Tydzień w Azji#19: Kontrolowana zmiana władzy w Kazachstanie

9 czerwca 2019 roku w Kazachstanie odbędą się przedterminowe wybory prezydenckie, w których zostanie prawdopodobnie potwierdzony mandat Kasyma-Żomarta Tokajewa, polityka wskazanego przez dotychczasowego prezydenta Nursułtana Nazarbajewa. W regionie, gdzie dotychczas zmiana na stanowisku prezydenta dokonywała się zwykle po śmierci głowy państwa bądź w wyniku społecznej rewolucji, kazachski eksperyment jest próbą uporządkowanego i stopniowego przekazania władzy.





Dzięki dobrej koniunkturze gospodarczej przekazanie funkcji prezydenta najbliższemu współpracownikowi Nursułtana Nazarbajewa ma szansę odbyć się w warunkach względnego spokoju społecznego.

Z polskiego punktu widzenia Kazachstan może oferować dostęp do rynków Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, w tym Rosji i Białorusi.

Rozwój stosunków gospodarczych zależy jednak od stabilności kraju, która zależeć będzie od powodzenia eksperymentu.

Jedynym kandydatem prawdziwie opozycyjnym może być Amirżan Kosanow, dziennikarz krytyczny wobec politycznego systemu zbudowanego Nazarbajewa, zdominowanego przez układy partyjno-rodzinne. On też jednak ma za sobą bogatą karierę w kazachskich strukturach władzy (m. in. wiceminister ds. młodzieży czy rzecznik prasowy premiera). Ciekawostką tegorocznej kampanii jest kandydatura Daniji Jespajewej z ramienia małej prorządowej partii Ak-Żoł, pierwszej kobiety ubiegającej się o stanowisko głowy państwa.

