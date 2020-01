Tusk z przesłaniem do Brytyjczyków: pozostaniemy wspólnotą

Były przewodniczący Rady Europejskiej, szef Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk zapewnił, że Brytyjczycy i mieszkańcy 27 krajów UE pozostaną wspólnotą, mimo brexitu.

"Moi drodzy brytyjscy przyjaciele. Byliśmy, jesteśmy i zawsze będziemy wspólnotą. I żaden brexit nigdy tego nie zmieni" - napisał na Twitterze Tusk.

W piątek o północy Wielka Brytania po prawie pół wieku przestanie być członkiem Unii Europejskiej. Stanie się tym samym pierwszym państwem, które kiedykolwiek opuściło Wspólnotę.

Tusk, jako szef Rady Europejskiej zdobył popularność na Wyspach wśród zwolenników pozostania w Unii, budząc jednocześnie oburzenie wśród przeciwników, szczególnie po słowach o "specjalnym miejscu w piekle" dla tych, którzy promowali brexit i jednocześnie nie mieli na niego żadnego planu.

Wypowiedź Tuska skrytykował wówczas rzecznik ówczesnej premier Theresy May. "To pytanie do Tuska, czy uważa użycie takiego języka za pomocne" - powiedział rzecznik.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka