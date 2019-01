Tydzień w Azji#2: Chiny reagują na spowolnienie gospodarcze, japońskie firmy łączą siły w produkcji baterii do aut

Wobec spadającej dynamiki gospodarczej Pekin zdecydował się na zwiększenie inwestycji publicznych i pobudzenie popytu wewnętrznego. Choć żadna z planowanych reform nie ma charakteru przełomowego, zauważalne są ewolucyjne zmiany mające otworzyć dla podmiotów zewnętrznych dotychczas praktycznie niedostępne sektory gospodarki, jak na przykład finanse czy ubezpieczenia. W Przeglądzie wydarzeń z Azji piszemy też o Japonii, Malezji i Indiach.

Chiny walczą ze spowolnieniem

Informacje z Azji

Malezja przyjrzy się działalności Huawei

Japońskie firmy łączą siły w produkcji baterii do pojazdów elektrycznych

Japonia ujednolica politykę ochrony danych osobowych

Niemcy wprowadzają zakaz lotów dla irańskich linii lotniczych Mahan Air

Dostawca usług telekomunikacyjnych zmieni rynek zakupów online w Indiach

Problemy finansowe Air India i Jet Airways

W Tamil Nadu indyjski minister obrony ogłosił powstanie „doliny lotniczej”

W 2018 r. wzrost PKB wyniósł 6,6 proc., osiągając najniższy wynik od 1990 r. Według Narodowego Biura Statystycznego w czwartym kwartale 2018 roku odnotowano niecałe 6,4 proc. wzrostu, co sugeruje dalsze spowolnienie dynamiki PKB. Na sytuację gospodarczą Chin w ostatnim kwartale negatywnie wpłynął słabnący popyt wewnętrzny, słabnący eksport, a także spór handlowy USA-Chiny.Te wieści z chińskiej gospodarki potwierdzają obawy, że rozwój Chin może przestać być tak silnym jak uprzednio motorem azjatyckiego i globalnego wzrostu. Kondycja chińskiej gospodarki była jednym z głównych tematów Forum Ekonomicznego w Davos, gdzie Pekin reprezentował wiceprezydent Chin Wang Qishan, zaufany przewodniczącego Xi Jinpinga, posiadający doświadczenie i wpływy w chińskim sektorze bankowym. Zapewnił, że Chiny utrzymają wzrost mimo globalnej niepewności.Oprócz uspokajających rynki komunikatów Pekin zdecydował się na podjęcie szeregu rozwiązań w polityce fiskalnej i gospodarczej, mających na celu pobudzenie gospodarki. Przygotowując się na spowolnienie, władze przyjęły niedawno regulację, zgodnie z którą Rada Państwa może wydać pozwolenie na zwiększenie limitu emitowanych obligacji władz lokalnych. Może być ona obecnie zastosowana kosztem dalszego zadłużania się prowincjonalnych Chin.Dodatkowe środki mogą posłużyć do zwiększenia popytu wewnętrznego, usprawnienia przebiegu inwestycji infrastrukturalnych czy doraźnej stabilizacji sytuacji na poziomie lokalnym. Dodatkowo zdecydowano się na poprawę warunków pożyczkowych przez wprowadzenie z rezerw walutowych równowartości 200 mld USD do systemu finansowego.Poza inwestycjami publicznymi oraz pobudzeniem akcji kredytowej Chiny starają się także zachęcić słynących z oszczędności obywateli do zwiększenia konsumpcji. W ramach zeszłorocznej reformy skarbowej podwyższono kwotę wolną od podatku. Zdecydowanie podniesiono próg opodatkowania najwyższą stawką m.in. dla funduszy typu venture capital, które specjalizują się w średnio- i długoterminowych inwestycjach. Może to świadczyć o chęci pośredniego wsparcia małych innowacyjnych przedsiębiorstw, równoważąc pakiety stymulacyjne, z których skorzystają głównie zdominowane przez państwo podmioty.Kierownictwo chińskiej partii rozważa również większe otwarcie sektora finansowego Chin, czego jednym z przejawów jest podpisanie trzech umów o współpracy w dziedzinie finansów z RFN na początku tego roku. Wedle mediów niemieckich mogą one uchylić drzwi chińskiego rynku przedsiębiorstwom finansowym i ubezpieczeniowym. Pekin będzie również dążył do większego zróżnicowania handlu zagranicznego, by zmniejszyć swoje uzależnienie od USA. Nic obecnie nie zapowiada odejścia od ogłoszonej w ubiegłym roku polityki wspierania importu.Spowolnienie gospodarcze może odbić się na stabilności państwa. Pekin wiele