Tydzień w Azji#15: Jaka przyszłość Sri Lanki po zamachach?

Wyspa, stosunkowo zamożna w porównaniu z państwami regionu, ma słabości wewnętrzne, które obnażyła seria zamachów. Ich ofiarami byli głównie miejscowi chrześcijanie i zachodni turyści. Te akty przemocy stanowiły sygnał dla globalnej opinii publicznej, że terroryści mogą uderzyć w każdy słabszy punkt światowego systemu, najchętniej o dużej wartości symbolicznej i tam, gdzie ich atak spowoduje potencjalnie największe długofalowe straty.

Kruchy rozwój gospodarczy

Trudny kontekst geopolityczny

Huawei bez kontraktów na 5G w Chinach

Afrykański pomór świń w Chinach winduje ceny wieprzowiny i zwiększa jej import

Uzbekistan walczy o turystów

Uzbekistan stawia na turystykę.



Z Polski do Uzbekistanu w 2018 r. przyjechało jedynie 2805 osób. Nowe otwarcie w polityce turystycznej może być okazją zarówno do rozwoju turystyki kulturalnej z Polski, jak i udziału polskich firm w świadczeniu kluczowych usług z punktu widzenia rynku turystycznego. W ostatnich latach ma miejsce skokowy wzrost liczby osób przyjeżdżających do Uzbekistanu, w którym znajduje się wiele zabytków związanych ze średniowiecznym Jedwabnym Szlakiem. W 2018 r. kraj odwiedziło ponad 5 mln osób. Jedynie nieco ponad 6 proc. z nich stanowili podróżujący spoza Wspólnoty Niepodległych Państw.Z Polski do Uzbekistanu w 2018 r. przyjechało jedynie 2805 osób. Nowe otwarcie w polityce turystycznej może być okazją zarówno do rozwoju turystyki kulturalnej z Polski, jak i udziału polskich firm w świadczeniu kluczowych usług z punktu widzenia rynku turystycznego.

Korea Południowa chce zwiększyć obecność w Azji Centralnej

Nieoczekiwana współpraca badawcza Toyoty z Chinami

Stany Zjednoczone nakładają najostrzejsze w historii sankcje na irańską ropę

Indonezja inwestuje w nowe bloki energetyczne PLN

Indonezyjski państwowy gigant energetyczny PLN (Perusahaan Listrik Negara, ang. State Electricity Company) z monopolem na dystrybucję energii elektrycznej uzyskał pożyczki od siedmiu azjatyckich instytucji (z czego trzech państwowych indonezyjskich) w wysokości 1,8 mld USD na budowę elektrowni w ramach "Planu 35 tys. megawatów", zainicjowanego przez prezydenta Joko „Jokowiego” Widodo. Zakłada on zwiększenie możliwości produkcyjnych energii poprzez budowę 109 elektrowni. Jego celem jest zaspokojenie potrzeb energetycznych kraju, które mają wzrastać średnio o 9 proc. rocznie przez nadchodzące 5 lat.





