TydzieńwAzji. Bye, bye TikTok. Indie wyrzucają z rynku chińskich graczy

Indie zablokowały 59 chińskich aplikacji. Użytkownicy pożegnali się m.in. z TikTokiem czy WeChatem, chińskim odpowiednikiem Facebooka. Wyrzucenie chińskich graczy z Indii oznacza oddanie rynku cyfrowego korporacjom amerykańsko-indyjskim. Jednak najważniejszą konsekwencją decyzji rządu w Delhi może być spadek zaufania inwestorów.

Indyjskie posunięcie skłania do trzech najważniejszych wniosków. Po pierwsze, warto postawić pytanie o prawomocność rządowej decyzji. Choć regularnie pojawiają się wiadomości o transferze dużych ilości danych indyjskich użytkowników programów do Chin, a chińskie prawodawstwo zobowiązuje firmy do udostępniania państwu danych klientów, to indyjskie posunięcie wydaje się sprzeczne z obowiązującymi przepisami.Jak zauważył indyjski think tank Internet Freedom Foundation, decyzja została powzięta bez procedur opisanych w aktach wykonawczych z 2009 roku do ustawy o technologiach informacyjnych. Wedle nich władze publiczne miały wskazać użytkownikom uchybienia i dać możliwość ich usunięcia.Dodatkowo za jednym razem zabroniono dostępu do indyjskiego rynku prawie sześćdziesięciu aplikacjom, a dość ewidentnym kryterium był kraj pochodzenia spółek.Co więcej, przywoływany w decyzji ministerstwa przepis dotyczy rozpowszechniania informacji, nie zaś platform, za pomocą których te informacje się rozpowszechnia. Jest zatem możliwe, że organizacje praw człowieka, stowarzyszenia konsumenckie czy same zainteresowane podmioty skutecznie zaskarżą te decyzje władz w sądach.Po drugie, Indie w rosnącym stopniu stają się częścią amerykańskiej sfery cyfrowej. Od dawna silne są powiązania kapitałowe i biznesowe amerykańskich i indyjskich firm. W branży e-commerce ich symbolem jest inwestycja amerykańskiego Walmarta w indyjski Flipcart czy ostatnie porozumienie między indyjską Reliance Industries miliardera Mukesha Ambaniego i Facebookiem o wspólnych projektach cyfrowych na Subkontynencie. Indyjskie start-upy zasilane są amerykańskim venture capital. Indyjsko-amerykańskim przedsięwzięciom odpadnie teraz chińska konkurencja.Amerykańscy giganci cyfrowi nie powinni jednak otwierać szampana. Jak zwraca uwagę brytyjski “The Economist”, rząd indyjski po raz kolejny zaskakuje rynek cyfrowy nowymi regulacjami.Od 2019 roku wszystkie firmy zagraniczne, jak Amazon, Walmart i Facebook, musiały szybko dostosować się do nowych przepisów o zasadach przechowywania danych. Na niemal pół roku na dużych obszarach byłego stanu Dżammu i Kaszmir, któremu odebrano autonomię w sierpniu 2019 r., w ogóle zawieszono funkcjonowanie komunikacji elektronicznej. Powodem “wyłączenia internetu” również było bezpieczeństwo na tym zamieszkanym przez muzułmańską większość obszarze. Brytyjski Vodafone i inni operatorzy komórkowi zostali zaś zaskoczeni dodatkowymi podatkami i opłatami, które narzuciły służby skarbowe, rozszerzająco interpretując przepisy.Właśnie te niestabilne regulacje i gwałtowne zmiany zasad działania biznesu sprawiają, że nawet największe firmy w Indiach starają się znaleźć lokalnego partnera, który jest biegły w poruszaniu się w delijskich i regionalnych kuluarach władzy.Takie praktyki szkodzą nie tylko inwestorom. Podważają też zaufanie do państwa, które potrzebuje zagranicznego kapitału do rozwoju. Mimo handlowego sporu amerykańsko-chińskiego, który prowadzi do inwestycji w budowanie łańcuchów dostaw z pominięciem podmiotów z Państwa Środka, udział Indii w globalnych bezpośrednich inwestycjach zagranicznych urósł w 2019 r. dość nieznacznie: z 2,5 do 3,3 proc. (dane za “The Economist”).Oprócz wyrzucenia chińskich graczy z Indii i oddania rynku cyfrowego korporacjom amerykańsko-indyjskim to właśnie spadek zaufania inwestorów może być najważniejszą konsekwencją poniedziałkowej decyzji rządu w Delhi.Więcej komentarzy o Azji znajdą Państwo na stronie Instytutu Boyma.