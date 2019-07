TydzieńwAzji: ASEAN wypracował wspólną deklarację w sprawie Indopacyfiku

Podczas zakończonego w czerwcu Szczytu Stowarzyszenia Krajów Azji Południowo -Wschodniej (ASEAN) w Bangkoku organizacja przyjęła deklarację w sprawie Indopacyfiku. Wydaje się, że dokument stanowi próbę przywrócenia znaczenia ASEAN w polityce regionalnej, które zostało osłabione przez narastającą rywalizację na linii USA-Chiny i sprzeczne interesy państw członkowskich. Termin Indopacyfiku, wypracowany przez Japonię i propagowany przez USA i Indie, traktuje Oceany Indyjski i Spokojny jako wspólną przestrzeń strategiczną i gospodarczą.

Dokument, który w bardzo ostrożny sposób odnosi się do samego pojęcia Indopacyfiku, podkreśla centralność organizacji w sensie geograficznym i jej znaczenie dla rozwoju całego obszaru. Podkreślana jest konieczność współpracy oraz dialogu zamiast rywalizacji. Jako wzorzec postępowania sugerowany jest Traktat o Przyjaźni i Współpracy w Azji Wschodniej (TAC) będący jednym z kluczowych osiągnięć stowarzyszenia. Wpisuje się to w standardowy język i sposób działania ASEAN bazujący na negocjacjach i kompromisie.

Zmiana perspektywy geograficzno-politycznej zasugerowana przez USA dwa lata temu jako sposób na zrównoważenie rosnących wpływów ChRL stanowi problem dla stowarzyszenia. Poszczególne kraje mają różną perspektywę w odniesieniu do gwałtownego wzrostu znaczenia partnera z północy i jego rosnącej asertywności politycznej i wojskowej. Tym samym ustalenie jednolitego stanowiska w organizacji bazującej na konsensusie i porozumieniu było wyjątkowo trudne. Fakt powstania jednolitego stanowiska można uznać za sukces.Dokument wprost odwołuje się do konieczności poszanowania zasad prawa międzynarodowego, w tym (m.in.) wymienionej bezpośrednio Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 1982 r. (UNCLOS). Jest to dość silna deklaracja, co należy podkreślić w kontekście wyzwań przed jakimi stoją kraje ASEAN - szczególnie konfliktów terytorialnych na Morzu Południowochińskim. Jednocześnie sugerowane w dokumencie obszary współpracy pozostawiają szeroką furtkę do budowania dobrych relacji ze wszystkimi stronami rywalizacji regionalnej.