TydzieńwAzji 22: Biznes boi się ekstradycji do Chin

Hongkong jest centrum biznesu w Azji Wschodniej. Dlatego protestom, które od kilku tygodni odbywają się w tym Specjalnym Regionie Autonomicznym Chin warto przyjrzeć się z perspektywy międzynarodowej gospodarki. W proteście przeciwko wprowadzeniu nowego prawa ekstradycyjnego na ulice Hongkongu wyszedł niemal co trzeci obywatel. Gdyby projekt wszedł w życie, przepisy umożliwiałyby ekstradycję podejrzanych m.in. do Chin kontynentalnych i na Tajwan.

Stabilny system prawny, niskie podatki i cła, przewidywalna administracja państwowa i rozwinięta infrastruktura od lat są dumą i źródłem sukcesu Hongkongu, który po okresie kolonialnej zależności od Wielkiej Brytanii dopiero dwie dekady temu powrócił do Chin. Zachował przy tym wiele brytyjskich rozwiązań prawnych i administracyjnych.Ważnym czynnikiem dla międzynarodowego biznesu jest również bezpieczeństwo przeprowadzania operacji finansowych oraz liberalne rozwiązania gospodarcze. W Hongkongu nie istnieją podatek VAT i podatek od dochodów kapitałowych, a cła obejmują jedynie cztery kategorie dóbr, w tym wyroby tytoniowe i mocny alkohol.Dlatego ta pierwotnie skalista, nieurodzajna wyspa stała się bramą do Chin dla europejskich i amerykańskich przedsiębiorstw. Hongkong jest także potrzebny chińskim przedsiębiorcom działającym na zagranicznych rynkach, pozwalając m.in. na łatwy dostęp do kapitału i swobodną wymianę walut, a działalność gospodarcza po obu stronach granicy administracyjnej między Hongkongiem a Chinami kontynentalnymi stawała się coraz łatwiejsza na przestrzeni ostatnich dwóch dekad dzięki kolejnym wchodzącym w życie umowom między Pekinem a miastem na skalistej wyspie.Wiele de facto chińskich inwestycji, na przykład w krajach takich jak Australia, realizowanych jest poprzez spółki zarejestrowane w Hongkongu i notowanych na tamtejszej giełdzie. Obok Nowego Jorku, Londynu i Singapuru to miasto stało się również centrum finansowym i ubezpieczeniowym: miejscem, gdzie pomysły biznesowe znajdują kapitał, a wielkie transakcje są zabezpieczane wiarygodnymi umowami.Wolne hongkońskie media stały się w ostatnich dekadach nie tylko źródłem informacji o całym regionie, ale także miejscem debaty nad teraźniejszością i przyszłością. Dziennikarze nie wahali się zadawać trudnych pytań, a eksperci z Europy i Stanów Zjednoczonych oraz z Chin kontynentalnych proponowali rozwiązania problemów trapiących region. Parafrazując średniowieczne powiedzenie o miastach, hongkońskie powietrze czyniło wolnym.Pewność prawa, skuteczność zawartych umów, równość stron przed sądem, nie mówiąc już o wolnym słowie - to w prowincjach bezpośrednio nadzorowanych przez Pekin ciągle rzadkie dobro. Nowe prawo, które umożliwiłoby ekstradycję oskarżonych do licznych krajów, w tym przede wszystkim Chin kontynentalnych, z którymi jak dotąd nie było podpisanej umowy ekstradycyjnej, mogłoby potencjalnie zagrozić statusowi Hongkongu jako stolicy azjatyckiego biznesu i ekonomicznych debat. W konsekwencji mogłoby doprowadzić do odpływu kapitału i przerejestrowania firm na przykład do pobliskiego Singapuru. Wobec międzynarodowej presji pojawiła się propozycja, aby część przestępstw o charakterze gospodarczym została wyłączona z prawa ekstradycyjnego.Amerykańska Izba Handlowa w Hongkongu (AmCham) wyraziła poważne zastrzeżenia wobec proponowanych zmian jeszcze w marcu tego roku. Bezpośrednią przyczyną są wątpliwości wobec systemu prawnego i sądownictwa w Chińskiej Republice Ludowej.Zdaniem AmCham system prawny w Chinach kontynentalnych może posłużyć do kryminalizacji sporów o naturze komercyjnej między zagranicznymi i lokalnymi przedsiębiorstwami. Nowe prawo mogłoby spowodować ekstradycję do Chińskiej Republiki Ludowej przedsiębiorców, którzy rezydują w Hongkongu lub przebywają tam jedynie na parę godzin w celu zawarcia umowy. Dlatego AmCham podkreśla, że wprowadzenie nowego prawa negatywnie wpłynęłoby na konkurencyjność liberalnej enklawy.Hongkong wciąż nie jest bezpośrednio istotny dla polskich produktów, chociaż wywóz na ten rynek stale wzrasta. W 2017 roku do Hongkongu wyeksportowano towary o wartości prawie 1 696 mln złotych, co stanowi jedynie 0,2 proc. udziału w eksporcie Polski ogółem według danych GUS. Do Hongkongu eksportujemy przede wszystkim produkty pochodzenia zwierzęcego i żywe zwierzęta, maszyny i urządzenia mechaniczne oraz elektryczne, a także tworzywa sztuczne.