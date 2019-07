TydzieńwAzji 24: Wietnam i Indie zyskają na konflikcie USA-Chiny?

Podczas szczytu G20 oczy całego świata zwrócone były w stronę Donalda Trumpa i Xi Jinpinga. Mimo wcześniejszych obaw związanych z eskalacją konfliktu handlowego prezydenci dwóch największych gospodarek świata zdecydowali się wznowić negocjacje handlowe, łagodząc tym samym napiętą sytuację między Waszyngtonem a Pekinem. Jednak niepewna sytuacja na linii Waszyngton-Pekin zdążyła już wpłynęła na zmianę łańcucha dostaw w sektorze technologicznym.

Ze względu na toczący się już kilkanaście miesięcy konflikt handlowy część chińskich firm powiązanych z wysokimi technologiami zdecydowała się na przeniesienie produkcji do Wietnamu i Indii.

Od stycznia 2019 roku wysokość inwestycji bezpośrednich z Chin do Wietnamu wzrosła niemal pięciokrotnie osiągając wynik 1,56 mld dolarów. Według firmy Goldman Sachs na ten wynik wpłynęły decyzje o rozwinięciu zdolności produkcyjnych lub przeniesieniu produkcji do Azji Południowo-Wschodniej przez ponad 34 firmy, które są notowane na giełdzie w Chinach.Czytaj także: Komunikat z G20 bez obietnic walki z protekcjonizmem Motywacją do migracji stała się przede wszystkim nieprzewidywalna sytuacja wynikająca z konfliktu handlowego na linii Pekin-Waszyngton. Dotychczas głównymi bodźcami do przeniesienia produkcji do Azji Południowo-Wschodniej były tania siła robocza i konkurencyjne ceny gruntów. Obecnie chińskie firmy, próbując zminimalizować ryzyko politycznych tarć między oboma gospodarkami, zdecydowały się na dywersyfikację łańcucha dostaw korzystając z gościnności sąsiednich krajów.W związku ze wspomnianą sytuacją polityczną globalny łańcuch dostaw sektora zaawansowanych technologii przechodzi obecnie głębokie przeobrażenia. Produkcja komponentów do smartfonów, podzespoły do komputerów i innych elektronicznych produktów stopniowo, choć nieuchronnie przenosi się do Azji Południowo-Wschodniej (przede wszystkim Wietnamu) i Indii. Przykładów jest wiele: AAC Technology notowana na giełdzie w Hongkongu planuje budowę nowych fabryk w Wietnamie i na Filipinach. Przedsiębiorstwo Luxshare notowane na giełdzie w Shenzhen i trudniące się produkcją kabli pracuje nad uruchomieniem fabryk w Wietnamie i Indiach.Wietnamska Agencja Inwestycji Zagranicznych informuje, że wzrost inwestycji bezpośrednich w ciągu ostatnich kilku lat corocznie wynosił o około kilkadziesiąt procent. Przewiduje się, że dzięki wejściu w życie CPTPP, czyli Wszechstronnego i Progresywnego Porozumieniu na rzecz Partnerstwa Transpacyficznego i podpisaniu umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem, region będzie rozwijał się jeszcze bardziej intensywnie.Decydenci w Hanoi z uwagą przyglądają się globalnej dynamice, ogłaszając plan wzmocnienia ochrony własności intelektualnej i inwestując w rozbudowę infrastruktury. Północny Wietnam już wyrasta na przemysłowy hub wysokich technologii. Działają tam już m.in. Samsung, Canon, Foxconn i rozwijające się lokalne przedsiębiorstwo motoryzacyjne Vingroup.Najświeższy boom inwestycyjny Wietnam zawdzięcza przede wszystkim Pekinowi. W ciągu dwóch ostatnich lat inwestycje bezpośrednie z Chin zanotowały bardzo wysokie wzrosty, co przełożyło się na wzrost kosztów pracy i lokalnych cen. Konkurentem dla Wietnamu w regionie Azji Południowo-Wschodniej powoli staje się Indonezja, również starająca się przyciągnąć światowych liderów i chińskie przedsiębiorstwa na swój teren.