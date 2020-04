Tusk: PiS się wycofa, jeśli uczciwi Polacy powiedzą "nie" wyborom

Jestem przekonany, że jeśli wszyscy uczciwi, przyzwoici Polacy powiedzą: "To nie są wybory, nie będziemy w tym uczestniczyć", to będzie to jeden z powodów, dla których PiS w ostatniej chwili się wycofa - ocenił były premier i były szef PO Donald Tusk.

Jego zdaniem przyzwoitość nie pozwala uczestniczyć "w tym procederze, jaki przygotował nam minister (Jacek) Sasin i PiS na zlecenie Jarosława Kaczyńskiego".

"Byłoby to chyba nieuczciwe wobec nas samych, wobec Polski, wobec tych wszystkich, którzy walczyli tyle lat o uczciwe i wolne wybory" - powiedział szef Europejskiej Partii Ludowej.

Jak ocenił, przy elementarnym porozumieniu możliwe jest przeprowadzenie w dość szybkim terminie uczciwych wyborów, które będą przygotowane przez Państwową Komisję Wyborczą, a zalecenia wobec nich wydadzą lekarze i eksperci.

"Jeśli będziemy tutaj razem, jeśli będziemy jednoznaczni, to jestem prawie pewien, że PiS ustąpi i wspólnie z innymi siłami politycznymi uzgodni taki plan, który będzie i bezpieczny, i jakoś elementarnie przyzwoity, i doprowadzi do tego, co nazwiemy uczciwymi wyborami" - oświadczył polityk.