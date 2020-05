Tybetański rząd na wygnaniu wzywa Chiny do wyjaśnienia miejsca pobytu XI Panczenlamy

Tybetański rząd na wygnaniu wezwał w niedzielę władze ChRL do wyjaśnienia miejsca pobytu XI Panczenlamy, drugiego po dalajlamie najwyższego rangą przywódcy buddyzmu tybetańskiego w 25. rocznicę jego zniknięcia.

Tybetański rząd na uchodźstwie w Dharamśali w północnych Indiach, znany jako "kaszag", przekazał, że XI Panczenlama, który w 1995 r. w wieku 6 lat został porwany wraz z rodziną, nadal jest uznawany za jedynego uprawnionego posiadacza tytułu panczenlamy.

"Uprowadzenie przez Chiny panczenlamy i zaprzeczanie jego tożsamości religijnej oraz prawa do praktykowania w jego klasztorze jest nie tylko naruszeniem wolności religijnej, ale także rażącym naruszeniem praw człowieka" - czytamy w oświadczeniu kaszagu. "Jeśli twierdzenie Chin, że Tybetańczycy w Tybecie cieszą się wolnością religijną, ma być uznane za prawdziwe, to Chiny muszą przedstawić możliwe do zweryfikowania informacje na temat dobrego stanu zdrowia i miejsca pobytu XI Panczenlamy" oraz innych przebywających z nim osób - dodano.

Duchowy przywódca tybetańskich buddystów Dalajlama XIV i jego zwolennicy uciekli z Tybetu w 1959 r. po krwawo stłumionym powstaniu przeciwko Chinom. W 1960 r. osiedli w himalajskiej Dharamśali, która odtąd pełni rolę wygnańczej tybetańskiej stolicy. Ani Chiny, ani Indie, ani żadne inne państwo na świecie nie uznaje tybetańskiego rządu na obczyźnie.

W ostatnim czasie coraz pilniejszą dla Tybetańczyków, a także Chin staje się sprawa następcy prawie 85-letniego Dalajlamy XIV. Zgodnie z tybetańską tradycją inkarnowanych lamów następnego dalajlamę wskazuje i intronizuje panczenlama, drugi w hierarchii duchowy przywódca buddyjskiej szkoły gelug. W 1995 r. 6-letni Gendun Czokji Nima uznany przez Dalajlamę XIV za reinkarnację zmarłego w 1989 r. X Panczenlamy został porwany i internowany przez chińskie władze, a na jego miejsce komuniści z Pekinu wyznaczyli własnego panczenlamę Gjalcena Norbu.

Sukcesja dalajlamów i panczenlamów polega na łańcuchu reinkarnacji - najważniejsi lamowie wybierani są według wskazówek zostawionych przez swoich poprzedników spośród dzieci urodzonych po ich śmierci. Po śmierci dalajlamy to panczenlama pomaga odnaleźć kolejne wcielenie dalajlamy - i na odwrót. Dalajlama XIV wspominał już jakiś czas temu, że odrodzi się poza Tybetem, jeśli nie będzie mu dany powrót tam za życia.

Los Genduna Czokji Nimy pozostaje jedną z najpilniej strzeżonych tajemnic ChRL i stanowi jedną z kwestii spornych między Pekinem a Tybetańczykami.

Pomimo wezwań ONZ oraz innych organizacji i państw Pekin nigdy nie dostarczył rzetelnych informacji na temat stanu zdrowia ani miejsca pobytu Genduna Czokji Nimy i jego rodziny; napomknął jedynie, że zostali oni objęci opieką i nie życzą sobie kontaktu ze światem zewnętrznym.

X Panczenlama, który pozostał w kraju po upadku powstania z 1959 r., również był więziony przez chińskie władze i zmarł w wieku 51 lat w podejrzanych okolicznościach w 1989 r. - pisze agencja AP.

Chiny uznają Dalajlamę XIV za groźnego separatystę i winią go za niepokoje i zamieszki, do których dochodziło w Tybetańskim Regionie Autonomicznym. Sam dalajlama twierdzi jednak, że nie dąży do niepodległości, a jedynie do szerszej autonomii regionu oraz zapewnienia ochrony lokalnej kulturze buddyzmu.