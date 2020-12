TydzieńwAzji: Chiński rok 2020. Centrum świata przesuwa się nad (Indo)Pacyfik

Choć w porównaniu do ostatnich dekad 2020 r. nie był dla Chin szczególnie udany, to wydarzenia związane z pandemią i spory narosłe wokół niej pokazały wagę tego państwa dla światowej gospodarki, polityki i handlu.

Obszary współpracy

Wyzwania stojące przed Chinami i ich partnerami

2021: rok konfrontacji czy współpracy

Czołowe europejskie instytuty i organizacje podkreślają, że Europa w komunikacji w Chinami musi podkreślać również własne cywilizacyjne wartości, tzw. europejskie DNA, czyli szacunek dla indywidualizmu, wolności obywatelskich, praw człowieka, przestrzeganie zasad państwa prawa oraz prawa międzynarodowego. W tym kontekście spór chińsko-australijski, w którym Chiny wprost używały kwestii handlowych do wymuszenia koncesji politycznych, został odczytany przez wiele stolic zachodnich jako ostrzeżenie. Przedmiotem sporów są również działania Chin na obszarze Morza Południowochińskiego, choć tutaj po napięciach z początku roku doszło obecnie do pewnego détente.Czytaj także: Azja zmienia się w ekspresowym tempie Chiny, uporawszy się z pandemią, zadeklarowały nowe plany rozwojowe. Ich częścią jest osiągnięcie neutralności węglowej do 2060 r. Korea i Japonia odpowiedziały planami neutralności klimatycznej, a więc obejmującej wszystkie gazy cieplarniane, nie tylko dwutlenek węgla, do 2050 r. Na razie Unia Europejska, a być może wkrótce także Waszyngton pod nową administracją Joe Bidena, działa z Pekinem na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i intensyfikacji współpracy w dziedzinie przeciwdziałania zmianom klimatu i pozyskiwania globalnie coraz większej ilości czystej energii.Drugim, tradycyjnie ważnym obszarem współpracy, będzie handel i inwestycje. Okazało się również, że chińska gospodarka mimo perturbacji związanych z pandemią trzyma się w miarę stabilnie. Z tego względu europejskie firmy ze zdwojonym zainteresowaniem spoglądają w stronę tamtejszego rynku i możliwości eksportowych.Stosunki gospodarcze między Unią Europejską a Chinami należą do najważniejszych strategicznych relacji. Dla Brukseli Pekin jest jednocześnie partnerem negocjacyjnym, konkurentem gospodarczym, a także rywalem systemowym. Innymi słowy z Chinami będziemy współpracować ostrożnie podchodząc do infrastruktury krytycznej i drażliwych sporów o wartości, w tym praw człowieka. Podstawowym wyzwaniem dla państw UE i Brukseli jest utrzymanie spójności politycznej wobec Pekinu. Od strony praktycznej najważniejszym obecnie dyskutowanym obustronnym dokumentem jest umowa o inwestycjach (Comprehensive Agreement on Investment, CAI), której celem jest między innymi uzyskanie przez państwa unijne szerszego dostępu do sektorów finansowego i przemysłowego. Od ponad siedmiu lat negocjowana umowa stanowiła kamień niezgody między Pekinem a Brukselą, jednak w grudniu 2020 r. Chiny zdecydowały się na ustępstwa, znacznie przyspieszając rozmowy.Jednak przełom w tej sprawie nie satysfakcjonuje wszystkich, a szczególnie środowiska eksperckiego, które dopatruje się w chińskich ustępstwach drugiego dna. Wedle nich UE powinna zaczekać, negocjować większe ustępstwa, a ponadto skoordynować wysiłki z nową administracją Joe Bidena. Przełom 2020/2021 r. pokaże jakie będą dalsze losy umowy, na którą szczególnie czekają przedsiębiorstwa niemieckie. Zaakceptowanie umowy byłoby również sukcesem prezydencji Niemiec, którym ze względu na wymianę handlową z Chinami i zainwestowane w Chinach środki, szczególnie zależy na poprawnych relacjach z Państwem Środka.Czytaj także: Polska w Brukseli sprzeciwiła się przyspieszeniu prac nad umową UE-Chiny Wedle zapowiedzi partyjnych Pekin będzie dążył do samowystarczalności, niezależności technologicznej, a także podniesienia innowacyjności. Celem jest pogłębienie strategii „podwójnego obiegu” (dual circulation), czyli równoległego wspierania popytu wewnętrznego i eksportu. Podczas tegorocznego sztandarowego wydarzenia gospodarczego, czyli targów China International Import Expo w Szanghaju, jako cele wymienione zostały między innymi pobudzenie konsumpcji krajowej i rozwój niezależności technologicznej. Chaos logistyczny związany z pandemią i utrudniony proces powrotu do Chin międzynarodowych studentów i biznesu mogą jedynie pogłębić ten trend.Od wielu miesięcy Chiny w obawie przed ogniskami zakażeń pozostają odizolowane od świata, bojąc się o rozszerzenie epidemii, która mogłaby przyczynić się do niestabilności politycznej państwa. Nie jest tajemnicą, że w kwestiach zdrowotnych kolos ma gliniane nogi, a opieka medyczna szczególnie na obszarach wiejskich jest słabo rozwinięta i niedofinansowana.Ta polityka samowystarczalności ChRL będzie wyzwaniem dla Unii Europejskiej. Dotychczas wzrost europejskich firm, głównie francuskich i niemieckich, odbywał się także dzięki rynkowi chińskiemu. Mimo ograniczeń, nieprzejrzystości, korupcji i biurokratycznych regulacji Chiny stały się dla wielu niemieckich przedsiębiorstw motoryzacyjnych obecnie drugim najważniejszym rynkiem i pierwszym, jeśli chodzi o perspektywy rozwoju. Może się okazać, że Europa znacznie bardziej potrzebuje chińskiego rynku i bazy produkcyjnej, niż Chiny europejskich technologii.2020 r. zaczął się od zapowiedzi chińskiej klęski w walce z koronawirusem. Wkrótce się okazało, że choć pandemia zadała Chinom silne ciosy i zmusiła do wprowadzenia srogiego lockdownu, to poradziły sobie one z wyzwaniem zdrowotnym lepiej niż USA i UE. W tym sensie relatywnie zyskały na sile i znaczeniu gospodarczym. Jednak ich wzrost, a szczególnie asertywność granicząca z agresją spowodowała, że choć wielu na świecie Chiny podziwia, to jeszcze więcej się ich boi. To nie jest sytuacja komfortowa dla światowego lidera.Z konsekwencjami pandemii będziemy prawdopodobnie walczyć przez całą następną dekadę. Miejmy nadzieję, że nadchodzące dziesięciolecie nie upłynie tylko w cieniu strachu przed wzrastającym mocarstwem i konfrontacją z państwami od dziesięcioleci dominującymi na świecie, lecz naznaczone będzie również walką ze wspólnymi wyzwaniami, takimi jak powtarzające się kryzysy zdrowotne czy kryzys klimatyczny. Musimy się nauczyć zarządzać światem, w którym jednocześnie współistnieją obszary konfrontacji, konkurencji a także współpracy.