Tusk zabrał część współpracowników do EPL; Graś szefem gabinetu

Towarzyszący od lat Donaldowi Tuskowi były rzecznik jego rządu Paweł Graś przeszedł z Rady Europejskiej, gdzie pracował z byłym premierem przez minione pięć lat, do Europejskiej Partii Ludowej. Tusk zabrał ze sobą też innych współpracowników, ale nie wszystkich.

Były rzecznik prasowy rządu Tuska został szefem gabinetu przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej. Partia poinformowała o tym na stronie internetowej.

Graś w Radzie Europejskiej był starszym doradcą ds. polityki i komunikacji, odpowiadał za stosunki z Parlamentem Europejskim, parlamentami narodowymi i partiami politycznymi.

Tusk zabrał ze sobą do EPL również innych współpracowników z Rady Europejskiej. Szefową jego biura została Emilia Surowska, która pracowała z byłym premierem jeszcze w Polsce. Doradcą ds. komunikacyjnych przewodniczącego EPL została z kolei Beata Turska, która w Radzie Europejskiej odpowiadała m.in. za wystąpienia i artykuły przewodniczącego.

Tusk został wybrany na szefa Europejskiej Partii Ludowej na kongresie partii w Zagrzebiu 20 listopada. 10 dni później zakończyła się jego pięcioletnia kadencja w fotelu przewodniczącego Rady Europejskiej.

Poza przeniesieniem się do biura w innym miejscu w Brukseli, Tusk - jak wynika z nieoficjalnych informacji PAP - ma również zmienić mieszkanie na mniejsze.

Jego gabinet w EPL będzie liczył mniej współpracowników, niż gdy był przewodniczącym Rady Europejskiej. Za swoim wieloletnim szefem do partii nie przeszedł jego najbliższy współpracownik, szef gabinetu przewodniczącego Rady Europejskiej w minionych pięciu latach Piotr Serafin.

Europejska Partia Ludowa to rodzina polityczna skupiająca partie chadeckie i konserwatywno-liberalne. Należą do niej 84 ugrupowania z 43 krajów, z Polski są to PO i PSL. Kadencja przewodniczącego EPL trwa trzy lata.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka