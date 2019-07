TydzieńwAzji: Azjatycko-amerykańskie problemy Deutsche Banku

Deutsche Bank, poprzez swoją spółkę w USA, po raz kolejny znalazł się na celowniku śledczych z Departamentu Sprawiedliwości. Tym razem wątpliwości dotyczą udziału firmy w skandalu związanym z 1Malaysia Development Berhad, zwykle nazywanym w skrócie 1MDB, funduszem inwestycyjno-rozwojowym należącym do władz Malezji.

Śledztwo w sprawie Deutsche Bank dotyczy udziału banku w pozyskaniu dla funduszu 1,2 mld USD w 2014 r. Ze strony władz USA pojawiły się oskarżenia o pranie brudnych pieniędzy oraz korupcję. Na razie brakuje informacji, na czym przestępstwa miałyby dokładnie polegać. W podobnej sytuacji pozyskane przez Goldman Sachs fundusze zostały prawdopodobnie użyte do opłacenia łapówek albo zdefraudowane. Władze DB deklarują pełną współpracę ze śledczymi, sugerują też, że to malezyjski fundusz miałby oszukać bank.

W całej sytuacji nasuwa się skojarzenie z sytuacją Goldman Sachs, firmą, która jest głównym oskarżonym po stronie amerykańskiej w kontekście skandalu. Goldman wskazuje, że udział w skandalu jest wynikiem nie działań firmy, tylko nieautoryzowanych transakcji jednego ze skorumpowanych pracowników. Ten zaś w ramach ugody zawartej z prokuraturą pomaga administracji USA w weryfikacji dokumentacji Deutsche Bank. Na razie nie ma mowy o winie i karach, ale sprawa rzuca poważny cień na wiarygodność niemieckiego banku.1MDB od początku powodował liczne wątpliwości. Fundusz założony w 2009 r. szybko okazał się nietransparentny. Od 2013 r nie prowadzono zewnętrznego audytu. Kiedy w 2015 r. po ujawnieniu tego faktu władze nakazały audyt rządowy, dokument został utajniony. Sam skandal wybuchł w lipcu 2015 r., kiedy pojawiły się oskarżenia wobec ówczesnego premiera Malezji Najiba Razaka o wyprowadzenie na prywatne konta 700 mln USD z kont funduszu. Co prawda agencja antykorupcyjna ostatecznie uniewinniła premiera, stwierdzając, że była to darowizna, a nie środki z 1MDB. Wobec narastającej krytyki premier Najib Razak zmienił wtedy część gabinetu oraz wymienił prokuratora generalnego. Zamknięto również część gazet krytykujących władze oraz aresztowano niektórych polityków, z zamiarem uciszenia krytyki.Jednocześnie jednak sprawa została podjęta przez śledczych w USA i innych krajach. Ostatecznie w 2018 r. rząd Najiba Razaka upadł, a on sam został postawiony w stan oskarżenia. Jego proces ma się rozpocząć w przyszłym miesiącu. Władze Malezji szacują, że z 1MDB wyprowadzono ponad 4,5 mld USD.Udział Deutsche Banku w kryzysie 1MDB nie jest wyjątkowo duży w porównaniu do Goldmman Sachs, jednak stanowi kolejne poważne obciążenie dla już obecnie słabej reputacji tej instytucji. W 2016 r. bank został ukarany w USA za handel „toksycznymi” papierami wartościowymi, w 2017 r. był uznany winnym innych manipulacji i naruszeń prawa. W 2017 r. oraz 2018 r. był wedle doniesień medialnych zamieszany w pranie brudnych pieniędzy w Rosji. Zaś na początku 2019 r. okazało się, że Bank pożyczył pieniądze rosyjskiej VTB Group, która jest ona objęta sankcjami USA i UE.W ostatnich dniach wyszło też na jaw, że Deutsche Bank jest głównym bankiem Jeffery’a Epsteina oskarżonego o organizację prostytucji nieletnich. Oczywiście sama współpraca z oskarżonym nie jest nielegalna, ale fakt, że DB współpracował z Epsteinem stanowi spore obciążenie wizerunkowe dla instytucji, w obecnej atmosferze być może większe niż dotychczasowe oskarżenia o działania korupcyjne.Nowe kryzysy po raz kolejny podważają wiarygodność banku. Wyniki finansowe instytucji są najgorsze od kryzysu w 2008 r. i raczej należy się spodziewać ich dalszego pogorszenia.Czytaj także: Malezja zajęła środki chińskiej firmy w związku z zawieszonymi projektami