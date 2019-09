Tydzień w Azji #35. Wrogie sąsiedztwo, niestabilna polityka, sukces gospodarczy. Dlaczego Izrael dynamicznie się rozwija?

Od utworzenia państwa 1948 r. Izrael przeszedł długą drogę od półmilionowego kraju funkcjonującego dzięki pomocy międzynarodowej do lidera rewolucji technologicznej. Wysokie nakłady na badania i rozwój, świetna współpraca biznesu z uczelniami, konsekwentna polityka na szczeblu administracji rządowej, a także zdolność do ściągania utalentowanych imigrantów to tylko kilka czynników, które przyczyniły się do izraelskiego success story. To wszystko udało się mimo niesprzyjających uwarunkowań geograficznych, ustawicznemu zagrożeniu bytu państwowego przez sąsiadów i wewnętrznej niestabilności politycznej.

17 września w Izraelu odbyły się wybory do 120-osobowego parlamentu (Knesetu). Centrowa koalicja Niebiesko-Biali, pod przywództwem byłego szefa Sił Obrony Izraela Beny’ego Gantza, zwyciężyła z Likudem premiera Benjamina Netanjahu, zdobywając o dwa mandaty więcej (33:31). W tradycyjnie silnie rozdrobnionym parlamencie znajdą się także koalicja partii wspieranych przez ortodoksyjnych żydów (17 miejsc), skupiająca całe spektrum stronnictw Zjednoczona Lista Arabska (13), partia świeckiej prawicy Izrael Nasz Dom (8) byłego szefa MSZ Avigdora Liebermana, koalicja partii prawicowych i skrajnie prawicowych Yamina, Partia Pracy (6) i Unia Demokratyczna (5).Rozbicie wielopartyjne to cecha charakterystyczna izraelskiej sceny politycznej, wynikająca z ogromnej różnorodności społeczeństwa oraz ordynacji wyborczej. W Izraelu cały kraj jest jednym okręgiem wyborczym, co daje proporcjonalny podział mandatów między partie, a niski próg (obecnie 3,25 proc.) powoduje, że wiele stronnictw może go pokonać.To drugie w ciągu ostatnich pięciu miesięcy wybory parlamentarne w Izraelu i kolejne, które prawdopodobnie nie wyłonią stabilnego rządu. W najbliższych tygodniach można spodziewać się intensywnych zakulisowych negocjacji. Znaczącą w nich rolę odegra Avigdor Lieberman, którego osiem miejsc w Knesecie pozwoliłoby Likudowi lub Niebiesko-Białym stworzyć rząd oparty na koalicji większościowej.Era premiera Netanjahu, obecnego w izraelskiej polityce od ponad dwóch dekad, może zbliżać się ku końcowi. Ciążą na nim zarzuty korupcyjne w trzech niezależnych sprawach, a jeśli zostanie postawiony przed sądem, jest prawdopodobne, że podzieli los skazanego byłego premiera Ehuda Olmerta.Niestabilność izraelskiej sceny politycznej kontrastuje z silną i zdywersyfikowaną gospodarką. Oparta na innowacyjnym przemyśle i usługach w ostatnich latach rosła średnio o ponad 3 proc. w skali roku.Nie zawsze jednak tak było. W swojej 70-letniej historii Izrael przeszedł długą i wyboistą drogę, by dopiero w ostatnim trzydziestoleciu stać się jednym z najbardziej innowacyjnych państw świata.Aż do wyborów w 1977 r. władzę w kraju sprawowała Partia Pracy, realizując postulaty syjonizmu socjalistycznego. Gospodarka charakteryzowała się etatyzmem, dużą ingerencją państwa, silnymi spółdzielniami i związkami zawodowymi, a także naciskiem na produkcję przemysłową (w tym tekstylną) oraz rolnictwo, realizowane w ramach komun pracowniczych – kibuców. Frustracja po "zmarnowanej dekadzie”, jak określa się kryzys gospodarczy po wojnie Jom Kippur w 1973 r. oraz przejęcie władzy przez Likud w 1977 r., położyła podwaliny pod uchwalony w 1985 r. plan stabilizacyjny. Poza okiełznaniem galopującej inflacji doprowadził on do urynkowienia izraelskiej gospodarki. W tym samym roku powstał również w Izraelu fundusz Athena Venture Capital, pierwsza tego typu instytucja inwestująca w innowacyjne przedsięwzięcia.Prawdziwa rewolucja w izraelskiej gospodarce, wraz z ogromnym wzrostem znaczenia start-upów i sektora wysokich technologii, rozpoczęła się na początku lat 90. Izrael skorzystał wtedy z globalnej fali liberalizacji gospodarek i otwarcia wielu rynków na świat. Niezależnie