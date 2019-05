Tydzień w Azji#18: Nie tylko Huawei. Czy świat podzieli technologiczna żelazna kurtyna?

Zapowiedź nałożenia przez administrację prezydenta Trumpa na Huawei zakazu zakupu komponentów urządzeń od amerykańskich koncernów oraz wywieranie presji w celu wycofania się firm technologicznych z USA ze współpracy z chińskim gigantem to przeniesienie konfliktu chińsko-amerykańskiego na kolejne pole. Nie ma na celu wyłącznie podbicia stawki w negocjacjach handlowych, ale stanowi wyraz konkurencji o dominację w świecie infrastruktury cyfrowej.

Choć najgłośniej jest o działaniach wobec Huawei, USA podejmują podobne kroki wobec aż 70 związanych z nim firm.

Poza tym w Tygodniu w Azji piszemy o sukcesie polskiego piwa w Korei Południowej, wyborach w Indonezji i konsekwencjach wyborów w Australii oraz napływie inwestycji zagranicznych do Kazachstanu.

Gwałtowne zwroty akcji i sprzeczne komunikaty z Waszyngtonu i Pekinu są wyrazem narastającej konkurencji między państwami, które gospodarczo są od siebie zależne. Jeżeli obecna polityka będzie kontynuowana, może się wymknąć spod kontroli i doprowadzić do gwałtownego zmniejszenia wzajemnych zależności, co doprowadzi do szoku dla gospodarki światowej oraz technologicznej zimnej wojny. Może ona zaowocować rozpadem cyberprzestrzeni na części, w których używane będą niekompatybilne standardy techniczne.Huawei nie jest po prostu jedną z chińskich firm. Jako sztandarowe przedsiębiorstwo ChRL o zasięgu globalnym i niejasnych powiązaniach z Komunistyczną Partią Chin oraz służbami wywiadowczymi stanowi logiczny cel amerykańskich działań. Ponadto jest to koncern, którego celem jest bezpośrednia konkurencja z największymi firmami technologicznymi USA.Prezes firmy Ren Zhengfei w wywiadzie dla South China Morning Post stwierdził, że od samego początku jego celem było „stanięcie na szczycie”. Firma jest na dobrej drodze. Wedle analityków cytowanych przez brytyjskiego Guardiana wiosną 2018 roku Huawei stał się drugim największym producentem smartfonów na świecie (ustępując jedynie koreańskiemu Samsungowi), kluczowym dostawcą infrastruktury telekomunikacyjnej do telefonii komórkowej oraz jednym z najbardziej zaawansowanych podmiotów w implementacji sieci 5G.Jednak te plany globalnej supremacji może pokrzyżować szereg niezależnych od firmy czynników.