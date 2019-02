Tydzień w Azji #3: Państwa Bliskiego Wschodu wspierają kryptowaluty, powstaje mechanizm do obchodzenia sankcji USA na Iran

Iran cofnie zakazy używania kryptowalut. Ponadto w ostatnich miesiącach władze w Teheranie oraz odrębnie Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) i Arabii Saudyjskiej poinformowały o planach stworzenia narodowych kryptowalut, mających poprawić płynność międzynarodowych przepływów finansowych.

Kraje Bliskiego Wschodu zainteresowane kryptowalutami

Iran cofnie zakazy używania kryptowalut. Ponadto w ostatnich miesiącach władze w Teheranie oraz odrębnie Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) i Arabii Saudyjskiej poinformowały o planach stworzenia narodowych kryptowalut, mających poprawić płynność międzynarodowych przepływów finansowych.Izolacja gospodarcza Iranu, odłączonego od międzynarodowego systemu płatności SWIFT, zmusza władze w Teheranie do poszukiwania niekonwencjonalnych rozwiązań finansowych. Irański Bank Centralny (IBC) poinformował 28 stycznia o projekcie ustawy liberalizującej przepisy dotyczące m.in. kryptowalut. Obejmuje ona cofnięcie wprowadzonego w kwietniu ub.r. zakazu posiadania, sprzedaży i kupna kryptowalut (w tym bitcoina), a także zezwolenie na tzw. mining, czyli generowanie nowych wirtualnych jednostek walutowych przy pomocy siły obliczeniowej komputera. W Iranie ze względu na niskie ceny prądu ta energochłonna działalność jest w dalszym ciągu opłacalna. IBC poinformował o zamiarze wprowadzenia limitu posiadanych kryptowalut, co miałoby przeciwdziałać odpływowi kapitału z kraju.Irańczycy pracują również nad powstaniem narodowej kryptowaluty (nazywanej roboczo „kryptorialem”), która miałaby stanowić odpowiedź na gospodarczą izolację kraju, zapewniając płynność przepływów finansowych. Pracę nad powstaniem kryptoriala prowadzi IBC we współpracy z sektorem prywatnym. Wedle opublikowanego w czerwcu 2018 r. oświadczenia waluta miałaby być sztywno połączona z kursem riala i funkcjonować na bazie technologii Hyperledger Fabric. Równolegle prace nad powstaniem alternatywnego systemu płatności prowadzi irańskie ministerstwo informacji, które wyraziło gotowość do wprowadzenia programu pilotażowego swojej waluty.Regionalni konkurenci Iranu, Arabia Saudyjska i ZEA, zdecydowali się także na przygotowanie swojej kryptowaluty. Decyzja została ogłoszona podczas spotkania Saudyjsko-Emirackiej Rady Koordynacji w połowie stycznia. Wspólna kryptowaluta ma usprawnić transgraniczne płatności i operacje bankowe. Program ma wkrótce wejść w fazę pilotażową, co pozwoli na wypracowanie odpowiednich standardów technologicznych i procedur, ocenić ryzyko związane z rynkiem kryptowalut i ich wpływ na politykę monetarną. Brak wiarygodnych informacji o zewnętrznych partnerach technologicznych.Oba państwa poszukują sposobów dywersyfikacji swoich gospodarek i uniezależnienia się od eksportu ropy naftowej. Kryptowaluty są tutaj szczególnie interesującą opcją dla ZEA, aspirujących do roli bliskowschodniego centrum finansowego.Czytaj też: Tydzień w Azji#2: Chiny reagują na spowolnienie gospodarcze, japońskie firmy łączą siły w produkcji baterii do aut Ministrowie spraw zagranicznych Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii ogłosili zamiar powołania INSTEX-u – spółki celowej mającej pomagać małym i średnim przedsiębiorstwom z państw UE w prowadzeniu wymiany handlowej z Iranem. Zgodnie z komunikatem francuskiego MSZ inicjatywa jest skierowana głównie do firm działających w sektorach farmaceutycznym, medycznym i rolniczym.Nie są znane szczegółowe zasady działania znajdującego się w początkowej fazie INSTEX-u. Parlament Europejski w swoim komunikacie poinformował o możliwości wprowadzenia systemu barterowego w handlu z Teheranem, w ramach którego Irańczycy dostawaliby rodzaj kredytu na zakup europejskich produktów. Następnie kredyty te miałyby być spłacane sprzedażą ropy naftowej, unikając przy tym systemu dolarowego, zakazanego w wymianie z Iranem na mocy ostatnich amerykańskich sankcji.W trakcie wizyty irańskiego wiceprezydenta Eshaqa Jahangirego w Damaszku podpisano 11 umów gospodarczych pomiędzy Iranem a Syrią, w tym w sektorach: energetycznym, bankowym, rolniczym i przemyśle przetwórczym. Zgodnie z jedną z nich, irańskie konsorcjum MAPNA wybuduje w nadmorskim regionie Letakia elektrownię o mocy 540 MW, zasilaną syryjskim gazem. Strony potwierdziły również chęć budowy gazociągu transportującego irański gaz do Iraku, Syrii i Libanu. Wedle szacunków odbudowa Syrii po wojnie domowej może kosztować nawet 250-400 mld USD.Komercyjny State Bank of India może przejąć 15 proc. udziałów w największej prywatnej linii lotniczej Jet Airways w zamian za anulowanie długów, których firma podobno nie jest w stanie regulować. Przedsiębiorstwa lotnicze przeżywają w Indiach trudności spowodowane niskimi marżami, dużą konkurencją rynkową oraz zależnością od wahań cen ropy, stanowiącej dużą część ich kosztów.Ze względu na ryzyka polityczne i możliwość paniki rynkowej rząd stara się nie dopuszczać do upadłości dużych przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa zagrożone bankructwem przejmowane są przez inne prywatne lub częściowo państwowe podmioty, a rząd czasami uczestniczy w tego rodzaju negocjacjach. Gospodarka Indii jest w fazie szybkiego wzrostu, ale jego podstawom zagraża zadłużenie wielkich holdingów. Wedle komisji powołanej przez bank centralny w zeszłym roku za jedną czwartą "złych długów” w systemie bankowym (non-performing assets, NPAs) odpowiedzialnych było 12 wielkich firm, których komisja nie wymieniła z nazwy.W czasie trwającej faktycznie kampanii wyborczej Rahul Ghandi, lider opozycyjnego Indyjskiego Kongresu Narodowego, zapowiedział wprowadzenie powszechnego dochodu podstawowego (UBI). Jego doradcy sugerują jednak, że rozwiązanie może być bliższe tradycyjnym systemom wsparcia społecznego, z wyznaczeniem progu ubóstwa i progresją, w którym najubożsi dostawaliby największe wsparcie. Nie jest jasne, czy nowy system miałby zastąpić państwowe programy dystrybucji żywności, nawozów i taniego paliwa. Rządząca BJP premiera Modiego odrzuciła tę propozycję jako zbyt kosztowną.W Economic Survey 2016-2017, dokumencie przedkładanym parlamentowi przez ministerstwo finansów przed debatą budżetową, sugerowano, że powszechny dochód podstawowy byłby efektywniejszym sposobem na wsparcie biednych niż wiele nakładających się na siebie i trudnych do zarządzania programów społecznych. Dzięki transferom powiązanym z biometrycznym systemem Aadhaar można obecnie lepiej kontrolować, czy pieniądze trafiają faktycznie do beneficjentów. Przeciwnicy, poza kwestiami nierównowagi budżetowej, obawiają się, że UBI zniechęci ludzi do podejmowania zatrudnienia lub utrwali nieefektywne metody pracy w rolnictwie. Eksperyment prowadzony z UBI od prawie dekady w części stanu Madhya Pradeś nie przyniósł na te wątpliwości jednoznacznych odpowiedzi.Zdominowana przez członków rządu trzyosobowa rada nadzorująca pracę tej instytucji zdecydowała o usunięciu przed końcem kadencji przewodniczącego CBI Aloka Vermy, co jest posunięciem bez precedensu. Po grudniowej wymuszonej rezygnacji Urjita Patela, przewodniczącego indyjskiego banku centralnego (RBI), to kolejna zmiana w instytucjach publicznych przed zaplanowanymi na pierwszą połowę tego roku wyborami parlamentarnymi. W wypadku powtórnego wygrania przez rządzącą koalicję wyborów parlamentarnych mogą się nasilić tendencje do koncentrowania władzy w instytucjach federalnych w Delhi oraz ich bezpośredniej kontroli przez rząd.Największe japońskie linie lotnicze ANA Holdings złożyły zamówienie na 38 samolotów z dostawą między 2021 a 2025 r. Potwierdzono chęć nabycia 20 boeingów, trwają rozmowy o 10 kolejnych. ANA została pierwszym japońskim kupcem modelu 737 MAX 8. Uzgodniono także zamówienie 18 airbusów typu A320neo, jednak nie wybrano jeszcze producenta silników. Wśród producentów części do tego ostatniego są spółki działające