od barw partyjnych, kolejne rządy i stabilna administracja konsekwentnie realizowały strategię promującą rozwój naukowy. W 1991 r. stworzono jeden z pierwszych na świecie systemów inkubatorów technologicznych, instytucji łączących pod parasolem państwa naukowców z przedsiębiorcami posiadającymi know-how i potrzebny kapitał.Obecnie na terenie całego Izraela istnieje 27 inkubatorów technologicznych, które wspierają ok. 500 start-upów z sektora wysokich technologii. Przez niespełna 30 lat istnienia programu rząd Izraela zainwestował w skupione w nim przedsiębiorstwa nad 650 mld dolarów, przyczyniając się do powstania ponad 1700 firm, z których ok. 60 proc. uzyskało na kolejnych etapach rozwoju inwestycje od prywatnych inwestorów. W badania i rozwój Izrael inwestuje rocznie prawie 4,7 proc. swojego PKB, co jest jednym z najwyższych odsetków na świecie.Boom technologiczny wczesnych lat 90. wynikał również z dobrego zagospodarowania kapitału ludzkiego. Od późnych lat 80. przez kolejną dekadę Izrael doświadczył masowej imigracji prawie miliona rosyjskojęzycznych Żydów z terytorium byłego Związku Radzieckiego. Powstanie programu inkubatorów technologicznych było, w pewnym zakresie, odpowiedzią na pojawienie się w Izraelu kilkudziesięciu tysięcy naukowców, w tym informatyków, fizyków i matematyków, których umiejętności okazały się bezcenne dla tworzenia innowacyjnej gospodarki.Szacowana na prawie 370 mld dol. w 2018 r. gospodarka Izraela jest nastawiona na eksport. Izraelczycy z powodzeniem konkurują w obróbce diamentów (prawie 25 proc. wartości wywozu), produkcji leków, chemikaliów, tekstyliów, wyrobów rolniczych pochodzących z wyspecjalizowanych gospodarstw oraz turystyce. Do tego doszły w ostatnich latach dochody ze sprzedaży gazu ziemnego z podmorskich złóż.Dynamiczny rozwój gospodarki możliwy jest także dzięki korzystnej demografii. Składa się na nią wysoki przyrost naturalny z dzietnością średnio 3,1 dziecka na kobietę w wieku rozrodczym (najwięcej w krajach OECD), jak i skuteczna polityki migracyjna nastawiona na ściąganie żydowskich imigrantów, głównie z krajów byłego ZSRR, USA i Francji.Przyszły premier Izraela stoi jednak przed wieloma wyzwaniami z zakresu polityki bezpieczeństwa, które pomimo dobrego bilansu ekonomicznego narosły w ostatniej dekadzie rządów Likudu. Agresywna polityka międzynarodowa sygnowana przez Netanjahu, w tym deklaracje o ostatecznej aneksji Zachodniego Brzegu oraz wspieranie żydowskich osadników na terytoriach palestyńskich sprawiają, że coraz więcej głosów krytycznych dobiega z państw Europy, wspierających plan pokojowy opierający się na rozwiązaniu dwupaństwowym (powołaniu niepodległej Palestyny). Nierozwiązany konflikt z Palestyńczykami oraz koalicją państw i organizacji sprzymierzonych z Iranem (z których najbardziej znany to libański Hezbollah) może w każdej chwili eskalować, z wybuchem otwartej wojny włącznie. Pomimo wielu obecnych wyzwań, do których należy także dodać rosnącą populację często nieaktywnych ekonomicznie ortodoksyjnych Żydów, drenaż wysoko wykwalifikowanych pracowników przyciąganych z powrotem przez USA i niezdolność do utrzymania w kraju swoich firm technologicznych, Izrael pozostaje niezwykle atrakcyjnym partnerem również dla polskich przedsiębiorców.Polsko-izraelska wymiana gospodarcza wyniosła w 2018 r. ponad 4,2 mld złotych, z pozytywnym dla Polski bilansem handlowym. Pomimo pojawiających się co jakiś czas napięć politycznych pomiędzy Warszawą a Tel Awiwem, wynikających w pewnym stopniu z trudnej polsko-żydowskiej historii, wymiana handlowa z Izraelem od lat nieustannie rośnie, a kolejne polskie agencje rządowe zachęcają przedsiębiorców do większego zainteresowania izraelskim rynkiem. Otwarte w 2018 r. biuro PAIH-u w Tel Awiwie, rosnąca liczba projektów wymian studenckich oraz kolejne konferencje dwustronne (w tym Polish-Israeli Business Forum) przyczyniają się do pogłębienia więzi gospodarczych.Czytaj także pozostałe newsy z serii #TydzieńwAzji 35: