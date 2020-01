Tydzień w Azji. Chiny za trudnym rynkiem dla Wiedźmina

Choć od momentu ukazania się pierwszego wiedźmińskiego opowiadania Andrzeja Sapkowskiego minęły już ponad trzy dekady, to dopiero w ciągu ostatnich kilku lat cykl stał się światowym bestsellerem. Wiele zawdzięcza serii gier wideo wydanych przez spółkę CD Projekt RED. Do rodziny mediów, w których dostępne są przygody Geralta z Rivii, dołączył ostatnio serial produkcji platformy streamingowej Netflix. Jak flagowy produkt czwartej największej polskiej spółki giełdowej radzi sobie w Chinach?

Przedstawiciele CD Projekt deklarują, że pomimo cenzury Dziki Gon zajmuje dość wysokie miejsce w rankingach sprzedaży na Steam w Chinach. Jest o co się bić: sama ilość użytkowników Steam pochodzących z Państwa Środka to aż 30 mln, a wśród nich aż 64 proc. użytkowników serwisu ma ustawiony język chiński ze znakami uproszczonymi.Zespół CD Projekt zdaje sobie sprawę z tego, jak istotny jest tamtejszy rynek, dlatego w 2018 roku wprowadzono oficjalną wersję gry ze znakami uproszczonymi, a także wydano oficjalnie wiedźmińską grę “karcianą” Gwint w wersji na PC. Wizerunek postaci nie spodobał się jednak chińskim cenzorom - CD Projekt musiał dostosować się do wymogów i zmienił szatę graficzną gry.Serial Netflixa, który premierę miał 20 grudnia 2019 r., również nie umknął uwadze Chińczyków. Popularna platforma streamingowa nie jest dostępna w Chinach, ale można się z nią połączyć używając VPN, wirtualnych sieci prywatnych trudnych do kontroli przez cenzurę. Mimo tego znikoma ilość widzów wybiera Netflix, bo w ChRL dostępne są inne serwisy takie jak iQiyi, Youku, czy Tuduou. Wszystkie oferują najpopularniejsze filmy i seriale za darmo i oczywiście, w świetle europejskiego prawa, nielegalnie. Wiedźmin Netflixa pojawił się co prawda w chińskim Internecie, ale w pirackiej wersji, z której twórcy nie czerpią należnych im zysków. Co więcej, został mocno ocenzurowany, by zapobiec usunięciu serialu z sieci.Chińscy widzowie wyrażają różne opinie. Nie brakuje pozytywnych, ale zdarzają się też krytyczne. Pojawia się poirytowanie wyglądem postaci odbiegających od tego, jak książkowi bohaterowie są odwzorowani w grach CD Projekt, czy zatrudnianiem aktorów o różnych kolorach skóry “na siłę”, bez fabularnego uzasadnienia. Aktualnie na portalu Douban, platformie, na której użytkownicy oceniają i recenzują filmy, Wiedźmin oceniany jest na 7,5/10. Co ciekawe, na Tajwanie ta produkcja zajęła pierwsze miejsce wśród najpopularniejszych nowości Netflixa w 2019 roku.Odwrotnie niż w Polsce, gdzie sukces produktu CD Projekt RED bazował pierwotnie na popularności literatury, w Chinach to serial i kolejne odcinki gry wideo zwróciły uwagę na powieści. Niedawno doczekały się pierwszego wydania w Chinach kontynentalnych i na Tajwanie. Cykl literacki Sapkowskiego na chińskiej platformie sprzedażowej JingDong zdobył ponad 3 tys. pozytywnych recenzji, a wiele chińskich użytkowników platformy Steam na forach internetowych zadaje pytania o to, gdzie można przeczytać serię. Wygląda więc na to, że Sapkowski ma szansę zdobyć uznanie również w Państwie Środka.Sukces jednak nie jest gwarantowany. Popularność literatury obcej w Chinach często zależy od tłumaczenia. Zdobycie rynku wydawniczego jest wyzwaniem dla wielu autorów powieści fantasy, ze względu na specyfikę języka chińskiego oraz odniesienia do obcych mitów i kultur. Z tego powodu seria o Harrym Potterze nie zyskała tylu wielbicieli w ChRL, co w innych krajach. Kiepskie tłumaczenie odebrało powieści jej zalety.Wejście obcych książek, gier i filmów na chiński rynek zawsze jest ryzykowne, bowiem producenci i wydawcy muszą liczyć się z ograniczeniami ideologicznymi, regulacyjnymi i kulturowymi. “Wiedźmin” raczej nie ma szansy zdobyć popularności w Chinach, jaką cieszą się blockbustery Marvela. Zyskał już jednak dużą rozpoznawalność, będąc znanym licznemu środowisku fanów gier komputerowych i fantasy. To już ogromny sukces. Niekoniecznie będzie się to jednak przekładać na zyski, bowiem brak dostatecznej ochrony praw autorskich w Państwie Środka powoduje ogromną ilość pobieranych nielegalnie gier, filmów i muzyki, czyli duże straty dla ich twórców.Dla CD Projekt, której Wiedźmina śmiało można uznać za polską globalną markę, kolejną szansą na zaistnienie na rynku Państwa Środka może okazać się spodziewana wiosną premiera Cyberpunk 2077 - o ile gry nie zablokują władze. Przemoc, nagość i seks w Chinach są ciągle są na cenzurowanym.Więcej tekstów z cyklu Tydzień w Azji 50/2019: