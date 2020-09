TydzieńwAzji. Australijski sposób na współpracę z Indiami

Indie uchodzą za trudnego partnera w negocjacjach handlowych, jednak potencjał tego kraju i jego rynku w obliczu komplikujących się relacji z Chinami, jest coraz większy. Dostrzega to wiele państw, w tym także Australia.

Ze względu na rosnącą asertywność Chin na arenie międzynarodowej i coraz intensywniejszy konflikt Waszyngtonu z Pekinem, taka dwoistość polityki będzie wedle przewidywań strategów australijskich coraz trudniejsza do utrzymania. Dla przykładu, kiedy rząd w Canberze wezwał do międzynarodowego dochodzenia w sprawie pochodzenia koronowirusa powodującego obecną pandemię, sugerując jednocześnie chińską odpowiedzialność, Pekin odpowiedział wypychaniem z własnego rynku australijskiego jęczmienia, wołowiny i wina.Z drugiej strony Chiny podjęły ostatnio wysiłki, by uniezależnić się od dostaw australijskich surowców strategicznych, jak ruda żelaza. Wedle serwisu “Bloomberg Quint” podjęły rozmowy o sprowadzaniu rudy z Brazylii i wykupieniu kopalni gwinejskich. Australijczycy zdają się podejrzewać, że jeśli Pekin nie wypchnie ich całkowicie z rynku, to będzie oferował dużo mniej korzystne warunki wymiany, mając w zanadrzu inne alternatywy.W tej sytuacji rozszerzona współpraca z Indiami, mimo iż w małym stopniu obejmuje wymianę dóbr (wartość indyjsko-australijskiego handlu dobrami jest tylko dziesiątą częścią wymiany chińsko-australijskiej), może stać się swoistą polisą ubezpieczeniową dla Antypodów w razie zamykania rynku chińskiego. Wymiana obejmować będzie w znacznej mierze usługi. Dyplomaci i inne organizacje australijskie od dawna wytrwale pracowały, by znaleźć nisze współpracy interesujące dla Delhi.