TydzieńwAzji 26: Globalny problem - gdzie wylądują toksyczne śmieci?

Indonezja jest kolejnym po Chinach, Malezji, Wietnamie i Tajlandii krajem, który ogranicza przyjmowanie odpadów pochodzących z krajów zachodnich. W skali globalnej kryzys śmieciowy narasta, co może powodować zwiększoną pokusę wysyłania śmieci do krajów takich jak Polska.

9 lipca władze Indonezji poinformowały, że odeślą 210 ton śmieci do Australii. To zaledwie sześć dni po decyzji tego kraju o odesłaniu 49 kontenerów zawierających toksyczne lub nieprzetwarzalne śmieci do krajów pochodzenia, czyli USA, Francji, Niemiec, Hongkongu i Australii.Formalnie jest to decyzja lokalnych władz celnych, które wykryły nielegalną zawartość kontenerów. Oficjalnie wysłane przez Australijską firmę Oceanic Multitrading w porozumieniu z lokalną PT.MDI, kontenery miały zawierać ścinki papieru do przetworzenia. Papier okazał się "zanieczyszczony" zużytymi pieluchami oraz elektroniką. Decyzja o odesłaniu materiałów "stanowiących zagrożenie ekologiczne, oraz zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu publicznemu" ma pełne wsparcie Ministerstwa Środowiska Republiki Indonezji.Najnowsze wydarzenia to symptom wyzwania jakim jest globalny „kryzys śmieciowy". Jednym z największych problemów ekologicznych świata jest 2,1 mld ton śmieci wytwarzanych rocznie przez ludzkość (dane za raportem firmy Verisk Maplecroft). W przeliczeniu na mieszkańca największe ilości odpadów wytwarzają USA (12% światowej produkcji) oraz kraje Europy Zachodniej w tym Wielka Brytania, Francja, Niemcy czy Holandia. Olbrzymim wyzwaniem pozostaje kwestia bezpiecznego przechowania lub przetworzenia śmieci w sposób niezagrażający środowisku. Teoretycznie śmieci powinny być poddawane recyklingowi. Jednak nawet będące światowym liderem Niemcy przetwarzają jedynie 68 proc. odpadów. W wypadku USA odsetek ten wynosi 35 proc., a w skali świata jedynie 16 proc.Niestety, wysokie koszty przetwarzania śmieci są polem do nadużyć. Szczególnie plastik jest niezwykle trudny do wtórnego przetworzenia - różne rodzaje plastiku wymagają różnych technologii, a dodatkowo często pojawiają się zanieczyszczenia. Dzięki obowiązkowi segregacji śmieci - domyślnie z przetwarzaniem surowca - mieszkańcy krajów rozwiniętych mieli poczucie, że ich konsumpcja nie powoduje negatywnych skutków. Jednocześnie ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury, a często również sprzeciw lokalnych społeczności przeciwko budowie zakładów utylizacyjnych, olbrzymia ilość odpadów jest po prostu eksportowana do biedniejszych krajów - głównie Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Oficjalnie wywozi się śmieci do przetworzenia, w praktyce na legalne i nielegalne wysypiska nadal trafiają odpady toksyczne, nieprzetwarzalne, stanowiące zagrożenie dla środowiska i ludzi.Przed 2018 r. 50 proc. światowych odpadów trafiało do Chin, a tam tylko częściowo odzyskiwano cenne surowce ze śmieci. Formalnie ChRL importowały plastik z przeznaczeniem na przetworzenie na nowe produkty. W praktyce spora część surowca nie nadawała się do przerobu albo była toksyczna. W grudniu 2017 r. władze Chińskiej Republiki Ludowej ogłosiły, że od 1 stycznia 2018 r. zakazują wwożenia na teren kraju odpadów. Spowodowało to olbrzymi napływ śmieci do krajów Azji Południowo Wschodniej - np. w 2108 r. do Indonezji napłynęło ponad 320 tys. ton plastiku wobec niespełna 129 tys. ton rok wcześniej.. Olbrzymie wzrosty zanotowano też w Wietnamie i Malezji. Już w połowie 2018 r. zaczęły pojawiać się ograniczenia i zakazy dotyczące importu plastiku oraz śmieci elektronicznych w Wietnamie, Malezji i częściowo w Tajlandii. Również Indonezja, która nie zakazała całkowicie importu surowców wtórnych, zaczęła ograniczać wydawanie licencji oraz dokonywać inspekcji wszystkich importowanych kontenerów. W wypadku naruszeń rozpoczęto odsyłanie śmieci do krajów pochodzenia. W maju br. po dłuższych sporach zawrócono do Kanady 69 kontenerów śmieci (ok. 2500 ton). W tym samym miesiącu Malezja odesłała 450 ton odpadów do sześciu różnych krajów. Na początku lipca podobne działania podjęła wspomniana powyżej Indonezja.We wszystkich krajach regionu rośnie świadomość problemu oraz pojawiają się coraz silniejsze naciski społeczne celem uregulowania problemu. Podczas szczytu ASEAN w Bangkoku pojawiły się głosy, aby organizacja ta jednogłośnie zakazała importu śmieci.Należy spodziewać się, że zakazy dotyczące wwozu odpadów będą rozszerzane. Prawdopodobnie też kolejne kraje wprowadzą analogiczne rozwiązania. Stanowi to istotne wyzwanie dla krajów wysoko rozwiniętych, które dotychczas rozwiązywały problem śmieci poprzez przerzucenie ich do krajów biedniejszego południa. Brak możliwości eksportu odpadów spowoduje większe zanieczyszczenie lokalnie, prawdopodobnie wymusi też zmiany w modelu konsumpcji celem ograniczenia produkcji odpadów (głównie plastikowych).



W bezpośredniej perspektywie problem jest też wyzwaniem dla polskich władz samorządowych i centralnych. Nasz kraj również jest importerem śmieci oraz wyzwań związanych z ich składowaniem i przetwarzaniem. Wobec blokady państw azjatyckich, problem nielegalnych składowisk może się nasilać ze względu na rosnącą presję ze strony państw chcących eksportować własne odpady i braku granicy celnej między państwami Schengen, co ułatwia niekontrolowany przepływ śmierdzących dóbr. Chociaż idea odsyłania śmieci do kraju pochodzenia jest atrakcyjna, w wypadku naszego kraju może być trudna do realizacji ze względu na problem z udowodnieniem pochodzenia konkretnej partii odpadów.