inwestuje w bezpieczeństwo wewnętrzne, w tym w różnorodne środki służące zapewnieniu stabilności społecznej. Niespodziewane zwołanie w zeszłym tygodniu czterodniowej konferencji partyjnej do stolicy, na której stawili się przedstawiciele prowincjonalnej administracji partyjnej i wojska, poświęcone było metodom zarządzania potencjalnymi kryzysami na szczeblu lokalnym.Czytaj też: Tydzień w Azji#1: Arabia Saudyjska inwestuje w Pakistanie, Niemcy zacieśniają współpracę finansową z Chinami Chiński telekomunikacyjny gigant Huawei znalazł się pod lupą w Malezji. Wobec głosów domagających się wykluczenia firmy z budowy infrastruktury telekomunikacyjnej nowej generacji (5G) ze względu na podejrzenia o współpracę z chińskimi służbami premier Mahathir bin Mohamad zapowiedział dokładne sprawdzenie działalności firmy na terenie kraju. Podkreślił, że do tej pory nie znaleziono dowodów na pogwałcenie przez nią malezyjskiego prawa.Malezyjska polityka zagraniczna ostrożnie zmienia się od ostatnich wyborów parlamentarnych. Powróciwszy do władzy po 15 latach przerwy, 92-letni obecnie Mahathir ograniczył chińskie inwestycje i ochłodził relacje z ChRL. Dotkliwy dla wizerunku Pekinu może okazać się proces byłego premiera Nadżiba Razaka oskarżonego o korupcję.W skandal wokół banku 1MDB mają być zamieszani także chińscy przedsiębiorcy. Z racji swojego położenia nad cieśniną Malakka Malezja odgrywa dużą rolę w projekcie morskiej nitki Nowego Jedwabnego Szlaku (BRI). Jedną ze sztandarowych inwestycji w ramach BRI jest budowa nowoczesnego portu oraz strefy ekonomicznej w Johor Bahru. Oba obiekty mają stanowić konkurencję dla Singapuru.Toyota Motor i Panasonic planują do 2020 r. zawiązanie spółki typu joint venture produkującej baterie do pojazdów elektrycznych. Porozumienie obejmuje dostarczenie baterii dla partnerów technologicznych Toyoty, takich jak Mazda czy Subaru. Firmy podzielą się udziałami i zyskami prawie po połowie - 51% pozostanie po stronie Toyoty, 49% natomiast będzie należeć do Panasonica.Spółki zapowiedziały prace nad produkcją baterii pryzmatycznych o wyższej gęstości energii już w 2017 r. Ten typ akumulatorów charakteryzuje się większą ścisłością połączeń, a więc zajmuje nieco mniej przestrzeni. Dodatkowo pozwala na większą elastyczność kształtu na etapie projektowania. Panasonic przekaże nowej spółce wyposażenie i placówki produkcyjne. W samym Panasonicu pozostaną natomiast fabryki produkujące baterie cylindryczne dla amerykańskiej Tesli. Połączenie wysiłków obu spółek ma skutkować wzmocnieniem ich pozycji wobec innych podmiotów azjatyckich, takich jak chińska Contemporary Amperex Technology.Japonia zamierza stosować wobec globalnych firm takie same zasady ochrony danych osobowych jak wobec spółek krajowych. Według obowiązującego prawa, japońskie podmioty nie mogą samowolnie przeglądać i udostępniać treści prywatnych rozmów użytkowników. Ta zasada nie była egzekwowana od międzynarodowych gigantów internetowych działających na terenie Japonii.Zmiana jest japońską odpowiedzią na powtarzające się w ostatnich miesiącach na całym świecie przypadki naruszenia ochrony danych osobowych, a także sposobem na harmonizację przepisów z obowiązującymi w UE od 2018 r. (RODO). UE i Japonia prowadziły rozmowy na temat ujednolicenia polityki ochrony danych osobowych od lipca 2018 roku. W styczniu 2019 r. Komisja Europejska ogłosiła, że propozycje Japonii prezentują podobny poziom ochrony danych osobowych, co standardy europejskie oraz umożliwiają bezpieczny i swobodny przepływ danych.Niemieckie ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało w poniedziałek o natychmiastowym wycofaniu pozwolenia na loty do Niemiec irańskich linii lotniczych Mahan Air. Władze w Berlinie powołują się na względy bezpieczeństwa, w tym ryzyko użycia irańskich samolotów do wsparcia akcji wywiadowczych i terrorystycznych na terenie Europy.Mahan Air to drugie największe linie lotnicze w Iranie, oferujące