Notki informacyjne

Premier Indii Narendra Modi. Fot. Madhuram Paliwal / Shutterstock.com

W tym ponad 18-milionowym, kluczowym dla Azji Centralnej kraju, krzyżują się interesy strategiczne Rosji i Chin. Z Moskwą łączą Kazachstan umowy w dziedzinie bezpieczeństwa oraz przynależność do Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, Pekin jest zaś ważnym importerem kazachskich surowców. Zasobność kraju w gaz i ropę oraz metale (złoża uranu, miedzi i cynku) ściągają zainteresowanie koncernów międzynarodowych, jak amerykański Chevron, który rozwija wydobycie ze złoża Tengiz (planowane uruchomienie w 2022 r.).Po szybkim rozwoju na początku stulecia Kazachstan doświadczył niemal dekady spowolnienia wzrostu gospodarczego. Oprócz światowego kryzysu gospodarkę Kazachstanu dotknęły pośrednio sankcje i stagnacja objętej zachodnimi sankcjami Rosji. W latach 2015-2016 PKB rósł jedynie o ok. 1 proc. rocznie, a gwałtowna deprecjacja miejscowej waluty (tenge) spowodowała spadek wartości gospodarki mierzony w dolarach (wedle Banku Światowego z prawie 240 mld USD w 2013 roku do 160 mld 2017 roku). Od 2017 r. Kazachstan powrócił na ścieżkę wzrostu, między innymi dzięki rozbudowie wydobycia ropy ze złoża Kaszgan.Zależność od przemysłu wydobywczego blokuje innowacyjność gospodarki oraz uzależnia rozwój gospodarczy od cen surowców. Z tego powodu władze Kazachstanu dążą do ściągnięcia inwestycji zagranicznych. Ostatnio podjęto działania w celu integracji działań administracji publicznej w zakresie pozyskania inwestycji zagranicznych, np. przez uruchomienie systemu wsparcia projektów i inwestorów w trybie CRM (zarządzanie relacjami z klientami) oraz organizowanie dorocznych konferencji inwestycyjnych w trakcie Astana Economic Forum, które daje bezpośrednią możliwość spotkania potencjalnych inwestorów z elitą biznesową i polityczną kraju. Podczas ostatniej edycji zawarto umowy na 45 projektów inwestycyjnych o wartości prawie 9 mld USD. Przedsięwzięcia będą realizowane w branżach chemicznej, spożywczej, rolnictwa, transportu i logistyki, ochrony zdrowia, edukacji oraz IT.Dzięki dobrej koniunkturze gospodarczej przekazanie funkcji prezydenta najbliższemu współpracownikowi Nursułtana Nazarbajewa ma szansę odbyć się w warunkach względnego spokoju społecznego. Decyzja ta została podjęta przez długoletniego przywódcę prawdopodobnie ze względu na jego zaawansowany wiek (79 lat) i stan zdrowia, a nie bez znaczenia były zapewne naciski Moskwy obawiającej się destabilizacji w wypadku niespodziewanej śmierci Nazarbajewa. Uporządkowana sukcesja daje też nadzieję staremu prezydentowi na zabezpieczenie interesów jego rodziny.Formalnie do niedzielnych wyborów prezydenckich przystąpi siedmiu kandydatów, jednak nie ulega wątpliwości zwycięstwo Kasyma-Żomarta Tokajewa, który jako przewodniczący Senatu od paru miesięcy pełni obowiązki prezydenta. Skala sukcesu wyborczego będzie jednak wiele mówiła o zaufaniu, jakim nowego prezydenta darzy społeczeństwo i aparat urzędniczy.66-letni Tokajew wydaje się człowiekiem kompromisu wewnątrz kazachskiej elity władzy, będąc jednocześnie dobrze znaną postacią w Pekinie i Moskwie. Jest absolwentem Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych (MGIMO). Odbył staże w ambasadzie ZSRR w Chińskiej Republice Ludowej oraz Beijing Linguistic Institute. Ukończył Akademię Dyplomatyczną Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej, by potem kierować MSZ Kazachstanu, a następnie sprawować funkcję zastępcy Sekretarza Generalnego ONZ.Kazachska elita zadbała o to, by w toku kampanii wyborczej nie doszło do wyłonienia się nowego lidera. W Kazachstanie kandydatów na prezydenta mogą zgłaszać jedynie partie polityczne i zarejestrowane stowarzyszenia społeczne, wśród których trudno znaleźć głosy krytyczne wobec władzy. Trwająca kampania jest niezwykle krótka. W mediach dominuje Tokajew, a wielu Kazachów poprzeć go może właśnie dlatego, że nie zna nikogo innego spośród konkurentów.Opozycja w Kazachstanie na skutek wieloletnich działań formalnych i nieformalnych rządzącej elity jest słaba. Choć potrafi ona zorganizować protesty, jak te po przekazaniu funkcji prezydenta Tokajewowi, to są one dość nieliczne. Szacuje