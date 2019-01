Tydzień w Azji#1: Arabia Saudyjska inwestuje w Pakistanie, Niemcy zacieśniają współpracę finansową z Chinami

Dobiegają końca negocjacje dotyczące saudyjskiej inwestycji w budowę rafinerii w pakistańskim Gwadarze. Jest to element zwiększonego zaangażowania Rijadu we współpracę z Islamabadem, szukającym alternatywnych wobec MFW i Chin źródeł finansowania rozwoju infrastruktury.

Arabia Saudyjska staje się ważnym partnerem w Chińsko-Pakistańskim Korytarzu Ekonomicznym (CPEC) łączącym zachodnie Chiny z Bliskim Wschodem.

Podczas wizyty niemieckiego ministra finansów Olafa Scholza w Pekinie podpisano trzy umowy dotyczące współpracy finansowej z Chinami

Toshiba, Mitsubishi Hitachi Power Systems i Fuji Electric wygrały przetargi na systemy geotermalne w Kenii.

Wedle corocznego badania edukacji w Indiach, dzięki konsekwentnej polityce edukacyjnej spada liczba dzieci nieuczęszczających do szkoły (ok. 2 proc.). Arabia Saudyjska inwestuje w pakistański przemysł wydobywczy i przetwórczy Dobiegają końca negocjacje dotyczące saudyjskiej inwestycji w budowę rafinerii w pakistańskim Gwadarze. Jest to element zwiększonego zaangażowania Rijadu we współpracę z Islamabadem szukającym alternatywnych wobec MFW i Chin źródeł finansowania rozwoju infrastruktury. Arabia Saudyjska staje się ważnym partnerem w Chińsko-Pakistańskim Korytarzu Ekonomicznym (CPEC) łączącym zachodnie Chiny z Bliskim Wschodem. Saudyjskie inwestycje będą miały prawdopodobnie charakter kapitałowy, a same prace mogą być zlecane podmiotom zewnętrznym. Dobiegają końca negocjacje dotyczące saudyjskiej inwestycji w budowę rafinerii w pakistańskim Gwadarze. Jest to element zwiększonego zaangażowania Rijadu we współpracę z Islamabadem szukającym alternatywnych wobec MFW i Chin źródeł finansowania rozwoju infrastruktury. Arabia Saudyjska staje się ważnym partnerem w Chińsko-Pakistańskim Korytarzu Ekonomicznym (CPEC) łączącym zachodnie Chiny z Bliskim Wschodem. Saudyjskie inwestycje będą miały prawdopodobnie charakter kapitałowy, a same prace mogą być zlecane podmiotom zewnętrznym.

12 stycznia saudyjski minister zasobów naturalnych Chalid al-Falih, jednocześnie dyrektor koncernu Aramco, ogłosił zaangażowanie w budowę wartej ponad 10 mld USD rafinerii w pakistańskim porcie pełnomorskim Gwadar, położonym niedaleko strategicznej cieśniny Ormuz. Częścią umowy może być obniżenie ceny saudyjskiej ropy dla Pakistanu zmagającego się z deficytem na rachunku obrotów bieżących. Negocjowany od zeszłego roku najnowszy kontrakt saudyjsko-pakistański ma zostać podpisany w czasie wizyty następcy tronu w Pakistanie w lutym 2019 r. Inwestorem zostanie państwowy koncern Aramco, a rafineria będzie docelowo produkować ponad 200 tys. baryłek ropy na dobę. Wartość inwestycji szacowana jest na ponad 10 mld USD.



Arabia Saudyjska może w ten sposób stać się partnerem w dotychczas dwustronnym Korytarzu Ekonomicznym Chiny-Pakistan, łączącym stosunkowo mniej rozwinięte zachodnie Chiny z globalnymi szlakami handlowymi. Inwestycja saudyjska została zaakceptowana przez Chiny. Rząd w Islamabadzie dąży do zaproszenia większej liczny partnerów do dotychczas dwustronnego projektu. Toczą się również rozmowy o saudyjskim zaangażowaniu w pakistańską kopalnię miedzi i złota Reko Diq, uprzednio rozwijaną w partnerstwie z podmiotami australijskimi.



Arabia Saudyjska wsparła w zeszłym roku Pakistan pod rządami nowego premiera Imrana Khana pożyczką (ok. 6 mld USD), podobnie jak ZEA i Chiny, by pokryć deficyt obrotów bieżących spowodowany po części rosnącymi cenami importowanych paliw. Saudyjskie zaangażowanie było częścią planu dywersyfikacji zadłużenia Islamabadu, borykającego się ze spłatami długu w MFW oraz zaciągającego ostatnio pożyczki u podmiotów chińskich, by pokryć koszta wielkich inwestycji infrastrukturalnych.



Saudyjskie zaangażowanie w Pakistanie poza ważnym aspektem komercyjnym ma też wymiar konkurencji irańsko-saudyjskiej o wpływy w regionie. Gwadar leży ok. 100 km od granicy, w pobliżu irańskiego portu Czabahar, rozwijanego przez Teheran ze wsparciem indyjskim jako część korytarza transportowego północ-południe. Ma on prowadzić z Indii poprzez irański port, Afganistan do Azji Centralnej.