połączenia do kilku europejskich państw, w tym Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Hiszpanii. Od 2011 r. objęte są sankcjami amerykańskiego Departamentu Skarbu ze względu na podejrzenia o wspieranie przez władze spółki zagranicznych operacji Korpusu Strażników Rewolucji, oskarżanych przez Amerykanów o pomoc w działalności terrorystycznej.Decyzja niemieckich władz to sygnał o dalszym zaostrzeniu europejskiego stanowiska wobec Teheranu. W zeszłym tygodniu Unia Europejska ogłosiła wprowadzenie pierwszych od 2015 r. nowych sankcji przeciwko Iranowi, oskarżając Teheran o zlecanie morderstw w Austrii, Holandii i Francji.Reliance Industries Ltd. multimiliardera Mukesha Ambaniego ma szansę zmienić rynek zakupów online w Indiach. Dotychczas na rynku najsilniejszymi graczami były Amazon i Wallmart-Flipcart. Pomysł biznesowy firmy Ambaniego opiera się na pośrednictwie między małymi lokalnymi sklepami a klientami. Działalność sieci ma opierać się zdyskontowaniu pozycji Reliance Industries jako dostawcy internetu dla wielu gospodarstw domowych oraz małych biznesów. Tym ostatnim oferuje wszechstronną pomoc przy wejściu na rynek online. Na nowej ofercie mogą szczególnie skorzystać klienci z obszarów wiejskich, na których ciągle mieszka dwóch na trzech obywateli Indii.Nowy gracz w zakupach online może pomóc mniejszym podmiotom nieobecnym dotychczas na subkontynencie w ich wejściu do Indii, gdyż nie ma on za sobą globalnego łańcucha kooperantów i dostawców. Z drugiej strony na rynku nasili się zapewne konkurencja cenowa, co sprawi, iż zakupy online staną się bardziej dostępne dla gospodarstw domowych.Ze względu na rosnące koszty operacyjne i obsługi długu oraz złe zarządzanie narodowy przewoźnik Air India przeżywa kłopoty na rosnącym rynku przewozów lotniczych. Cierpi na tym punktualność i jakość obsługi. Media donoszą o możliwym wsparciu firmy przez rząd, podobnie jak to miało miejsce w 2012 roku. W zeszłym roku indyjski rząd szukał inwestora dla Air India, ale nie złożono żadnej oferty. Trudności finansowe spotykają także największego prywatnego przewoźnika w Indiach, Jet Airways. Rozważaną opcją jest połączenie obu podmiotów.Polskie przedsiębiorstwa współpracujące z indyjskimi partnerami w sektorze przewozów lotniczych powinny wziąć te ryzyka pod uwagę. Choć ze względów politycznych i wizerunkowych upadłość państwowemu przewoźnikowi prawdopodobnie nie grozi, możliwe jest obniżenie standardów obsługi, w tym punktualności.W czasie faktycznie trwającej już kampanii przed zaplanowanymi na ten rok wyborami parlamentarnymi, 20 stycznia minister obrony narodowej ogłosił powstanie Korytarza Przemysłu Obronnego (Defence Industrial Corridor), strefy ekonomicznej specjalizującej się m.in. w przemyśle lotniczym. Narodowe przedsiębiorstwa, jak Bharat Electronics oraz Ordnance Factory Board, ogłosiły już akces do projektu, a w planach rządu centralnego i stanowego jest pozyskanie wiodących przedsiębiorstw międzynarodowych.Rozbudowa sektora lotniczego może nabrać tempa po zawarciu znajdującego się w ostatniej fazie negocjacji amerykańsko-hinduskiego porozumienia dotyczącego protokołów bezpieczeństwa we współpracy przemysłowej.Choć ostatnio w Indiach nastąpiła pewna inflacja nowych programów rządowych i stref ekonomicznych, stan Tamil Nadu z 37,5 tys. zakładów produkcyjnych staje się rzeczywiście jednym z największych regionów przemysłowych Indii. Niedawno tajwański Foxconn podjął decyzję o rozbudowie miejscowej fabryki smartfonów. W toku są istotne przedsięwzięcia infrastrukturalne, których brakuje w wielu regionach Indii. Indyjski Adani Group rozbudowuje port w Chennai, a japońskie fundusze wsparły rozwój metra w tym mieście.Inwestycje produkcyjne przyciąga dostępność pracowników wykształconych w miejscowych licznych szkołach technicznych stojących na porównywalnie wysokim poziomie. Dla zagranicznych inwestorów myślących o podjęciu produkcji w Indiach ten region oferuje solidne warunki.