się, że kilkudziesięciu z ich uczestników aresztowano. Jedyne zarejestrowane rzeczywiście opozycyjne stronnictwo, Ogólnonarodowa Partia Socjaldemokratyczna, zbojkotowała wybory nie wierząc w ich uczciwość.Choć w Kazachstanie dojdzie do zmiany na stanowisku głowy państwa, nie nastąpi jednak pełne przekazanie władzy przez Nursułtana Nazarbajewa. Pomny doświadczenia z Rachatem Alijewem, byłym mężem jego córki Darigi, który po wymówieniu posłuszeństwa teściowi został oskarżony o próbę zamachu stanu i zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach w austriackim więzieniu oczekując na decyzję ekstradycyjną, stary prezydent zachował faktyczną władzę w swoich rękach. Pozostanie na czele Rady Bezpieczeństwa kontrolującej resorty siłowe oraz przewodniczącym rządzącej partii Nur Otan, co zapewni mu wierność administracji. Stworzone dla niego funkcje Lidera Narodu i Pierwszego Prezydenta dają wpływ na kierunki rozwoju państwa, w tym politykę zagraniczną. To on, a nie Tokajew, uczestniczył w niedawnym pekińskim Forum Pasa i Szlaku.Faktyczne przekazanie władzy będzie prawdopodobnie stopniowe, w miarę słabnięcia sił Nazarbajewa, a kształt władzy w państwie zależeć będzie od zdolności Tokajewa do przejmowania po twórcy niepodległego Kazachstanu kontroli nad kolejnymi instytucjami państwa. Ewentualnym zagrożeniem dla władzy pełniącego obowiązki prezydenta może być konkurencja ze strony Karima Masimowa i Samata Abisza, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego, premiera Askara Mamina oraz rodzin obu córek Nazarbajewa.Kandydatura Tokajewa obiecuje więc wszystkim, w tym obecnym w Kazachstanie przedsiębiorcom zagranicznym, kontynuację dotychczasowego systemu. Od umiejętności ułożenia relacji między ambitnymi osobami go współtworzącymi oraz poziomu niezadowolenia społeczeństwa zależeć będzie stabilność systemu władzy i warunków prowadzenia biznesu.Z polskiego punktu widzenia Kazachstan może oferować dostęp do rynków Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, w tym Rosji i Białorusi. Choć wynoszące ponad miliard USD obroty handlowe zdominowane są przez import węglowodorów, to w ostatnich latach do Kazachstanu zawitały w większej ilości polskie owoce, leki i kosmetyki. Otwarte w zeszłym roku biuro PAIH w stolicy kraju oferuje wsparcie dla polskich eksporterów i inwestorów. Rozwój stosunków gospodarczych zależy jednak od stabilności kraju, która zależeć będzie od powodzenia eksperymentu Nazarbajewa.Czytaj także: Kazachstan i Polska istotnymi graczami dla Nowego Jedwabnego Szlaku W wyborach większościowych do izby niższej indyjskiego parlamentu zdecydowanie zwyciężył sojusz NDA pod przewodnictwem dotychczasowego premiera Narendry Modiego, zdobywając ponad 65 proc. mandatów. Główne stronnictwo koalicji wyborczej, Partia Ludowa (BJP), zdobyło samodzielną większość. Opozycja pod wodzą Indyjskiego Kongresu Narodowego Rahula Gandhiego tylko nieznacznie poprawiła swój wynik sprzed pięciu lat, obsadzając piątą część miejsc w parlamencie. 30 maja zaprzysiężono nowy gabinet, w którym MSZ przypadł doświadczonemu dyplomacie S. Jaishankarowi, resort finansów objęła była minister obrony Nirmala Sitharaman, a MSW kierować będzie autor zwycięskiej kampanii Amit Shah.Indie w ciągu ostatnich lat rozwijały się najszybciej spośród dużych gospodarek światowych. Jednak muszą się one zmierzyć ze spadającym tempem wzrostu konsumpcji, małą płynnością na rynku wywołaną serią bankructw oraz słabnącym eksportem. Dodatkowym wyzwaniem będzie kryzys na wsi wywołany spadkiem dochodów z rolnictwa i rosnącym zadłużeniem tego sektora. Wzrost hamować może słaba kondycja części sektora bankowego kontrolowanego w dużej części przez państwo, obciążonego złymi kredytami przyznawanymi w nieprzejrzysty sposób. Oczekiwania społeczne będą zaś rosły, rozbudzone długim okresem szybkiego wzrostu, transferami społecznymi, które przyspieszyły w roku wyborczym oraz obietnicami złożonymi w trakcie kampanii. Ze względu na obsadę ministerstwa finansów największymi beneficjentami nowego gabinetu mogą być sektor zbrojeniowy i indyjskie przedsiębiorstwa nastawione na eksport.ICBC-AXA Life otwiera w Szanghaju pierwsze w Chinach joint venture z pełną