TydzieńwAzji. Chiński sposób na amerykańskie sankcje

Handel ropą między Wenezuelą a Chinami trwał w najlepsze nawet po wprowadzeniu przez Stany Zjednoczone sankcji na eksport ropy przez wenezuelskie państwo, donosi Reuters. Kluczową rolę miał odegrać tu Rosnieft, który stał się odpowiedzialny za 70 proc. eksportu ropy boliwariańskiej republiki. Chiński import pozwolił utrzymać przy życiu wenezuelski sektor naftowy w sytuacji dramatycznego spadku zagranicznych zamówień.

Uczynni Rosjanie

Jak donosi Reuters, w ten sposób pomiędzy lipcem a grudniem ubiegłego roku 18 tankowców z blisko 20 milionów baryłek wenezuelskiej ropy trafiło do Państwa Środka.Zakupy wenezuelskiego surowca naśladowały taktykę eksportu ropy do Chin stosowaną przez Iran, czołowego producenta węglowodorów, również objętego amerykańskimi sankcjami. Według agencji S&P Global irańskie baryłki są często oznaczane jako pochodzące z sąsiedniego Iraku, ZEA lub właśnie Malezji.Handlarze ropą i eksperci ds. energetyki od miesięcy podejrzewali, że wenezuelski surowiec trafiał do Państwa Środka poprzez STS z rosyjskim udziałem. Już w październiku zeszłego roku agencja Bloomberg doniosła o podejrzanym wzroście chińskiego importu ropy z Malezji i intensyfikacji transferów surowców pomiędzy statkami na Morzu Południowochińskim.Nie jest to również jedyny sposób na potajemny eksport baryłek przez PDVSA – według Bloomberga armatorzy przewożący ropę z Caracas również wyłączali w swoich tankowcach transpondery w celu ukrycia przewozów przed amerykańskimi władzami. Jednakże dotychczas skala tego zjawiska i dokładne pochodzenie „malezyjskiej ropy" nie było znane. Ponadto, uważano, że większość ładunków była przeznaczona dla niezależnych chińskich rafinerii, które przed wprowadzeniem amerykańskich sankcji kupowały znaczące ilości wenezuelskiej ropy.Ustalenia agencji Reuters, oparte na analizie danych dotyczących monitorowania ruchu statków, wewnętrznych dokumentów PDVSA oraz wywiadach z ekspertami zajmującymi się międzynarodowym handlem wenezuelską ropą, nie tylko potwierdziły te przypuszczenia, ale również odkryły rolę CNPC w tym procederze.Tajne zakupy CNPC odpowiadały za ponad 5 proc. całkowitego eksportu Wenezueli w 2019 r. i według szacunków Reuters opiewały na wartość blisko 1 mld dol. Chociaż chiński import nie zrekompensował całkowicie strat spowodowanych przez amerykańskie sankcje, pozwolił on utrzymać przy życiu wenezuelski sektor naftowy w sytuacji dramatycznego spadku zagranicznych zamówień, który niemal zmusił PDSVA do zatrzymania wydobycia w kluczowych złożach naftowych. Dodatkowo uzyskane w ten sposób środki stanowiły niezastąpione wsparcie dla borykającego się z kryzysem gospodarczym reżimem prezydenta Maduro.Przyszłość kolejnych dostaw surowców z Caracas jest pod znakiem zapytania. Od miesięcy STS wenezuelskiej ropy z udziałem Rosnieftu znajdował się pod lupą Białego Domu. W końcu w lutym br. Waszyngton zdecydował się objąć sankcjami dwie szwajcarskie spółki zależne rosyjskiego giganta naftowego zaangażowane w ten proceder – Rosneft Trading SA oraz TNK Trading International SA.Chociaż samą firmę Rosnieftu ominęły sankcje, w rezultacie amerykańskich działań jeden z chińskich koncernów petrochemicznych, Sinochem, zrezygnował z uwzględnienia rosyjskiej firmy w przetargach na dostawy ropy dla swoich rafinerii. Niedługo później Rosnieft ogłosił zakończenie działalności w Wenezueli i przekazanie udziałów w tamtejszych projektach niewymienionej z nazwy spółce również należącej do Moskwy.