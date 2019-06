TydzieńwAzji: 5G w Chinach - metoda na rozruszanie słabnącej koniunktury

Pekin pracuje nad własną strategią wdrażania 5G, którego wprowadzanie w samych Chinach zostało ostatnio spowolnione. W centrum strategii oprócz telefonów i urządzeń mobilnych stoją samochody elektryczne i inteligentne domy.

Nie jest to jednak tak ambitny i kompleksowy plan, jak ten przedstawiony niedawno przez Koreę Południową. Chińskie władze praktycznie pomijają kwestie całościowego dostosowania gospodarki i koncentrują się na rozkręceniu wewnętrznej koniunktury na sprzęt hi-tech. Równocześnie ministerstwa handlu i ochrony środowiska zapowiedziały promocję recyklingu używanych samochodów oraz sprzętu RTV i AGD przy zakupie nowych urządzeń.

Te działania mają pomóc w amortyzacji negatywnych skutków wojny handlowej dla gospodarki, która wydaje się zwalniać. Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył swoje prognozy wzrostu gospodarczego Chin w roku 2019 o 0,1 pp., do 6,2 procent. Według danych chińskiej Komisji Narodowego Rozwoju i Reform konsumpcja wewnętrzna odpowiadała aż za 65,1 proc. wzrostu gospodarczego w pierwszym kwartale, przy udziale eksportu w wysokości 22,81 proc., a inwestycji - 12,21 proc. Jednocześnie główny motor wzrostu hamuje: konsumpcja jeszcze w marcu zwiększyła się o 8,71 proc. w ujęciu rocznym, ale w kwietniu już tylko 7,2 1 proc. W kwietniu drastycznie spadła również sprzedaż samochodów, o 14,61 proc. rok do roku.Czytaj także: Stoimy u progu rewolucji w motoryzacji. To już za kilka lat