własnością w z zakresie zarządzania aktywami ubezpieczeniowymi. Kapitał zakładowy nowej spółki wynosi około 14,5 mln USD. Spółka będzie zarządzać funduszami w juanach i innych walutach swoich klientów. CBC-AXA Life zostało założone przez chiński bank ICBC (60 proc. udziałów), Axa (27,5 proc.) oraz China Minmetals Corp (12,5 proc.). Spółka zobowiązała się również do wspierania projektów w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku.Założenie nowej spółki w sektorze niedostępnym do tej pory dla kapitału zagranicznego może być skutkiem porozumień zawartych w tym roku podczas wizyty ministra finansów RFN w Chinach. Jest to sygnał, że Chiny będą zezwalać na inwestycje w sektorze finansowym, otwierając swój rynku dla firm ubezpieczeniowych.Unia Europejska przystąpiła do realizacji nowej strategii dla regionu, koncentrując się na poprawie połączeń infrastrukturalnych w Azji Centralnej, oferując pomoc rozwojową i współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa. Uchodzący za szczególnie obiecujący Uzbekistan odwiedzili ostatnio prezydent Niemiec Frank Walter Steinmeier oraz przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, który złożył wizytę także w Tadżykistanie i Kazachstanie.Bank Światowy przyznał Taszkentowi kolejne kredyty w wysokości 33 mln USD poprzez Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA), które wesprą projekt budowania potencjału instytucjonalnego kraju, w tym m.in. w zakresie zarządzania majątkiem państwowym i przygotowaniem do prywatyzacji. Bank Światowy wspiera Uzbekistan już w 20 projektach o łącznej wartości ponad 3,5 mld USD. Będąca tradycyjnym regionalnym hegemonem Moskwa odpowiedziała na tę nową dynamikę w regionie posiedzeniem Wspólnej Komisji Uzbekistanu i Rosji pod przewodnictwem premierów obu krajów.Chińska inicjatywa Pasa i Szlaku, mająca łączyć Państwo Środka poprzez Azję Centralną z Europą, liberalizacja gospodarcza w niektórych krajach, jak Uzbekistan, oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa sprawiają, że region będący do tej pory na uboczu międzynarodowej polityki stał się celem wielu inicjatyw dyplomatycznych. Trudno obecnie stwierdzić, na ile zaangażowanie instytucji i państw świata zachodniego jest skuteczne i trwałe oraz czy może doprowadzić do zwiększenia wpływów UE w Azji Centralnej. Reformy gospodarcze, zapowiadana polityka prywatyzacji i ściągania inwestycji zagranicznych powinna jednak skłaniać do większego zainteresowania częścią świata, w której od czasów radzieckich polskie produkty są dobrze znane, a rozwój sektora wydobywczego i wzrost konsumpcji może powiększyć atrakcyjność regionu dla polskiego biznesu.Australijska firma Lynas Corp. specjalizująca się w obróbce rud metali ziem rzadkich chce wybudować zakład w USA. Lynas zamierza utworzyć joint venture z amerykańską firmą z branży chemicznej Blue Line Corp., a zakłady miałyby powstać w Hondo w Teksasie. Na przeszkodzie mogą jednak stanąć przepisy dotyczące ochrony środowiska. W procesie obróbki metali ziem rzadkich powstaje duża ilość toksycznych odpadów. W Malezji zawieszono licencję zakładów Lynas do czasu właściwego zabezpieczenia składowiska odpadów radioaktywnych.Otwarcie nowych zakładów może zwiększyć odporność USA na ewentualne chińskie embargo na eksport metali ziem rzadkich, którym Pekin grozi w kolejnej odsłonie konfliktu technologiczno-handlowego. Chiny są głównym producentem metali ziem rzadkich, ale przetwarzają też rudy dostarczane z innych krajów. Przykładem jest chociażby Mountain Pass w Kaliforni, jedyne miejsce na terenie USA gdzie obecnie wydobywa się rudy takich metali niezbędnych w produkcji elektroniki. Całość tamtejszego urobku jest wysyłana do Chin w celu obróbki, a następnie sprowadzana z powrotem do USA. Według US Geological Survey w roku 2018 Chiny dostarczyły 120 000 t tych metali, czyli ok. 80% globalnej produkcji, przy czym dotyczy to surowców zarówno wydobytych, jak i przetworzonych w Państwie Środka. Jeżeli Lynas i Blue Line Corp. uda się pomyślnie rozwiązać problemy związane z groźbą zanieczyszczenia środowiska w USA, pojawi się jedyny poza Chinami duży zakład zdolny do produkcji ciężkich metali ziem rzadkich, takich jak dysproz i terb.