Turystyka międzynarodowa znów napędza francuską gospodarkę

Francuska agencja promocji turystyki zagranicznej Atout France opublikowała informacje, z których wynika, że w 2022 roku wpływy z turystyki międzynarodowej w tym kraju wyniosły prawie 58 miliardów euro.

Po okresie pandemii i wprowadzonych obostrzeń ruch turystyczny w Europie odbudował się dużo szybciej, niż spodziewali się tego eksperci. Samolotami, samochodami, pociągami, a nawet rowerami wyruszyliśmy na masową skalę z odwiedzinami do bliskich i przyjaciół, ale przede wszystkim na wypoczynek.

Najbardziej na tej odwilży turystycznej skorzystały trzy kraje: Hiszpania, Francja i Włochy. Hiszpania odzyskała w minionym roku pozycję europejskiego lidera, mając ponad 65 miliardów euro wpływów z tytułu wydatków realizowanych przez cudzoziemców.

Na drugiej pozycji znalazła się Francja z szacunkowymi przychodami na poziomie 57,9 miliarda euro. To więcej o 1,2 miliarda euro niż w 2019 roku, jednak trzeba wziąć pod uwagę wzrost cen usług turystycznych i gastronomicznych oraz wysoki poziom inflacji.

Jednak powody do satysfakcji są duże, zwłaszcza że do Europy wrócili turyści amerykańscy. W minionym roku zostawili nad Sekwaną 5,6 miliarda euro. Belgowie wydali 7,3 miliarda euro, Niemcy 6,5 miliarda, a obywatele Wielkiej Brytanii 6,2 miliarda euro, brakowało natomiast nadal bogatych gości z Chin i Japonii. To właśnie oni mają przyczynić się do wzrostu przychodów w 2023 roku.

Na trzecim miejscu są Włochy, według szacunków zagraniczni goście zostawili w tym kraju około 50 miliardów euro, co zdecydowanie pozytywnie wpłynęło na gospodarkę.

W trzech wspomnianych krajach turystyka międzynarodowa ponownie odgrywa znaczącą rolę w tworzeniu nowych miejsc pracy i daje ogromne wpływy do budżetu. Wiele wskazuje na to, że ten rok może okazać się jeszcze lepszy. Świadczą o tym liczba sprzedawanych biletów lotniczych oraz rezerwacje hoteli na sezon wakacyjny.