ich bez konieczności. W całym kraju obowiązuje też bezwzględny nakaz noszenia maseczek w przestrzeni publicznej. Przy ogłaszaniu zakazów i nakazów władze oczywiście przemilczały przyczynę ich wprowadzenia.



Innym przykładem kuriozalnej sytuacji jest decyzja o przedłużeniu wakacji, czyli w istocie zamknięcia szkół. Co prawda, w dniu 1 września część szkół otwarto, ale już trzy dni później zostały zamknięte, a ich ponowne uruchomienie miało nastąpić za miesiąc. Brak jest informacji, ile szkół aktualnie zostało otwartych i jakie są plany na kontynuowanie nauki przez uczniów i studentów. Ministerstwo edukacji w nieoficjalnym przekazie do szkół rekomendowało wprowadzenie od 1 października nauczania zdalnego, co wobec niskiej zamożności społeczeństwa spowoduje masowe wykluczenie dzieci z procesu edukacyjnego.



Turkmenistan, obok Korei Północnej i trzech małych państw wyspiarskich na Pacyfiku, nie współpracuje ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) i odrzuca międzynarodową pomoc w walce z pandemią. Na początku października z wizytą do republiki udał się przedstawiciel europejskiego oddziału WHO, ale usłyszał tylko zapewnienie, że w republice Covid-19 nie występuje, a zaszczepionych jest w pełni 70% dorosłej populacji. Dopiero od niedawna Turkmenistan otrzymuje dostawy szczepionek, wspomnianego już Sputnika V oraz chińskich Sinopharm i Sinovac, a we współpracy z UNICEF również szczepionki dla dzieci (dwie dostawy sfinansowane w całości przez Aszchabad). Nie wiadomo jednak, ile łącznie szczepionek zostało dostarczonych od początku dostaw, a z nieoficjalnych źródeł pojawiła się tylko informacja o jednym lipcowym zamówieniu ministerstwa zdrowia na 1.5 mln dawek. Nie ma więc możliwości zweryfikowania faktycznego poziomu zaszczepienia społeczeństwa, bo informacji oficjalnych nikt nie traktuje poważnie.



Pomimo braku wolnych mediów i ograniczenia swobód obywatelskich, przedstawiciele mediów i nielicznych grup pozarządowych, ostrożnie zajmujących się prawami obywateli, zaryzykowali we wrześniu wysłanie listu otwartego do WHO z prośbą o zwrócenie uwagi na pogarszającą się sytuację zdrowotną Turkmenów i skłonienia G. Berdymuchamedowa do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia pandemii. Efektem była wspomniana wcześniej wizyta przedstawiciela WHO, która nie przyniosła żadnych rezultatów. Tymczasem, im bardziej władze starają się wyciszyć problem pandemii, tym większy jest krąg osób z państw świata nagłaśniających sytuację w republice i nawołujących władze do masowego stosowania testów covidowych. Póki co, rząd nie zamierza zmienić swojego oficjalnego przekazu i przychylić się do płynących ze świata głosów rozsądku.

Czytaj także: Kryzys rozlewa się po Azji Centralnej Wobec oficjalnego braku pandemii kuriozalna jest decyzja władz centralnych o wprowadzeniu pandemicznych restrykcji w wilajetach, w których stwierdzono wysoki odsetek zgłoszeń objawów „podobnych do koronawirusa”. Takimi punktami zapalnymi są bez wątpienia dwa wilajety: północno-wschodni lebapski i południowo-wschodni maryjski, w których zgłoszono najwięcej przypadków śmierci związanych z Covid-19.