Czytaj też: BrexitBrief#31: Cisza przed kolejną burzą? Rzucającą się w oczy słabością Sri Lanki jest skłócenie elit. W ostatnich miesiącach konflikt między prezydentem Maithripali Siriseną a premierem Ranilem Wickremesinghe pogłębił się, doprowadzając do częściowego paraliżu państwa w jego newralgicznych obszarach. Zimna wojna między dwoma najważniejszymi urzędami w państwie powoduje, że organy bezpieczeństwa nie były w stanie efektywnie współpracować. Obecnie urzędnicy podlegli Sirisenie oskarżają rząd o nieudzielenie pełnych informacji policyjnych o przygotowywanych atakach, zaś gabinet zarzuca zaniechania kancelarii prezydenta. Jest coraz bardziej prawdopodobne, że mimo posiadania dostatecznych danych wywiadowczych, nie zdołano zapobiec atakom z powodu braku koordynacji między szefem rządu a głową państwa.Do tego dochodzi spuścizna niedawnej przeszłości: trwająca dziesięciolecia rebelia Tamilskich Tygrysów została stłumiona przed dekadą, ale wydaje się, że pozostało na wyspie know-how potrzebne do przeprowadzenia skoordynowanych zamachów terrorystycznych. Choć kontakty z ISIS są możliwe, sami zamachowcy pochodzili prawdopodobnie z wyspy. Samobójcze ataki były bronią chętnie używaną przez separatystów tamilskich, którzy działając w imieniu przeważnie hinduistycznej tamilskiej mniejszości (ok. 11 proc. z 22 mln mieszkańców), starali się uzyskać koncesje od rządów syngaleskiej, w dominującej części buddyjskiej większości (70-75 proc. ludności). Ideologia separatystyczna mogła zostać zastąpiona na wyspie przez radykalny islam, ale metody pozostały te same.Gospodarka wyspy, choć się rozwija, znajduje się w kruchej równowadze. Sri Lanka w ciągu ostatniego dziesięciolecia po pokonaniu tamilskiego powstania, stopniowo rozwijała się dzięki powrotowi turystów na wyspę (2,5 mln odwiedzających w ub. roku). Dostarczają oni dewiz, koniecznych do obsługi długu zagranicznego, wysokiego w stosunku do PKB jak na kraj rozwijający się (blisko 80 proc.). Środki potrzebne były do stłumienia rebelii i na projekty infrastrukturalne, a zobowiązania zostały zaciągnięte w części u podmiotów chińskich. Koszty obsługi zadłużenia zmusiły władze w Colombo do oddania w leasing kluczowego portu morskiego firmie z Państwa Środka.Wobec narastających problemów z obsługą długu, rosnącym deficytem budżetowym (obecnie 5-6 proc.) i dewaluacją miejscowej rupii wobec dolara, od 2016 roku Sri Lanka musiała podporządkować się zaleceniom Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Program naprawczy zakładał jednak wzrost gospodarczy, głównie dzięki eksportowi tekstyliów oraz usługom generującym trzy piąte PKB, których wartość rosła głównie w związku z rozwojem turystyki. UE wsparła wyspiarzy, oferując im bezcłowy import towarów do krajów wspólnoty w ramach ogólnego systemu preferencji handlowych (GST Plus). Ta krucha równowaga gospodarcza zagrożona jest obecnie przez odpływ turystów z postrzeganej jako niebezpieczna wyspy: zamachy uderzyły tak w chrześcijańskie społeczności, jak i w najbardziej luksusowe hotele.Oprócz pogłębienia podziałów politycznych i destabilizacji ekonomicznej akty terroru mogą doprowadzić do konfliktów społecznych. Mieszkająca głównie na uboższych terenach wyspy ludność muzułmańska może stać się obiektem ataków i dyskryminacji. Radykalne idee, dotychczas odosobnione na wyspie, znajdą wtedy posłuch wśród większej niż obecnie części młodych muzułmanów. Od kilku lat na Sri Lance dochodzi do ataków na przedmioty buddyjskiego kultu ze strony radykalnych islamistów oraz wtórnych aktów przemocy wobec wspólnot islamskich. Jeśli sytuacja gospodarcza się pogorszy, prawdopodobne jest zwiększenie natężenia konfliktu między grupami etnicznymi i religijnymi.Do tej potencjalnie trudnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej dochodzi geopolityka. Na Sri Lance krzyżują się interesy Chin, dążących do budowy baz wojskowych w przyjaznych im państwach (mają port na Sri Lance), aby kontrolować kluczowe szlaki handlowe, USA powstrzymujących wzrost regionalnych wpływów Chin oraz zagrożonych chińską asertywnością pobliskich Indii. Podobnie jak w przypadku Pakistanu, międzynarodowe instytucje finansowe, w których decydujący głos mają USA, mogą niechętnie udzielać dalszych pożyczek wyspie, jeśli miałyby one finansować obsługę zadłużenia wobec Chin.Do niedawna prosperujący kraj może wpaść w spiralę problemów z powodu wydarzenia, któremu właściwa polityka mogła zapobiec. Choć los Sri Lanki nie jest przesądzony i możliwe są pozytywne scenariusze, potrzeba skoordynowanego wysiłku aktorów i instytucji międzynarodowych, by pomóc wyspie.Polska wymiana handlowa ze Sri Lanką jest niewielka, podobnie jak liczba rodaków ją odwiedzających, ale problemy tego państwa należy uważnie obserwować w Warszawie. Rozwój sytuacji w regionie może stworzyć nowy wzór działania mocarstw globalnych i regionalnych, jak USA, Chiny czy Indie oraz instytucji międzynarodowych, jak MFW czy Bank Światowy wobec krajów średniej wielkości. Istnieje ryzyko, że przy negatywnym rozwoju wydarzeń Sri Lanka stanie się przykładem, jak tragiczne wydarzenie zmienia historię krajów średniej wielkości, niepotrafiących uporać się z podziałami wewnętrznymi.Odpowiadający za linię produktów 5G w Huawei Yang Chaobin poinformował, że firma nie otrzymała jeszcze żadnych zamówień na budowę sieci nowej generacji na terenie Chin kontynentalnych. Jedyne „chińskie” pochodzi z Hongkongu. Spośród 40 umów na budowę sieci 5G najwięcej, bo aż 23, zdobyto w Europie, 10 na Bliskim Wschodzie, 6 w Azji i 1 w Afryce.Brak kontraktów wiąże się ze spowolnieniem wdrażania sieci 5G w Chinach. Analitycy bankowi zakładali, że łączne inwestycje w ten sektor wyniosą w tym roku około 5 mld USD. Obecnie wiadomo już, że należy spodziewać się raczej 2,6 mld. Do tego wdrażanie 5G jest opóźnione o 3 miesiące w stosunku do harmonogramu. Przyczyną jest m.in. zbyt późne przekazanie producentom wymaganych specyfikacji technicznych. Dotarły one dopiero w marcu, podczas gdy pierwotnie miało się to stać już pod koniec ubiegłego roku. W tej sytuacji również rząd zmniejszył nacisk na szybkie wdrożenie 5G. Spekuluje się, że może być to związane z małą ilością urządzeń na rynku, które przystosowane byłyby do wykorzystania w pełni możliwości sieci nowej generacji. Z jednej strony jest to efekt chłodnej analizy sytuacji rynkowej, z drugiej może chodzić o uspokojenie USA w trakcie prowadzonych negocjacji handlowych, które to państwo obawia się postępów ChRL we wprowadzaniu 5G.Po stwierdzeniu kilkuset przypadków afrykańskiego pomoru świń w Hajnan, choroba została zdiagnozowana już we wszystkich chińskich prowincjach. Wedle szacunków Robobanku na zachorowanie narażonych jest 200 mln zwierząt. Połowa światowego pogłowia świń jest w Chinach, a 60 proc. mięsa konsumowanego w tym kraju to wieprzowina.Jeśli Chinom nie uda się powstrzymać rozprzestrzeniania choroby, gwałtownie wzrośnie zapotrzebowanie na import żywych zwierząt i mięsa. W pierwszych dwóch miesiącach tego roku wwóz wieprzowiny do Chin wzrósł już o 10 proc. Spodziewana jest zwyżka cen na światowych rynkach o 70 proc. do końca roku, co wpłynie zwrotnie na przyspieszenie inflacji w Państwie Środka.W ostatnich kilkunastu miesiącach w Uzbekistanie zatwierdzono 25 projektów aktów prawnych dotyczących turystyki, w tym program jej rozwoju na lata 2019-2025. Zakłada on wzrost liczby gości do 9 mln rocznie w 2025 r., kilkukrotne zwiększenie liczby hoteli oraz operatorów turystycznych. Ponadto celem jest wdrożenie międzynarodowych norm i standardów, rozwój infrastruktury turystycznej i komunikacyjnej, logistyki transportowej, promocja Uzbekistanu jako destynacji turystycznej oraz doskonalenie systemu szkolenia obsługi ruchu turystycznego.Prezydent Republiki Korei złożył w połowie kwietnia oficjalne wizyty w Turkmenistanie, Uzbekistanie i Kazachstanie. Wizyty mają wzmocnić więzi z krajami Azji Środkowej, ważnymi partnerami w realizacji koreańskiej Nowej Polityki Północnej. Potencjalnymi obszarami współpracy są technologie informacyjne i komunikacyjne, usługi medyczne, w tym cyfrowa opieka zdrowotna, budowa sieci 5G i eksploracja kosmosu.W Uzbekistanie strony zadecydowały o podniesieniu stosunków dwustronnych do poziomu specjalnego partnerstwa strategicznego. Wymiana handlowa pomiędzy obu krajami w 2018 r. osiągnęła 2,1 mld USD, a w Uzbekistanie działa około 600 przedsiębiorstw z udziałem kapitału koreańskiego. Otwarte przy okazji wizyty Koreańsko-Uzbekistańskie Centrum Współpracy w Opiece Zdrowotnej i Usługach Medycznych z koreańskiego punktu widzenia ma odegrać ważną rolę w uzbeckiej reformie służby zdrowia.W Kazachstanie prezydent Korei uczestniczył w forum biznesowym, w którym wzięło udział ponad 500 przedstawicieli biznesu obu krajów. Od 1996 r. południowokoreański biznes zainwestował w gospodarkę Kazachstanu około 7 mld USD. W ramach forum podpisano około 30 dokumentów dot. współpracy w zakresie budowy maszyn, medycyny, infrastruktury i przemysłu spożywczego na łączną kwotę 3,2 mld USD. Szczególnie w Kazachstanie, w którym obecne są liczne polskie firmy, przedsiębiorstwa koreańskie mogą być zarówno ważnym partnerem, jak i konkurencją dla polskiego biznesu.Toyota zakłada w Pekinie instytut badawczy. We współpracy z Uniwersytetem Tsinghua, japoński producent zamierza badać technologie wodorowe w komunikacji, a także wszelkie innowacje, które mogą wspomóc Chiny w rozwiązywaniu problemów ochrony środowiska.To część strategii japońskiej spółki, która dąży do wzmożonej współpracy z Chinami, między innymi poprzez wspólne opracowywanie nowych technologii. W zeszłym tygodniu podpisano również umowę w sprawie współpracy komercyjnej z przedsiębiorstwem chińskim: technologie Toyoty będą napędzać autobusy wyprodukowane przez Beijing Automotive Group. Jak do tej pory spółka kooperowała głównie z japońskimi podmiotami. Jednocześnie jednak Toyota stara się nawiązywać partnerstwa z firmami na kluczowym dla siebie rynku chińskim.Zgodnie z przewidywaniami, amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo poinformował, że USA nie przedłużą wydanych okresowo pozwoleń na zakup irańskiej ropy, które jesienią 2018 r. otrzymały Chiny, Indie, Japonia, Korea Południowa, Tajwan, Turcja, Włochy i Grecja. Od 2 maja zakup irańskiej ropy będzie wiązał się bez wyjątku z amerykańskimi sankcjami zwrotnymi.Oficjalnym powodem działań administracji USA jest zamiar pozbawienia Teheranu środków finansowych do wspierania regionalnych sojuszników w Libanie, Syrii i Jemenie oraz zmuszenie irańskiego przywództwa do renegocjacji zerwanego przez prezydenta USA Donalda Trumpa porozumienia nuklearnego.Wpływy ze sprzedaży ropy to od trzeciej części do połowy budżetu Iranu. Ożywiona współpraca z Irakiem nie jest w stanie kompensować strat wynikłych z sankcji USA. Wzrost napięcia w Teheranie wzbudza obawy o blokadę cieśniny Ormuz przez irański Korpus Strażników Rewolucji, czym zagroziło przywództwo organizacji. We wtorek cena za baryłkę Brent przekroczyła 74 USD - najwięcej od 6 miesięcy. Część analityków prognozuje dalszy wzrost ceny surowca spowodowany jego niedoborem na światowych rynkach.Ze względu na koszty całego przedsięwzięcia oceniane na ok. 87 mld USD tylko 35 elektrowni o łącznej mocy ok. 10 tys. MW ma być własnością PLN, a pozostałe 74 będzie należeć do innych producentów energii.Wedle pierwotnego planu ok. 60 proc. nowych elektrowni ma spalać węgiel, co może się zmienić pod wpływem głosów o konieczności dowartościowania alternatywnych źródeł energii. Obecnie ponad połowa krajowej produkcji pochodzi z węgla, którego krajowe złoża powinny wystarczyć według Deloitte jeszcze na 45 lat.