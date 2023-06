Turkmenistan walczy z kryzysem żywnościowym

Kryzys żywnościowy w Turkmenistanie zdaje się stawać permanentnym zjawiskiem społeczno-gospodarczym. Choć przychody republiki ze sprzedaży gazu sprawiają, że sytuacja ekonomiczna kraju powinna być co najmniej dobra i stabilna, to przeczą temu puste półki w sklepach.

Kryzys żywnościowy w Turkmenistanie narasta.

Działania władz wydają się kompletnie ignorować faktyczną sytuację społeczeństwa.

Władze zdają się nie zauważać, że Turkmeni nie mogąc głosować przy urnach (wybory są oczywiście jedynie formalnością), głosuje nogami. Konsekwencją jest exodus obywateli do państw ościennych i Rosji.

Żywność w Turkmenistanie jest od lat subsydiowana i racjonowana, a dochody z eksportu gazu znajdują się w wyłącznej gestii klanu Berdimuchamedowów, byłego prezydenta Gurbunguły i obecnego, jego syna Serdara.

Zamiast na poprawę sytuacji ekonomicznej, środki te, poza oczywistym zasilaniem prywatnych majątków rządzących i ich akolitów, są przeznaczana na tak niedorzeczne inwestycje jak budowa nowego supermiasta.

Władza nie chce już dalej subsydiować żywności. Specjalne sklepy do likwidacji

Równolegle do sklepów subsydiowanych funkcjonują bazary, na których co prawda można kupić wszystkie produkty, ale ich ceny wykraczają poza możliwości finansowe przeciętnego Turkmena. W dodatku coraz częstsze są kontrole policji, która pod byle pretekstem likwiduje stoiska. To zresztą doprowadziło już do społecznego wystąpienia, choć w bardzo małej lokalnej skali.

Znacznie poważniejsze konsekwencje dla rządzących może mieć skasowanie dotacji do żywności, bowiem pogłoska o takim projekcie przedostała się do wiadomości publicznej. W Turkmenbaszy zebrało się ok. 500 osób, w tym parlamentarzyści i urzędnicy, by wziąć udział w tzw. dyskusji społecznej na ten temat. Nie jest to jednak próba faktycznej konsultacji władzy z obywatelami, ale forma nieoficjalnej komunikacji decyzji, która zapewne zostanie wkrótce podjęta.

Oczywiście “przedstawiciele społeczeństwa” są starannie dobrani, aby wesprzeć prezydenta, który w jednym z przemówień stwierdził, że dalsze subsydiowanie żywności nie jest potrzebne, ponieważ standard życia obywateli wzrósł znacząco. Istotnie, ale tylko wg oficjalnych danych, w których minimalne wynagrodzenia w sektorze prywatnym wahają się między 3 a 6 tys. manatów (150-300 USD), a wynagrodzenia w sektorze państwowym i emerytury wzrosły realnie o 10-proc. Jednak w turkmeńskiej rzeczywistości minimalne wynagrodzenie to ok. 1200 manatów (60 USD).

Proces likwidacji sklepów trwa w zasadzie od ponad roku, bowiem w tym okresie zniknęły ze sprzedaży niektóre podstawowe produkty, a wiele innych jest dostarczanych nieregularnie i w małych ilościach. To skutkuje gigantycznymi kolejkami, liczącymi setki osób, które policja stara się rozpędzać, bowiem psują wizerunek państwa dobrobytu, który lansuje władza.

W dodatku wraz z dewaluacją manata (od 2015 r. o 20-proc. w stosunku do dolara) rosną też ceny. Przykładowo bochenek chleba z niskiej jakości mąki podrożał o 100 proc. i kosztuje 2 manaty. To oczywiście również wzbudza społeczne niezadowolenie na tyle silne, że w niektórych prowincjach władze zdecydowały się na powrót do poprzednich cen.

Program „modernizacji, dywersyfikacji i liberalizacji gospodarki", czyli jak ukryć problem

Prezydent Serdar Berdimuchamedow zapewne podtrzyma decyzję o likwidacji sklepów subsydiowanych, a właściwie zastopuje dopłaty do żywności i uwolni ich ceny. Takie działanie wpisuje się bowiem w ogłoszony przez niego program „modernizacji, dywersyfikacji i liberalizacji gospodarki”. Póki co, jedynym przejawem tego ambitnego programu jest stopniowe zbliżanie cen w sklepach państwowych do tych na bazarach.

Władze ewidentnie znalazły sposób na zakończenie problemu żywnościowego – skasowanie dotacji do żywności zlikwiduje kolejki, a brak kolejek jest dowodem, że żadnego kryzysu nie ma. Zdają się jednak nie zauważać, że Turkmeni nie mogąc głosować przy urnach (wybory są oczywiście jedynie formalnością), głosuje nogami. Konsekwencją jest exodus do państw ościennych i Rosji. Z pracy rezygnują już nawet urzędnicy państwowi i policjanci, decydując się na emigrację. W niedługim czasie oprócz kryzysu żywnościowego, prezydent S. Berdimuchamedow stanie więc przed zapaścią w służbie zdrowia, edukacji, a nawet w resortach siłowych.