w podkarpackiej Dolinie Lotniczej. Pod Rzeszowem powstaje również zakład, w którym serwisowane będą silniki tego modelu.Zamówienie spowodowane jest rosnącym zapotrzebowaniem na przewozy turystyczne i biznesowe z Japonii do innych państw Azji. Na razie udział boeingów i airbusów w liniach rozkłada się po równo, lecz spółka sygnalizuje zainteresowanie większą liczbą europejskich maszyn.W związku z zapotrzebowaniem na siłę roboczą w ciągu najbliższych lat Japonia planuje przyjąć ponad 340 tysięcy obcokrajowców. Jednakże miasta, w których cudzoziemcy w stosunku do reszty kraju stanowią relatywnie dużą część mieszkańców, wyraziły zaniepokojenie stopniem przygotowania kraju na przyjęcie kolejnych migrantów. Szesnaście samorządów przedstawiło rządowi Japonii listę niezbędnych działań. Poza wsparciem finansowym, znalazły się na niej również propozycje zobowiązania firm zatrudniających obcokrajowców do wprowadzenia obowiązkowych zajęć z języka i kultury, a także zapewnienia im praktycznej pomocy w zaaklimatyzowaniu się w kraju. Zaproponowano również stworzenie specjalnej agencji rządowej, która zajmowałaby się sprawami obcokrajowców.Masowa imigracja to nowe zjawisko w społeczeństwie monoetnicznym, pielęgnującym swoją odrębność kulturową. Kraj Kwitnącej Wiśni planuje otworzyć się na “niebieskie kołnierzyki”. Sektorami najbardziej potrzebującymi pracowników są budownictwo, rolnictwo i pielęgniarstwo. Jeśli propozycje samorządowców zostaną przyjęte, kolejną grupą pożądaną w Japonii będą w większej liczbie nauczyciele angielskiego, a także japońskiego jako języka obcego, którzy pomogą przyjętym pracownikom fizycznym odnaleźć się w kraju.Amerykańska firma zapowiedziała, iż w razie otrzymania kontraktu rządowego, będzie produkować samolot F-16 w Indiach, pozostawiając w Teksasie prace nad F-35 wprowadzanym do armii amerykańskiej. Możliwe jest wykorzystanie indyjskiej fabryki do realizacji potencjalnych zamówień eksportowych. W tym kontekście „Economic Times” wymienia Słowację i Bahrajn.Lockheed konkuruje z Boeingiem (F/A-18), Saabem (Gripen), francuskim Dessault Aviation (Rafale) oraz producentem rosyjskich migów o kontrakt na dostawę ponad stu samolotów bojowych. Rząd chce przeznaczyć na zakup ok. 15 mld USD. Przeniesienie produkcji do Indii byłoby sukcesem rządowego programu Make in India, który ma zachęcić międzynarodowe korporacje do inwestycji w bazę przemysłową na subkontynencie. Na razie nie proponowano konkretnej lokalizacji, rozważane jest umiejscowienie fabryki w planowanej „dolinie lotniczej” w stanie Tamil Nadu.Władze USA po raz pierwszy postawiły Huawei zarzut szpiegostwa przemysłowego. Postępowanie prowadzone przez departament sprawiedliwości dotyczy kradzieży technologii robota testującego telefony opracowywanego przez T-Mobile. Do zdarzenia miało dojść w 2012 r. Gdy sprawa wyszła na jaw, Huawei usiłował przedstawić ją jako samowolne działania pracowników. Śledztwo prowadzone przez FBI miało wykazać, że kierownictwo firmy wiedziało o ich działaniach, a nawet oferowało pracownikom nagrody za nielegalne pozyskiwanie technologii. Dlatego do zarzutu kradzieży tajemnicy handlowej dołączono oszustwo telekomunikacyjne i utrudnianie działania organów ścigania. Huawei grozi kara grzywny w wysokości co najmniej 5,5 mln USD.W połowie stycznia 2019 r. Bank Światowy opublikował Thailand Economic Monitor, dokument o stanie gospodarki Tajlandii. Oceniono, że w 2018 r. za szacowanym 4,1% wzrostu gospodarczego stało ożywienie konsumpcji i inwestycji prywatnych. Jednocześnie obniżono prognozę wzrostu w 2019 r. z 3,9% na 3,8% ze względu na m.in. przewidywaną pogarszającą się sytuację makroekonomiczną. Według danych MFW, na tle państw ASEAN-5, szacunki wzrostu gospodarczego dla Tajlandii w 2018 są najniższe, przy czym w 2019 różnica ta ma się pogłębić.Czytaj też: Tydzień w Azji#1: Arabia Saudyjska inwestuje w Pakistanie, Niemcy zacieśniają współpracę finansową z Chinami Przegląd Tygodnia w Azji jest wspólnym projektem Rynków Zagranicznych i Instytutu Boyma.