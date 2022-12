Turkmenistan wzmacnia armię w kontrowersyjny sposób

Pomimo oficjalnej neutralności i braku faktycznego zagrożenia militarnego prezydent Serdar Berdimuhamedow podjął decyzję o wzmocnieniu turkmeńskiej armii.

Nie byłoby to zaskakujące, gdyby nie metoda podnoszenia jej potencjału, która przypomina tę zaordynowaną niedawno przez prezydenta Rahmona w Tadżykistanie. W tym drugim przypadku obowiązkiem służby wojskowej objęto wszystkich studentów, zwłaszcza kierunków technicznych i medycznych, z natychmiastowym wcieleniem do armii po egzaminie końcowym. Prezydent Berdimuhamedow poszedł o krok dalej wydając nakaz powrotu do republiki wszystkim studentom odbywającym naukę za granicą, którzy dotychczas na mocy prawa byli wyłączeni z poboru.

Studenci w Turkmenistanie muszą masowo iść w kamasze

W połowie października rodziny tej grupy studentów zaczęły otrzymywać listy z ostrzeżeniami i groźbami z lokalnych biur werbunkowych, a nawet dochodziło do wizyt policji. Groźba zawierała się w stwierdzeniu o wydaleniu studenta z kraju obecnego pobytu, jeśli nie powróci dobrowolnie. Władzy oczywiście nie interesował fakt, że oznacza to przerwanie studiów i raczej małe szanse na ich późniejsze dokończenie.

Warto dodać, że dane studentów i ich rodzin są oficjalnie publikowane, co ma zapewne wzmóc na nich presję społeczną. W najtrudniejszej sytuacji są studenci, którzy już wrócili lub niebawem będą musieli wrócić w celu odnowienia paszportu, gdyż jest to równoznaczne z natychmiastowym zatrzymaniem i wcieleniem do wojska. Dotychczas przebywający na obczyźnie Turkmeni mogli bez problemu wyrobić paszport w nielicznych ambasadach, ale wraz z nowym poborem placówki dyplomatyczne otrzymały zakaz wydawania paszportów. Na listy konskrypcyjne trafili też korzystający z prawnego wyłączenia ze służby absolwenci uczelni wyższych. W autorytarnie rządzonej republice urzędnicy na żadnym szczeblu władzy nie przejmują się takimi niedogodnościami jak przepisy prawa. Jedynym kryterium jest wykonanie norm ilościowych w danym wilajecie (okręgu), czyli wcielenie do służby wskazanej na liście liczby poborowych.

Nie chcesz iść do wojska? Stosowna opłata zwalnia z obowiązku służby

Podobnie jak w Tadżykistanie, służby można uniknąć wnosząc stosowną opłatę. W tym przypadku jest ona astronomiczna i możliwa do uiszczenia tylko przez marginalną część społeczeństwa, bowiem wynosi od 20 do 40 tysięcy manatów (5 700 – 11 500 USD). Jednak w przeciwieństwie do Tadżykistanu, w którym obowiązuje oficjalny cennik, Turkmeni są skazani na wręczanie łapówek. Nieco tańsze są łapówki, którymi można przekupić urzędników, by dostać się do samolotu (od 2 do 5 tys. USD). To jednak jest dość ryzykowne, bowiem coraz powszechniejszą praktyką służb bezpieczeństwa staje się opróżnianie samolotów z młodych Turkmenów bez słowa wyjaśnienia.

Władze twierdzą, że służbie podlegają jedynie studenci uczelni, których dyplomy nie są uznawane w Turkmenistanie. Na oficjalnej liście ministerstwa edukacji znajdują się wyłącznie placówki z Rosji, Chin, Indii i Turcji oraz nieliczne z Białorusi, Gruzji, Kazachstanu i Ukrainy. W praktyce jednak nikt tego nie sprawdza. Oficjalną przyczyną tak restrykcyjnego poboru jest kryzys demograficzny i masowe opuszczanie pogrążonego w kryzysie gospodarczym kraju przez młodych mężczyzn, a w konsekwencji coraz większe braki kadrowe w armii. Z danych rządowych, które nie zostały podane do publicznej wiadomości wynika, że w liczącej ponad 6 mln mieszkańców republice faktycznie mieszka tylko ok. 3 mln ludzi. Tylko w okresie przedpandemicznego dziesięciolecia za granicę wyjechało 1,9 mln Turkmenów i jedynie nieliczni spośród tej grupy wrócili do kraju. A do tej liczby należy dodać trudną do oszacowania migrację zarobkową.