Arabia Saudyjska dysponuje dużymi zasobami ropy naftowej i kapitału. Jej możliwości samodzielnej budowy rafinerii są ograniczone, co może stać się szansą dla wyspecjalizowanych w budowach rafineryjnych podmiotów zagranicznych. Saudyjskie zaangażowanie w wydobycie miedzi może podnieść bezpieczeństwo projektu i tym samym uatrakcyjnić go dla wyspecjalizowanych podmiotów z branży górniczej.

Niemcy zacieśniają współpracę finansową z Chinami Podczas wizyty ministra finansów Olafa Scholza w Pekinie podpisano trzy umowy dotyczące współpracy w nadzorze bankowym, obrocie papierami wartościowymi, a także kooperacji między bankami centralnymi. Niemiecki minister w obecności wicepremiera Chin Liu He wyraził nadzieję na rozwiązanie sporu handlowego między USA a Chinami. W wymiarze gospodarczym Berlin prowadzi wobec Chin własną politykę, starając się nie opowiadać po żadnej ze stron sporu. Jednocześnie głosi obronę zasad wolnego i uczciwego handlu, co oznacza wspieranie obniżek ceł i barier pozataryfowych, przy jednoczesnym poszanowaniu własności intelektualnej i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Japonia inwestuje w energię geotermalną w Kenii Toshiba, Mitsubishi Hitachi Power Systems i Fuji Electric wygrały przetargi na systemy geotermalne w Kenii. Ten afrykański kraj korzysta z elektrowni wodnych, jednak ze względu na susze i braki wody został zmuszony do poszukiwania innych źródeł energii. Japonia stała się głównym partnerem Nairobi w tym sektorze dzięki programowi ufundowanemu przez Japońską Agencję Współpracy Międzynarodowej, polegającemu m.in. na budowaniu i wyposażaniu elektrowni.



Japońskie firmy zamierzają zwiększyć swoje udziały w sektorze energii geotermalnej w innych krajach Afryki. Dzięki niezależności od pogody energia geotermalna jest stabilniejsza od słonecznej i wiatrowej. Toshiba podpisała już protokół uzgodnień odnośnie do rozwoju sektora energii geotermalnej z lokalnymi spółkami m.in. w Tanzanii i Etiopii. Trzy japońskie spółki razem produkują ponad 60% wszystkich turbin geotermalnych używanych na świecie.

Rośnie atrakcyjność Azji Południowo-Wschodniej dla inwestorów finansowych W sondażu przeprowadzonym podczas Asian Financial Forum 2019 wśród uczestników tej kluczowej regionalnej konferencji finansowej, respondenci wskazali Azję Południowo-Wschodnią (39% głosów) jako najatrakcyjniejsze miejsce dla inwestycji finansowych. Chiny spadły wobec roku ubiegłego na drugie miejsce (35% wskazań).

Prawie wszystkie hinduskie dzieci chodzą do szkoły Wedle corocznego badania edukacji w Indiach, dzięki konsekwentnej polityce edukacyjnej spada liczba dzieci nieuczęszczających do szkoły (ok. 2 %). Edukacja indyjska nie radzi sobie jednak z masowym napływem nowych uczniów ze środowisk wiejskich. Spada średni poziom funkcjonalnej alfabetyzacji i umiejętności liczenia wśród uczniów. Tylko co trzeci nastolatek radził sobie z prostymi zadaniami algebraicznymi potrzebnymi w codziennym życiu.



Polepszenie edukacji pozostaje jednym ze sztandarowych celów rządu indyjskiego. Ponieważ Polska w ciągu ostatniego dwudziestolecia poczyniła znaczące postępy w wyrównywaniu szans edukacyjnych, projekty oświatowe mogą stać się ważnym polem polsko-indyjskiej współpracy rozwojowej. Indyjskie wysiłki otwierają także nowe możliwości w dziedzinie współpracy podmiotów gospodarczych zajmujących się edukacją, od przedszkolnej do wyższej.



Ze względu na wielojęzyczność Indii oraz relatywnie niski poziom podstawowej edukacji narzędzia cyfrowe, takie jak możliwość obsługiwania głosem urządzeń elektronicznych w wielu językach jednocześnie, mogą znacząco przyczynić się do rozwiązania problemów związanych z funkcjonalną niepiśmiennością części induskiego społeczeństwa.

Hindusi wysyłają do Indii 80 mld dolarów rocznie Wedle raportu Banku Światowego indyjska gospodarka otrzymała zza granicy największy zastrzyk gotówki, 80 mld USD, wyprzedzając Chiny, Meksyk Filipiny i Egipt. W kontekście rosnącej liczby obywateli Indii w Polsce, wzrastać będzie również rynek usług finansowych skierowanych do tej grupy pracowników, szczególnie produktów ułatwiających i przyspieszających tego typu transfery.



Przegląd Tygodnia w Azji powstaje we współpracy z Instytutem Boyma.

Chiny Przelicz walutę

yuan (CNY)

0,556 złoty (PLN) 0,130 EUR, 0,147 USD

Indie Przelicz walutę

rupia (INR)

5,295 złoty (PLN) 1,235 EUR, 1,403 USD

Japonia Przelicz walutę

jen (JPY)

3,442 złoty (PLN) 0,803 EUR, 0,912 USD